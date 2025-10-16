  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ибрагимович о «Милане»: «Я всегда буду миланистой, никогда не забуду, что дал мне клуб. Они подарили мне счастье, а когда я вернулся – любовь»
2

Ибрагимович о «Милане»: «Я всегда буду миланистой, никогда не забуду, что дал мне клуб. Они подарили мне счастье, а когда я вернулся – любовь»

Златан Ибрагимович высказался о своей любви к «Милану».

Экс-нападающий попрощался с командой в качестве игрока в 2023 году. Сейчас он занимает пост советника владельца миланского клуба.

«Я всегда буду миланистой, потому что никогда не забуду, что дал мне «Милан». Они подарили мне счастье, а во второй раз, когда я вернулся, – любовь. Я играл с футболистами на 20 лет моложе меня.

Прощание было особенным, потому что накануне мне показывали программу, но я сказал: «Не хочу ничего знать, должны быть спонтанные эмоции». Это было нелегко», – сказал Ибрагимович.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoЗлатан Ибрагимович
logoсерия А Италия
logoМилан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ибрагимович о Модриче: «Лука не играет в футбол, он и есть сам футбол. Удивлен ли я его уровнем? Нет. Он выступает так уже 20 лет»
1211 октября, 22:00
Ибрагимович о Гвардиоле и Моуринью: «Они изменили футбол и творили историю. Мне повезло поработать с обоими. А Капелло превратил меня из обычного игрока в зверя»
5111 октября, 18:16
Златан Ибрагимович: «Леау – это магия! Он один из лучших игроков в мире. Говорю это не ради рекламы, а потому что сам играл в футбол»
310 октября, 11:20
Златан Ибрагимович: «Ибра по-прежнему Бог. Если бы я был на поле, у меня были бы ответы на все вопросы. Делаю все ради «Милана»
3910 октября, 09:01
Главные новости
«Спартак» объявил о назначении Мовсесьяна – заместителем гендиректора по российскому направлению селекции и развитию молодежного футбола
78 минут назад
Семак о словах Дегтярева про него: «Спокойно отнесся. Не имею представления, что он хотел сказать»
618 минут назад
«Реал» готов заплатить Упамекано 20 млн евро, требуемые защитником за подписание контракта. «Бавария» не хочет отдавать столько за продление
1539 минут назад
Джонджо Шелви: «Великобритания уже не та. Не хочу, чтобы мои дети росли в Англии. В Лондоне не надеть часы, нельзя достать телефон, людей арестовывают за твиты»
5952 минуты назад
Семак о нехватке талантливой молодежи «Зенита»: «Это не проблема академии – значит, нет мегаталантов среди игроков, которые туда попадают. Такие не в каждом поколении рождаются»
3058 минут назад
Кокорин о драке Смолова: «Чайник. Говорил, что, будь он тогда со мной и Мамаевым, ничего бы не случилось. В той же «Кофемании» подраться – это нужно было умудриться»
23сегодня, 08:19
Гендиректор «Ростова» о финансовых проблемах: «Чемпионат точно доиграем. Долги повлияют на лицензию на следующий сезон. Самого негативного сценария не будет»
5сегодня, 08:06
Матчи сборных прошли. Пора готовиться к клубным боям!
1сегодня, 08:00Тесты и игры
Сергей Семак: «Не только у «Зенита» есть недобор российских игроков. Посмотрите повнимательнее первую пятерку. Даже в средних командах было по 15 легионеров»
52сегодня, 07:55
Акгацев о женитьбе: «Кто-то в 18 женится, в 19. Не хочу торопиться. Когда буду готов морально к семье – да. Сейчас не готов»
48сегодня, 07:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Спартак» продолжает искать замену Станковичу. Луис Гарсия – запасной вариант, российских тренеров нет в списке (Metaratings)
5 минут назад
Бубнов о сборной: «Вы уверены, что мы бы вообще попали на ЧМ с такой игрой? Грузия, Азербайджан, Венгрия или Исландия сильнее России»
316 минут назад
Жиру о предложениях из Саудовской Аравии и Китая: «Чем больше имеешь, тем больше хочешь – каждый делает выбор! Я всегда ставил спортивные проекты на 1-е место. Это мой характер, вера и ценности»
25 минут назад
«Локомотив» сыграет с ЦСКА. Приходите поддержать красно-зеленых в домашней игре против армейцев!
26 минут назадРеклама
Мостовой о критике в адрес Станковича: «При чем тут то, что он иностранец? Русских так же критиковали. Когда есть результат, тебя зализывают, как только не идет, те же люди закапывают»
128 минут назад
Аленичев о Станковиче: «Спартак» должен дать ему работать до зимы. Я не представляю, кого сейчас можно позвать в такой ситуации, опять знакомиться с командой»
5сегодня, 08:18
Кейн о Компани в «Баварии»: «Неважно, забил ли ты 400 голов или нисколько, он подталкивает к совершенствованию – я стал более гибким, меньше застреваю с мячом»
2сегодня, 08:10
Фонбет Кубок России. «Факел» встречается с «Уралом», «Торпедо» против «Велеса»
11сегодня, 08:02
Орлов о Шпилевском: «Не слышал про его феномен – где показал себя, что выиграл? Разговоры про атакующий футбол говорят о том, что он – авантюрист»
8сегодня, 07:45
Клюйверт покинул пост тренера сборной Индонезии после невыхода на ЧМ-2026. Он провел 8 матчей во главе команды
6сегодня, 07:30