Зидан, Нагельсманн и Энрике – в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Тоттенхэма». Фаворит – Почеттино

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Зинедин Зидан Антонио Конте Луис Энрике Маурисио Почеттино Кристиан Стеллини Юлиан Нагельсманн Футбол

Маурисио Почеттино может вернуться в «Тоттенхэм». 

Лондонский клуб ведет поиск кандидатов на пост главного тренера после увольнения Антонио Конте. Как сообщает Sky Sport, именно аргентинский специалист является главным фаворитом на эту должность. В список претендентов также входят Юлиан Нагельсманн, Луис Энрике и Зинедин Зидан

Почеттино уже возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год. 

До конца сезона командой будет руководить Кристиан Стеллини. Клуб примет решение о назначении нового главного тренера летом. 

Что касается Конте, то его приоритетным вариантом является возвращение в Серию А. Ожидается, что тренер вернется к работе в следующем сезоне. 

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52 комментария

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EvertoniaMen
Ответ denimo21
Ахах)) даже не представляю заголовок «Зидан возглавил Тоттенхэм»
Примерно как "МЮ интересуется Каземиро" летом) Но кто знает...
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Седесим Куиндесимов
На месте Почеттино не возвращался бы в Тоттенхэм, пока президентом является Леви

Захотел - уволил, захотел - обратно пригласил
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Mikel Dominator Arteta
Ответ Filimon4ik
Серьезно? С таким пафосом написал, как будто Гвардиола работал с Байером и тем же Тоттенхэмом, а никак не с Баварией и Сити.
Рил.
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zidane467554
Ответ lizarazu
Провалился? Ахаха, ну вы даёте. Давайте, расскажите про ЛЧ, ага. Больше ведь никаких мерил нет. И да, расскажите владельцам мешков и прочим топам, что можно кого угодно поставить у руля 👍🏻
в Баварии чемпионство в чемпионате это само собой разумеющееся.
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zidane467554
Ответ Isa Babaev
Может потому что Пеп доказал свою состоятельность в Германии и Англии, помимо Испании, а что тренировал Зидан кроме Реала после Анчи ? Про Анчи смешно, он везде показывал результат, даже с Наполи набрал 79 очков и второе место занял
что он доказал в германии? один из худших тренеров за последниее время в Баварии
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Serge Vendino
Ответ ta-tosha
2 раза в одну реку заходить гиблое дело
Моуриньо не согласен
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orelik_1987
Леви конечно сказочный...управленец. После финала ЛЧ, когда твой клуб шагнул на новую ступень, ну сделай ты несколько больших покупок в ту команду и развивайся дальше как настоящий ТОП-клуб...но нет, лучше пустить всё на самотёк, авось и так станем грандом без больших трат!
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krolik213
Ответ ДЖИН
Почему хитрый Зиданчик не едет в Англию)). Ждет топовой сборной у Франции ,, но там облом = Дешама продлили. Ждет багаж Анчи , но там явный облом ведь состав старый и жирный как Азар. Другой вариант Нагетссман молодой высокомерный немчик вполне бы мог и Тоттэн тренить и Челсю и даже , Ювентус. Было бы хорошо для равновесия силы что бы Нагеттсман возглавил Тоттэн, Зиданчик Ювентус , Энрике Челси, а наш старый друг Поччетинко реал, чтобы мы стабильно доминировали над Реалом еще 2-5 лет.
Если тебе 13, то твои уменьшительно-ласкательные суффиксы объяснимы, однако, смею предположить, что твой возраст будет повыше, а ты просто бесконечно много пользуешься своими уничижительными выражениями и словечками. У тебя не очень получается в иронию, я бы даже сарказмом это не назвал. Я не хочу искать и находить никакой связи с твоими предпочтениями, в частности с Барселоной, но ведёшь ты себя откровенно грубо, даже сказал бы - отвратительно. Путай фамилии и вешай ярлыки дальше, твое дело. Но, есть небольшая вероятность, что способен ты на бОльшее.
+2
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Nemat A
Этот лысый еврей совсем уже сошел с ума. Пеп с Клоппом может тоже в шорт листе?!
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Джейме Ланнистер
Если Зидан есть, тогда Клопп и Пеп разорвут контракты сегодня или завтра и станут в очередь)
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Сергей Орлов
Ответ ta-tosha
2 раза в одну реку заходить гиблое дело
Всегда удивляют люди, использующие фразы, смысл которых они даже не понимают.
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zer
Зидан в ТТХ не поедет, ёпть)))
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lizarazu
Ответ Spiker1606
Пеп в Германии провалился. В Англии с 2-х миллиардным составом любой тренер справился бы, даже Иса Бабаев.
Провалился? Ахаха, ну вы даёте. Давайте, расскажите про ЛЧ, ага. Больше ведь никаких мерил нет.

