«Торпедо» назначило Пепа Клотета главным тренером
Пеп Клотет возглавил «Торпедо».
Московский клуб объявил о назначении испанского специалиста на пост главного тренера. Срок действия контракта не уточняется.
До перехода в «Торпедо» последним клубом Клотета была «Брешия», которую он возглавлял с июля по декабрь 2022 года и с января по февраль 2023-го. До этого он работал в «Бирмингеме» и СПАЛ.
После 20 туров Мир РПЛ «автозаводцы» занимают 16-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков.
Фото: https://torpedo.ru/
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