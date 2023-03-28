Испания впервые с 2016 года проиграла с разницей в 2 мяча – Шотландии

Теги Ла Лига Сборная Испании по футболу сборная Шотландии по футболу квалификация Евро-2024 Луис де ла Фуэнте Футбол

Испания уступила Шотландии (0:2) в рамках отбора на Евро-2024.

Испанцы проиграли с разницей как минимум в два гола впервые с 2016 года – на Евро-2016 Италия выиграла у Испании со счетом 2:0.

В отборе на Евро Испания не проигрывала с разницей в два мяча с октября 2006 года – тогда было поражение от Швеции также со счетом 0:2.

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64 комментария

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RembaXXX
Абсолютно по делу испанцы проиграли, Шотландия еще как то с запасом играла, хоть и самоотверженно. Могло все вообще разгромом закончиться, не запори убойный момент на 96й минуте.
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Aleus Marcus
Ответ Los Galácticos
Тен Хагу стоит задуматься, может надо выпускать Мактоминея вместо Вегорста.
Вообще-то, в академии МЮ он был нападающим
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ARAMIS777
Браво! Молорики шотландцы.
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Will Turner
Ответ Чёрный тюльпан
Открывается под передачи Макбрусок точно лучше, хотя он и в МЮ фартовый на голы, забивая тогда, когда это требовалось для получения очков.
чем он собственно говоря хуже кейна?? ахах
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Yuriy Chistyakov
Ответ Roman
Наш брусочек Мактоминей >>> Гави+Педри
Чего уж там, давай тогда уж так: Мактоминей >Гави, Педри, Бускетса, Альбы, Бальде, Эрика, Алонсо, Фати и Феррана. Ведь никого из них не было на поле 🤦🏼‍♂️
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Футбол_это_жизнь
Ответ Roman
Наш брусочек Мактоминей >>> Гави+Педри
Ты даже матч не смотрела!
Педри который не играл и Гави который вышел на 80 минуте?
Ну ну
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Футбол_это_жизнь
Дааа конечно Луис Энрике неизреченной делал ставку на игроков Барсы. Без них эта сборная конечно полное дно…
Печально.
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Today I feel Qatari
Ответ Parce
Ааа, ты про тех кто 7:0 кризисному Ливерпулю слили, странно что после этого матча ты не понял что у каждого клуба есть такие темные матчи
И все они приходятся на зарубы против британцев, надо же какое совпадение))

Получается ваш голден бой - товар сугубо для внутреннего пользования и все что ему остается - это задекларировать в лучших традициях кузена Ави - никогда не ездить в Англию :))
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OldRedWhite
Ответ 2ran
Мактомини забил за два матча 4 мяча) Офигеть!
И ни одного в АПЛ !
Диво, конечно
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Гусеконь
опять испанцев купили
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Hell MASTER
Ответ Макс Кидалов
А я при счёте 1 0 хотел на победу Испании поставить последние деньги свои, думал что не может Испания проиграть Шотландии в отборах и кеф хороший, но что то передумал в последний момент и удалил приложение чтобы не поставить ничего. Короче вообще лучше не ставить эти ставки, сначала азарт берет вверх, думаешь что щас приумножишь деньги, но потом нужно забыть про это и удержаться и не ставить ничего
В чате БК после, первого тайма все загрузили на Испанию.Потом начался сущий кошмар))
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Parce
Ответ Today I feel Qatari
Барселона играла в еврокубках (но правда как обычно недолго)
Ааа, ты про тех кто 7:0 кризисному Ливерпулю слили, странно что после этого матча ты не понял что у каждого клуба есть такие темные матчи
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Hell MASTER
Ответ Юрий Кечко
А когда сборная Черчесова выигрывала их 2-1 и 4-0 они Были лесорубами ?))))
Почтальонами))
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OldRedWhite
Вроде ж все понятно было :
Где много своих футболистов - там успех !
Где чужих натурализуют или нет лимита - там погибель !
А эти испанцы рушат мою стройную картину мировосприятия…
И ещё играют по всей Европе !
Гады !
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Today I feel Qatari
Ответ Parce
Британские? Весь сезон? Не знал что Барселона играет в Апл
Барселона играла в еврокубках (но правда как обычно недолго)
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Parce
Ответ Today I feel Qatari
Мне не особо интересно что там мадрид, но вот британские брусочки его регулярно унижают на классе весь сезон :))
Британские? Весь сезон? Не знал что Барселона играет в Апл
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Юрий Кечко
Ответ Футбольный экспертъ
Казалось бы Испания проиграла каким то лесорубам, но когда смотришь сейчас состав испанцев то все понимаешь, когда то у чемпионов мира на лавке сидели Марчена и Хаби Алонсо, и даже не вызывались Рауль, Гути, Муньянин, Хави Мартинес, Аспиликуэта и Гайя в рассвете сил. 2 и 3 киперами были Рейна и Вальдес. Сейчас некоторые а пенсионном возрасте играют в старте и половина состава даже 1 матча в ЛЧ не провели
А когда сборная Черчесова выигрывала их 2-1 и 4-0 они Были лесорубами ?))))
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Today I feel Qatari
Ответ Parce
Голден бой унижал Мадрид в кубке, точнее оба голден боя
Мне не особо интересно что там мадрид, но вот британские брусочки его регулярно унижают на классе весь сезон :))
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Shuller18
Ответ Today I feel Qatari
А как же наследники месси голден бои гави и педри? :)))
Они тоже ужасное поколение))
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Юлия Закаблукова
Состав 0, и на горизонте никого не видно, ушло поколение чемпионов
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Parce
Ответ Today I feel Qatari
Какие последние силы если он только вышел? Только вышел и уже устал?))
Ты походу читать еще не научился
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Parce
Ответ Today I feel Qatari
Коста-Рике когда 7-0 сыграли? Ну это достойно еще одного голдей боя :)))
Голден бой унижал Мадрид в кубке, точнее оба голден боя
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Today I feel Qatari
Ответ Parce
Гави на 80 только вышел, заменив деревяшку себальоса, если команда за 80 минут ничего не создала, то бросает последние силы на навесы
Какие последние силы если он только вышел? Только вышел и уже устал?))
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Pelerin
Ответ Пако
Нынешняя сб. Испании - жалкое явление. Ни одной футбольной личности.
В т.ч. и на тренерской скамейке
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Parce
Ответ белошип
Сейчас бы в один ряд с гениальным хорватом ставить гопника-бегунка)
Да, что-то неправильно, у гениального хорвата 0+0 за 7 матчей чм, у бегунка 1 гол за 4, а у гениального хорвата кстати за 2 матча квалаификации тоже по 0
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