И да, расскажите владельцам мешков и прочим топам, что можно кого угодно поставить у руля 👍🏻
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lizarazu
Ответ Isa Babaev
в Реале все было выстроено, топовые исполнители на каждой линии, а сможет ли кризисный клуб поднять, вот и посмотрим что из себя представляет Зидан, еще и в самой сложно лиге мира
Да всем очевидно, что ЗЗ не заинтересован в клубе из Англии. Он то ли сборную ждет, то ли хз пойми чего.
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Алексей Сметанин
Дважды в одну реку….
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goalscorer
Ответ omsk1716
Зидан заходил , может и в третий раз зайти
Игрок и тренер это разное.
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Ocelot
Зидан к ним не пойдет, Энрике сами не возьмут.
Либо Нагельсманн либо Почеттино.
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RealJericho
Зидан и Тоттенхэм - извините, но это смешно
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Теннисный абсолют
Зидан никогда не будет тренировать лузерхэм
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Spiker1606
Ответ Isa Babaev
Может потому что Пеп доказал свою состоятельность в Германии и Англии, помимо Испании, а что тренировал Зидан кроме Реала после Анчи ? Про Анчи смешно, он везде показывал результат, даже с Наполи набрал 79 очков и второе место занял
Пеп в Германии провалился. В Англии с 2-х миллиардным составом любой тренер справился бы, даже Иса Бабаев.
+5
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+1
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Joker17
Зидан не захотел в МЮ, не захотел в Челси, не захотел в ПСЖ... и все потому, что ждал Тоттенхэм 🤣🤣🤣
+3
0
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Filimon4ik
Ответ Isa Babaev
Может потому что Пеп доказал свою состоятельность в Германии и Англии, помимо Испании, а что тренировал Зидан кроме Реала после Анчи ? Про Анчи смешно, он везде показывал результат, даже с Наполи набрал 79 очков и второе место занял
Серьезно? С таким пафосом написал, как будто Гвардиола работал с Байером и тем же Тоттенхэмом, а никак не с Баварией и Сити.
+10
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+9
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Сергей Галынский
А что Зидан делает в этом списке?🤔🙃
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Arthurino
Ответ Isa Babaev
Может потому что Пеп доказал свою состоятельность в Германии и Англии, помимо Испании, а что тренировал Зидан кроме Реала после Анчи ? Про Анчи смешно, он везде показывал результат, даже с Наполи набрал 79 очков и второе место занял
3 ЛЧ, выигранные дуэли против лучших тренеров мира в том числе и против Пепа, Клоппа и Анчи (на чьем багаже он играл ага) это недостаточно, чтобы доказать свою состоятельность? АПЛ, кстати, такие мастодонты тренерского цеха, как Раньери, Манчини и Пеллегрини брали. А взятие Бундеслиги с Баварией это настолько же состоятельно, как и взятие Лиги 1 с ПСЖ
+9
-2
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saric
Ответ cruyff_14
В первом заходе у Почеттино (от слова "почти") получилось. Не хватило последнего шага в чемпионской гонке, как и с финалом лч. Если бы Леви не уволил после неуд результатов, кто знает. Приходит на ум Симеоне. Терпение Сересо - и вуаля!
Согласен, Атлетико стало тем Атлетико, благодаря тому, что дали Семионе все построить. А ведь до него Атлетико был хуже ТТХ
+2
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