  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава профсоюза футболистов Испании не гарантировал проведение матча Ла Лиги в США: «Не говорю, что забастовка будет, но нас не защищают институты, которые должны это делать»
7

Глава профсоюза футболистов Испании не гарантировал проведение матча Ла Лиги в США: «Не говорю, что забастовка будет, но нас не защищают институты, которые должны это делать»

Давид Агансо допустил возможность забастовки на фоне матча Ла Лиги в США.

УЕФА ранее в качестве исключения разрешил «Барселоне» и «Вильярреалу» сыграть матч в рамках Ла Лиги в Майами. Игра пройдет 20 декабря.

– Гарантируете ли вы, что этот матч состоится?

– Я не гарантирую этого. Мы хотим улучшить не только футбол, но также и состояние игроков. Мы должны защитить футболистов.

– Возможна ли забастовка?

– Все рабочие имеют право на забастовку.

Не говорю, что мы это сделаем, но видим, что институты, которые должны нас защищать, этого не делают. Ничего не говорится в адрес УЕФА.

Существует такое понятие, как «забастовка», но мы должны действовать постепенно. Нам нужна информация о матче в Майами, – сказал Давид Агансо, президент профсоюза футболистов Испании.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
logoВильярреал
logoЛа Лига
logoБарселона
Давид Агансо
logoУЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава RFEF о матче Ла Лиги в США: «Награда для болельщиков, которые находятся за экраном и платят за просмотр. Это способствует продвижению лиги по всему миру»
7сегодня, 04:55
Тебас о матче «Барсы» и «Вильярреала» в США: «Поможет Ла Лиге в конкуренции с американскими лигами. Мы принесли за границу испанскую культуру, язык, так почему бы и не футбол?»
2313 октября, 11:55
Главные новости
Акгацев о женитьбе: «Кто-то в 18 женится, в 19. Не хочу торопиться. Когда буду готов морально к семье – да. Сейчас не готов»
1739 минут назад
Семак о молодых игроках: «Проблема не в «Зените». Назовите хоть одного, который бы прошел через нашу структуру и играл бы за рубежом или в РПЛ, решая высокие задачи?»
59сегодня, 06:42
Аленичев про Аршавина и Глушенкова: «Не вижу логики и смысла обсуждений. Как можно сравнивать действующего игрока с Андреем?»
6сегодня, 06:30
СКА опять проиграл, Кононов вернулся в «Торпедо», 3-е подряд поражение Мирры, Расселл и Антонелли остаются в «Мерседесе», Акинфеев выпустил автобиографию и другие новости
10сегодня, 06:10
Только в двух командах АПЛ играли и Смертин, и Шюррле, в каких? И другие вопросы в нашем «Квиз-боте»
сегодня, 06:00Телеграм
Власти США имеют право определять степень безопасности городов ЧМ-2026, заявили в ФИФА. Трамп ранее пригрозил лишить Бостон матчей турнира
30сегодня, 04:45
Мы создали цифровой аналог первого футбольного симулятора! Там можно выиграть ретроджерси!
сегодня, 03:00Тесты и игры
Игорь Семшов: «Станковича все поддерживают в России. Это футбольный человек – мы были двумя руками за, когда его назначили. Тем более кто до этого тренировал «Спартак» – даже не играющие»
31сегодня, 01:18
Орлов о ЦСКА: «Челестини отчасти повезло – команда была готовая, неплохо играла с Николичем. Глебов – удивительный! Не помню, чтобы такие были в России – яркая индивидуальность»
15сегодня, 01:06
Педри лучше всех пасует на чужой половине последние полгода. Витинья – 2-й, де Йонг – 4-й, Вальверде – 6-й, Модрич – 9-й
35вчера, 21:58
Ко всем новостям
Последние новости
Орлов о Шпилевском: «Не слышал про его феномен – где он показал себя, что выиграл? Разговоры про атакующие футболист говорят о том, что – авантюрист»
110 минут назад
Клюйверт покинул пост тренера сборной Индонезии после невыхода на ЧМ-2026. Он провел 8 матчей во главе команды
121 минуту назад
Глава RFEF о матче Ла Лиги в США: «Награда для болельщиков, которые находятся за экраном и платят за просмотр. Это способствует продвижению лиги по всему миру»
7сегодня, 04:55
Алексей Миранчук: «В МЛС почти все команды больше играют в атакующий футбол. У нас чемпионат более закрытый, если сравнивать с той РПЛ, из которой я уезжал»
9сегодня, 04:30
Талалаев не назвал Батракова футболистом без слабых мест: «Уровень ведения единоборств с плотной опекой не позволяет дать эту характеристику»
17сегодня, 01:42
ЧМ-2025 (U20). 1/2 финала. Аргентина обыграла Колумбию, Франция по пенальти проиграла Марокко
30сегодня, 01:30
Шикунов о словах Станковича про предвзятость: «Полная глупость. Он иностранец, а ведет себя непонятно как: носится по бровке, посылает всех, удаляется через матч, ведет себя некрасиво»
6сегодня, 00:54
Владелец «Брайтона» не поддержал возможность матча АПЛ в другой стране: «Лига с каждым сезоном становится популярнее, масштабнее и лучше. Другие чемпионаты отстают, возможно»
3сегодня, 00:42
«Не сказал бы, что будет позорище – жестковато от Кокорина. Клубы смогут участвовать в ЛЧ, будут покупки сильных игроков». Глушаков о словах Александра про Россию в еврокубках
6сегодня, 00:30
Холанд, Коке, Мората и Деулофеу поддержали высказывания Льоренте про очки и вред искусственного освещения: «Молодец»
9вчера, 22:06