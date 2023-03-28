Станислав Поздняков: «Критерии МОК – это нарушение прав человека, дискриминация. Цель – нанести урон российскому спорту в целом»

Станислав Поздняков назвал неприемлемыми условия МОК для допуска российских спортсменов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

«Нынешние критерии МОК – это нарушение прав человека, дискриминация. Мы категорически не согласны с проведением дополнительных допинг-тестирований.

Что касается команд, то это дискриминация не только по паспорту, но и по виду спорта. Решения исполкома – это фарс, нарушаются принципы МОК и ООН. Мы требуем равных условий для спортсменов всех стран», – заявил Поздняков.

«Заявленная сегодня позиция по военным – это уже не просто очередная глава по дискриминации, этот критерий закладывает конфликт в российское спортивное сообщество.

Цель – нанести урон российскому спорту в целом», – приводит слова Позднякова «Р-Спорт».

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные