«Торпедо» назначило Пепа Клотета главным тренером

Теги премьер-лига Россия Торпедо Пеп Клотет Футбол

Пеп Клотет возглавил «Торпедо». 

Московский клуб объявил о назначении испанского специалиста на пост главного тренера. Срок действия контракта не уточняется. 

До перехода в «Торпедо» последним клубом Клотета была «Брешия», которую он возглавлял с июля по декабрь 2022 года и с января по февраль 2023-го. До этого он работал в «Бирмингеме» и СПАЛ. 

После 20 туров Мир РПЛ «автозаводцы» занимают 16-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков. 

Фото: https://torpedo.ru/

49 комментариев

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Oleg Kolesnikov
Бирмингем, СПАЛ, Брешия - лишь трамплин для тренерства в Лучшей Лиге Мира.
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Serge Vendino
Будет разрывать лучшую лигу мира
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rarog
Теперь до конца чемпионата одна из команд ,которой играть с Торпедо,должна взять Юргена Клинсмана, и мы наконец увидим в нашем чемпе классику - Пеп против Юргена
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ТимТалер
Торпедо Пепа Клотета. Звучит)
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SVD44
Пеп, который вертел рекомендации УЕФА
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pit4er
Ответ tw1st37
Лебеденко например, талантливый парень)
Лебеденко наш Златан) Ходил на матчи Торпедо в ФНЛ, видел его игру вживую: профессионализм и самоотдача вызывают уважение, человек дебютировал ещё в 2001-м!
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VintDV
Это для Лучшей Лиги Мира🤗
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Уся Ваткин
Пеп на минималках
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damondiamond
Пеп Клотет это новый вариант Жозе Моуринью?
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гилберт
Не тот Пеп, расходимся.
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Алексей Ишуткин
терюшков на месте?
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rarog
Московское Торпедо настолько сурово что усиливает тренерскую позицию не после повышения,а перед понижением в классе)
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monah
Пепа-в попу! Вроде все сходится
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Тимур Туйчиев
Жопеп Клозет.
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Torpedo Sergey
У мужика явный кризис среднего возраста раз его потянуло в Россию, так ещё в последнюю команду чемпионата.Я сильно сомневаюсь, что Торпедо ему хорошие деньги предложило.
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Radik_2.0
жопеп клозет
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rarog
Думаю у него будет доброе и забавное прозвище. Котлетыч, например
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Дмитрий Сотников
Сделает Торпедо снова великим!
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Северный болельщик
ФНЛ начинает заранее усиливаться волосатыми шарлатанами
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Rudenzik
Волосы? Это не тот Пеп, расходимся
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Адекватник
Тут тебе и Пеп и Клопп. Супер назначение.
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Артём Стёпин
каждому клубу по Пепу!
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Demidov Artem
Ответ Ar
Спасаются, как могут.) И, чтобы уж совсем наверняка, на баннере они его назвали Жозеп вместо Хосеп
Ну хоть не Йозе Марино)
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tw1st37
Ответ pit4er
Он запустил карьеру Джуда Беллингема, может и у нас какой-нибудь талант найдёт. Удачи
Лебеденко например, талантливый парень)
+15
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d.xoxlov
Ответ Александр Михайлович
Где Мостовой?
Взорвался
+4
0
+4
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