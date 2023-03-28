Анфиса Резцова госпитализирована с сердечным приступом
Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что находится в больнице после перенесенного сердечного приступа.
«Я лежу в госпитале, вся в капельницах. Уже неделю меня лечат, целыми днями то туда, то сюда катают на тележке. Это случилось дома.
Неожиданно упала в обморок, оказалось, что сердечный приступ. Но я еще не старая, вся жизнь впереди», – сказала бывшая лыжница и биатлонистка.
Вместо этого люди сквозь свою ненависть пишут "здоровья", чтобы показать себе и другим, что они выше всего этого "мирского", что когда речь идет о человеческой жизни, все наши разногласия отходят на второй план, бла-бла-бла...
Менять отношение к человеку только потому что он плохо себя чувствует? "Все там будем"
Должна поправиться один из главных биатлоннных спикеров. А то трехголовый змей будет не полным.