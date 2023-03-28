может вернуться в «Тоттенхэм».

Лондонский клуб ведет поиск кандидатов на пост главного тренера после увольнения . Как сообщает Sky Sport, именно аргентинский специалист является главным фаворитом на эту должность. В список претендентов также входят , Луис Энрике и .

Почеттино уже возглавлял « » с 2014 по 2019 год.

До конца сезона командой будет руководить Кристиан Стеллини. Клуб примет решение о назначении нового главного тренера летом.

Что касается Конте, то его приоритетным вариантом является возвращение в Серию А. Ожидается, что тренер вернется к работе в следующем сезоне.