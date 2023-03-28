Станислав Поздняков: «Критерии МОК – это нарушение прав человека, дискриминация. Цель – нанести урон российскому спорту в целом»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Легкая атлетика

Станислав Поздняков назвал неприемлемыми условия МОК для допуска российских спортсменов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

«Нынешние критерии МОК – это нарушение прав человека, дискриминация. Мы категорически не согласны с проведением дополнительных допинг-тестирований.

Что касается команд, то это дискриминация не только по паспорту, но и по виду спорта. Решения исполкома – это фарс, нарушаются принципы МОК и ООН. Мы требуем равных условий для спортсменов всех стран», – заявил Поздняков.

«Заявленная сегодня позиция по военным – это уже не просто очередная глава по дискриминации, этот критерий закладывает конфликт в российское спортивное сообщество.

Цель – нанести урон российскому спорту в целом», – приводит слова Позднякова «Р-Спорт».  

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

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88 комментариев

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Shatkiy KokoZhir
Ответ Gerald1
Поздняков живет в каком-то собственном мире, где война и убийства - это не нарушение прав человека, а отстранение атлетов - нарушение
Сколько раз Штаты отстраняли хоть откуда-нибудь за то же самое?
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Barack Hussein Obama II
Ответ Акселек давай
Но ограничения только к России, к "братьям" нашим меньшим никаких ограничений не было, пока у них война гражданская была и права инакомыслящих попирались?
не понимаю, зачем вам какие-то международные соревнования? если вы живёте в парадигме гражданской войны в Украине, зачем вам соревноваться с прогнившим западом, который эту войну начал, а потом настроил биолабаратории там в каждом дворе, чтобы боевые лебеди заразили триппером всех россиян?
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В поисках смысла
Не вижу дискриминации. Если спортсмен хочет соревноваться и его совесть "чиста", то почему бы и нет.
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IS
Ответ Luna02
Когда Сша и др. бомбили,нападали таких вопросов не возникало?
Ну Россия бомбила Сирию какие-то вопросы возникали?
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Иосиф Сталин
Ответ ретроградный меркурий
Впервые слышу, что Украина вторгалась в Ирак. Какой-то системный брак в методичке
Подразделение вооружённых сил Украины, находившееся в составе сил многонациональной коалиции в Ираке в период с 31 июля 2003 до 9 декабря 2008. В целом, в Ираке погибли 18 украинских военнослужащих и свыше 40 получили ранения.
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Zonder Dnepr
Ответ Виктор Морев
Специальную Военную Операцию нужно чуть более Ужесточать, чем дальше в сторону юго-запада тем больше выравнивать, необходимо чуть больше Огненного Вала направленного в сторону запада, и это Будет Правильно.
Ужесточалка отвалится
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Виктор Морев
Ответ Alex Tosich
Кто?
заслужили те которые скакали и орали "москаляку на гiляку"
да и вообще, обслуживать англосаксонских-содомитов кормиться с их рук выполнять их указания, дело неблагодарное.
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Otto Kretschmer
Ответ Alex Tosich
Если недопуск российских спортсменов - дискриминация, то как назвать убийство сотни тысяч украинцев лишь потому что они украинцы?!
хватит уже вашего пафоса, достали уже, вас никто не убивает, тем более мирных, у сербов спроси как убивают, они не соврут.
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Otto Kretschmer
Ответ ALEKS66
Когда уже наша страна начнет жить нормально-влаживаться в свою экономику и в свой народ . И когда мы избавимся вот от таких вот руководителей.
Вам бы дополнительные курсы русского не помешали бы.
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Виктор Морев
Специальную Военную Операцию нужно чуть более Ужесточать, чем дальше в сторону юго-запада тем больше выравнивать, необходимо чуть больше Огненного Вала направленного в сторону запада, и это Будет Правильно.
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Олег Барамыкин
