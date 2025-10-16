Аленичев о Станковиче: «Спартак» должен дать ему работать до зимы. Я не представляю, кого сейчас можно позвать в такой ситуации, опять знакомиться с командой»
6 октября Сергей Некрасов сменил Олега Малышева на посту генерального директора «Спартака». Ранее появилась информация, что Деян Станкович стал главным кандидатом на пост главного тренера сборной Сербии.
«Я не знаю нового руководителя. Я читал, что Станковича могут назначить в сборную Сербии. Я не думаю, что нужно сейчас его убирать, нужно оттянуть вопрос до зимней паузы, если это возможно.
Однозначно оставить и дать ему работать до зимы. Потому что я не представляю, кого сейчас можно позвать в такой ситуации, опять знакомиться с командой», – заявил экс-полузащитник и бывший тренер «Спартака».
Станкович о работе в сборной Сербии: «Каждый сербский тренер мечтает об этом, включая меня. Но еще слишком рано для этого, у меня контракт со «Спартаком»