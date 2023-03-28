Станислав Поздняков: «Критерии МОК – это нарушение прав человека, дискриминация. Цель – нанести урон российскому спорту в целом»
Станислав Поздняков назвал неприемлемыми условия МОК для допуска российских спортсменов.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.
«Нынешние критерии МОК – это нарушение прав человека, дискриминация. Мы категорически не согласны с проведением дополнительных допинг-тестирований.
Что касается команд, то это дискриминация не только по паспорту, но и по виду спорта. Решения исполкома – это фарс, нарушаются принципы МОК и ООН. Мы требуем равных условий для спортсменов всех стран», – заявил Поздняков.
«Заявленная сегодня позиция по военным – это уже не просто очередная глава по дискриминации, этот критерий закладывает конфликт в российское спортивное сообщество.
Цель – нанести урон российскому спорту в целом», – приводит слова Позднякова «Р-Спорт».
МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные
да и вообще, обслуживать англосаксонских-содомитов кормиться с их рук выполнять их указания, дело неблагодарное.
Сколько было уже таких экспериментов!
Нищие и ничтожные, орущие "наша страна" , в которой их "нашего" нет вообще ничего. Самки, пожирающие свое потомство, ради той срани дешевого псевдовеличия, что им внушила пропаганда.
Об этом речь