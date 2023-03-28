Анфиса Резцова госпитализирована с сердечным приступом

Теги происшествия Анфиса Резцова Биатлон

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что находится в больнице после перенесенного сердечного приступа.

«Я лежу в госпитале, вся в капельницах. Уже неделю меня лечат, целыми днями то туда, то сюда катают на тележке. Это случилось дома.

Неожиданно упала в обморок, оказалось, что сердечный приступ. Но я еще не старая, вся жизнь впереди», – сказала бывшая лыжница и биатлонистка.

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29 комментариев

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justbored
Ответ Yan D
Никогда не видел гражданку на трассе. При этом биатлон представляется мне наиболее интересным среди зимних видов.
Вы многое пропустили, правда. Ворвалась как русская ракета. Пять штрафных - фигнявопрос ))
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Добрый_Ээх
Ответ rashnew
Про Костомарова потому что писать меньше надо. А то каждый день новость. Кто в этом виноват - не знаю. То ли родственники дебилы, то ли журналюги
Вряд ли это родственники. Зачем им это? А вот журналгам хайм нужен, клики. Ради этого через многое переступить можно, наверное.
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aleshon
МОК довёл до этого.
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Налоги Хёнесса
Ответ сервисник
Ну зачем под такой новостью гадости писать, а? Да, прикладывается, но мало ли известия какие получила или ещё что... Ничего человеческого не осталось у людей, одно непечатное
Это лишнее, но и здоровья желать так себе, как мне кажется. Жалость и сострадание не бесконечный ресурс, уж лучше выделить их на кого-то более достойного.

Вместо этого люди сквозь свою ненависть пишут "здоровья", чтобы показать себе и другим, что они выше всего этого "мирского", что когда речь идет о человеческой жизни, все наши разногласия отходят на второй план, бла-бла-бла...

Менять отношение к человеку только потому что он плохо себя чувствует? "Все там будем"
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aleshon
Здоровья ей.
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тоторо
здоровьюшка!!!! не хворайте!
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Yan D
Ответ justbored
Isn’t she just. До её явления находил биатлон довольно скучным зрелищем.
Никогда не видел гражданку на трассе. При этом биатлон представляется мне наиболее интересным среди зимних видов.
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Макар Телятгонялов
Берегите себя, Анфиса Анатольевна!
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Otto Kretschmer
Анфиса скорейшего выздоровления.
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Алекс Кадет
здоровье и ещё раз здоровье
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NoWar
Рановато как то... Скорейшего выздоровления!
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сервисник
Ответ justbored
вы в сводки о здоровье Костомарова зайдите. слёт упырей.
Видел уже, камрад, от этого ещё грустнее! Что с людьми? Ну не пиши гадость, пройди мимо, это же так просто или нет....
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Bartez1986
Здоровья. Внуков-то сколько, им бабушка нужна
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starichok77
выздоравливай, Анфиса, бог тебе в помощь!
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Melnikov1968
Здоровья и завязывай с выпивкой.
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justbored
Ответ LeicesterCity
ЗДОРОВЬЯ ЛЕГЕНДЕ!
Isn’t she just. До её явления находил биатлон довольно скучным зрелищем.
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rashnew
Ответ justbored
вы в сводки о здоровье Костомарова зайдите. слёт упырей.
Про Костомарова потому что писать меньше надо. А то каждый день новость. Кто в этом виноват - не знаю. То ли родственники дебилы, то ли журналюги
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justbored
Ответ сервисник
Ну зачем под такой новостью гадости писать, а? Да, прикладывается, но мало ли известия какие получила или ещё что... Ничего человеческого не осталось у людей, одно непечатное
вы в сводки о здоровье Костомарова зайдите. слёт упырей.
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LeicesterCity
ЗДОРОВЬЯ ЛЕГЕНДЕ!
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a2wai
Здоровья.
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сервисник
Ну зачем под такой новостью гадости писать, а? Да, прикладывается, но мало ли известия какие получила или ещё что... Ничего человеческого не осталось у людей, одно непечатное
+18
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Виктор Войнов
Выпьем за ее здоровье
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rashnew
Анатольевна здоровья! Быстрее поправиться! Кто же еще нас будет веселить своим комментариями как не вы!

Должна поправиться один из главных биатлоннных спикеров. А то трехголовый змей будет не полным.
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justbored
Да уж берегите себя, Анфиса Анатольевна. Здоровья и долгие лета!
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Сергей Жарковский
Анфисе Анатольевне скорее поправиться и крепкого здоровья!
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