Ответ Luna02
Когда Сша и др. бомбили,нападали таких вопросов не возникало?
вопросом на вопрос отвечать не просили
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Otto Kretschmer
Ответ IS
Мне вот интересно к примеру Япония нападает на Куриллы, обстреливает Дальний Восток, ответьте если бы Японские спортсмены участвовали в соревнованиях, у вас бы никаких вопросов не возникло бы?
Япония и дня бы не протянула, просто бы утонула.
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Екатерина Прекрасная
Может господин Поздняков не в курсе, почему мок поставило такие условия?
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ks-1993
Ответ Лука Тараканов
Никакого ,,треша,, . Лавра принадлежит государству, это государственный историко- религиозный музей. У монашеской ,,братии,, закончился срок аренды лаврских помещений, завтра они, обвешанные золотыми цепями, с чемоданами, во главе с Пашей- Мерседесом, спокойно и цивилизованно покинут насиженное место.
Я на видео со всей страны вижу нечто иное. и это не мосфильм
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singer1
Так хочется, чтобы Лиза на Олимпийские игры поехала, ей будет уже 29 годиков..., а кресло против
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bad_bear
Ответ Oleg
Вчера глянул опросы на улице, честно в ужасе. Либо там специально выборку сделали, либо в этой стране и правда одни зомби живут.
так своё проведи, независимое типа 🤷🤦‍♂️
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Anton Abaturov
Ужас в том, что манипулировать людьми до омерзения просто.
Сколько было уже таких экспериментов!
Нищие и ничтожные, орущие "наша страна" , в которой их "нашего" нет вообще ничего. Самки, пожирающие свое потомство, ради той срани дешевого псевдовеличия, что им внушила пропаганда.
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Лука Тараканов
Ответ ks-1993
когда завтра будет в лавре треш творится вспомните мои слова. сегодня только захватили и спалили храм в Ивано-Франковск5
Никакого ,,треша,, . Лавра принадлежит государству, это государственный историко- религиозный музей. У монашеской ,,братии,, закончился срок аренды лаврских помещений, завтра они, обвешанные золотыми цепями, с чемоданами, во главе с Пашей- Мерседесом, спокойно и цивилизованно покинут насиженное место.
+2
-3
-1
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Luna02
Ответ IS
Мне вот интересно к примеру Япония нападает на Куриллы, обстреливает Дальний Восток, ответьте если бы Японские спортсмены участвовали в соревнованиях, у вас бы никаких вопросов не возникло бы?
Когда Сша и др. бомбили,нападали таких вопросов не возникало?
+2
-2
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IS
Ответьте граждане патриоты бомбить Белград это плохо? А Киев, Харьков, Запорожье, Днепр, Мариуполь, оккупировать и присоеденить не законно территории это хорошо?
+7
-3
+4
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Анна Беляева
Ответ ALEKS66
Когда уже наша страна начнет жить нормально-влаживаться в свою экономику и в свой народ . И когда мы избавимся вот от таких вот руководителей.
Как только вы одолеете русский язык. Разрухка, как известно, не в клозетах, а там, где "влаживаются"
+3
-1
+2
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IS
Ответ Акселек давай
Украинцев не отстраняли за убийство своих граждан на Донбассе, почему сейчас должны наших отстранять?
Россию отстраняли за убийство своих граждан в Чечне?
+10
-2
+8
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FilinMD
Ответ Gerald1
Поздняков живет в каком-то собственном мире, где война и убийства - это не нарушение прав человека, а отстранение атлетов - нарушение
Либо для всех воющих стран такие правила, либо ни для кого
Об этом речь
+2
-1
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ретроградный меркурий
Ответ Акселек давай
А Украину и США отстраняли, когда они вторглись в Ирак и убили 1,5 млн мирных жителей?
Впервые слышу, что Украина вторгалась в Ирак. Какой-то системный брак в методичке
+11
-4
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IS
Мне вот интересно к примеру Япония нападает на Куриллы, обстреливает Дальний Восток, ответьте если бы Японские спортсмены участвовали в соревнованиях, у вас бы никаких вопросов не возникло бы?
+4
-3
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