Клюйверт покинул пост тренера сборной Индонезии после невыхода на ЧМ-2026. Он провел 8 матчей во главе команды

Патрик Клюйверт покинул пост главного тренера сборной Индонезии.

49-летний специалист завершил работу в национальной команде после невыхода на ЧМ-2026 .

В решающем этапе отбора на турнир сборная Индонезии проиграла командам Саудовской Аравии (2:3) и Ирака (0:1).

«После открытого, всестороннего и уважительного разговора обе стороны согласились прекратить сотрудничество», – говорится в сообщении Федерации футбола Индонезии в социальной сети.

Патрик Клюйверт возглавлял команду с января 2025 года и провел 8 матчей (3 победы, 1 ничья и 4 поражения).