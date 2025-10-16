Ибрагимович о «Милане»: «Я всегда буду миланистой, никогда не забуду, что дал мне клуб. Они подарили мне счастье, а когда я вернулся – любовь»
Златан Ибрагимович высказался о своей любви к «Милану».
Экс-нападающий попрощался с командой в качестве игрока в 2023 году. Сейчас он занимает пост советника владельца миланского клуба.
«Я всегда буду миланистой, потому что никогда не забуду, что дал мне «Милан». Они подарили мне счастье, а во второй раз, когда я вернулся, – любовь. Я играл с футболистами на 20 лет моложе меня.
Прощание было особенным, потому что накануне мне показывали программу, но я сказал: «Не хочу ничего знать, должны быть спонтанные эмоции». Это было нелегко», – сказал Ибрагимович.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
