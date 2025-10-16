Аленичев о Станковиче: «Спартак» должен дать ему работать до зимы. Я не представляю, кого сейчас можно позвать в такой ситуации, опять знакомиться с командой»

Дмитрий Аленичев считает, что «Спартак» не должен увольнять Станковича до зимы.

6 октября Сергей Некрасов сменил Олега Малышева на посту генерального директора «Спартака». Ранее появилась информация , что Деян Станкович стал главным кандидатом на пост главного тренера сборной Сербии .

«Я не знаю нового руководителя. Я читал, что Станковича могут назначить в сборную Сербии. Я не думаю, что нужно сейчас его убирать, нужно оттянуть вопрос до зимней паузы, если это возможно.

Однозначно оставить и дать ему работать до зимы. Потому что я не представляю, кого сейчас можно позвать в такой ситуации, опять знакомиться с командой», – заявил экс-полузащитник и бывший тренер «Спартака ».

