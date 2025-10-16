Клюйверт покинул пост тренера сборной Индонезии после невыхода на ЧМ-2026. Он провел 8 матчей во главе команды
Патрик Клюйверт покинул пост главного тренера сборной Индонезии.
49-летний специалист завершил работу в национальной команде после невыхода на ЧМ-2026.
В решающем этапе отбора на турнир сборная Индонезии проиграла командам Саудовской Аравии (2:3) и Ирака (0:1).
«После открытого, всестороннего и уважительного разговора обе стороны согласились прекратить сотрудничество», – говорится в сообщении Федерации футбола Индонезии в социальной сети.
Патрик Клюйверт возглавлял команду с января 2025 года и провел 8 матчей (3 победы, 1 ничья и 4 поражения).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: www.reuters.com
