Испания впервые с 2016 года проиграла с разницей в 2 мяча – Шотландии

уступила Шотландии (0:2) в рамках отбора на Евро-2024.

Испанцы проиграли с разницей как минимум в два гола впервые с 2016 года – на Евро-2016 Италия выиграла у Испании со счетом 2:0.

В отборе на Евро Испания не проигрывала с разницей в два мяча с октября 2006 года – тогда было поражение от Швеции также со счетом 0:2.