Кучеров сделал 2 передачи в матче с «Каролиной». У него 104 очка в 75 играх
Никита Кучеров сделал две голевые передачи в матче с «Каролиной» (4:0).
Форвард «Тампы» набрал 104-е (28+76) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 75 игр.
Сегодня за 19:44 – лучший показатель среди нападающих «Лайтнинг» (1:28 – в большинстве) – у Кучерова 3 броска в створ ворот, полезность – «плюс 3».
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6. Дацюк 953 игры - 918 очков
7. Ковальчук 926 - 876
8. Вяч. Козлов 1182 - 853
9. Гончар 1301 - 811
10. Яшин 850 - 781
11. Буре 702 - 779
12. Зубов 1068 - 771
13. Кучеров 637 - 720
14. Жамнов 807 - 719
15. Панарин 582 - 653