Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что находится в больнице после перенесенного сердечного приступа.

«Я лежу в госпитале, вся в капельницах. Уже неделю меня лечат, целыми днями то туда, то сюда катают на тележке. Это случилось дома.

Неожиданно упала в обморок, оказалось, что сердечный приступ. Но я еще не старая, вся жизнь впереди», – сказала бывшая лыжница и биатлонистка.