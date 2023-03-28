Испания впервые с 2016 года проиграла с разницей в 2 мяча – Шотландии
Испания уступила Шотландии (0:2) в рамках отбора на Евро-2024.
Испанцы проиграли с разницей как минимум в два гола впервые с 2016 года – на Евро-2016 Италия выиграла у Испании со счетом 2:0.
В отборе на Евро Испания не проигрывала с разницей в два мяча с октября 2006 года – тогда было поражение от Швеции также со счетом 0:2.
Педри который не играл и Гави который вышел на 80 минуте?
Ну ну
Печально.
Получается ваш голден бой - товар сугубо для внутреннего пользования и все что ему остается - это задекларировать в лучших традициях кузена Ави - никогда не ездить в Англию :))
Диво, конечно
Где много своих футболистов - там успех !
Где чужих натурализуют или нет лимита - там погибель !
А эти испанцы рушат мою стройную картину мировосприятия…
И ещё играют по всей Европе !
Гады !