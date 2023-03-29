Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Каролиной». У него 104 очка в 75 играх

сделал две голевые передачи в матче с «Каролиной» (4:0).

Форвард « » набрал 104-е (28+76) очко в текущем чемпионате , всего он провел 75 игр.

Сегодня за 19:44 – лучший показатель среди нападающих «Лайтнинг» (1:28 – в большинстве) – у Кучерова 3 броска в створ ворот, полезность – «плюс 3».