Зидан, Нагельсманн и Энрике – в шорт-листе кандидатов на пост тренера «Тоттенхэма». Фаворит – Почеттино
Маурисио Почеттино может вернуться в «Тоттенхэм».
Лондонский клуб ведет поиск кандидатов на пост главного тренера после увольнения Антонио Конте. Как сообщает Sky Sport, именно аргентинский специалист является главным фаворитом на эту должность. В список претендентов также входят Юлиан Нагельсманн, Луис Энрике и Зинедин Зидан.
Почеттино уже возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год.
До конца сезона командой будет руководить Кристиан Стеллини. Клуб примет решение о назначении нового главного тренера летом.
Что касается Конте, то его приоритетным вариантом является возвращение в Серию А. Ожидается, что тренер вернется к работе в следующем сезоне.
Захотел - уволил, захотел - обратно пригласил
И да, расскажите владельцам мешков и прочим топам, что можно кого угодно поставить у руля 👍🏻
Либо Нагельсманн либо Почеттино.