  • Семак о молодых игроках: «Проблема не в «Зените». Назовите хоть одного, который бы прошел через нашу структуру и играл бы за рубежом или в РПЛ, решая высокие задачи?»
55

Семак о молодых игроках: «Проблема не в «Зените». Назовите хоть одного, который бы прошел через нашу структуру и играл бы за рубежом или в РПЛ, решая высокие задачи?»

Сергей Семак ответил на вопрос о недостатке молодых футболистов в «Зените».

– Есть точка зрения о том, что в других клубах в нынешней ситуации и при текущем лимите появились талантливые молодые футболисты, а в «Зените» их нет.

– Ничего страшного. Была плеяда и есть в «Краснодаре», будет и в «Зените» – это вопрос времени. Появятся те игроки, которые готовы конкурировать, будут молодые и в «Зените».

Проблема не в «Зените». Восьмой год я в команде – можете назвать хоть одного игрока, который бы прошел через сборы главной команды, через структуру «Зенита», который бы сейчас играл за рубежом или в командах РПЛ, решая при этом самые высокие задачи?

– Вы имеете в виду, что отсутствие таких игроков – вопрос системы подготовки «Зенита»?

– Работа академии, система подготовки клуба не должны, на мой взгляд, оцениваться с точки зрения того, сколько игроков (системы клуба) играет в главной команде – учитывая то, какие задачи ставит главная команда.

Вы прекрасно понимаете, что если игрок, заканчивая академию, выступает в ЮФЛ, потом в молодежной команде и даже в «Зените-2», то попасть в в РПЛ – минуя «Серебро», «Бронзу», Первую лигу – и заиграть там – это нереально.

Нужно быть мегаталантливым игроком. Которые рождаются, да – как Батраков, Кисляк. Но их не так много. И это нормально, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
