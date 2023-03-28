Месси на церемонии КОНМБЕОЛ получил копии Кубка мира, Кубка Америки и трофея Финалиссимы. Лео также показали его статую в натуральную величину

Теги ПСЖ Лионель Месси Лионель Скалони лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Кубок Америки ЧМ-2022 Финалиссима Футбол

КОНМЕБОЛ организовала мероприятие в честь победы сборной Аргентины на ЧМ-2022

Игроки и тренеры аргентинской команды посетили штаб-квартиру Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), где президент организации Алехандро Домингес передал им награды в знак признания их достижения. 

Лионель Скалони и его тренерский штаб получили копии Кубка Америки, трофея Финалиссимы и Кубка мира. Футболистам вручили медали и статуэтки в виде их самих.

Лионель Месси получил копии трофеев, завоеванных им со сборной – Кубка мира, трофея Финалиссимы и Кубка Америки. Также форварду показали его статую в натуральную величину – она изображает Месси, позирующего с Кубком мира. Она будет храниться в музее КОНМЕБОЛ. 

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24 комментария

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Makita
Ответ simplehumble
Роналду получил копию АПЛ, но не Английская премьер лига а арабская
Роналду был чемпионом Англии, а Месси нет. Так что ты хотел сказать своим комментарием?
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predMBAPPE
Да не пофиг что там 🍓получил? Лео величайший остальное не важно 💪🏻🔥
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Football Ekspert
Ответ rigobersong
Роналду получил: 1.Орден Заслуг Великого Герцогства Люксембургского 2.Орден Заслуг Княжества Лихтенштейн 3.Орден «За заслуги перед Литвой» 4. Орден Карла Великого за заслуги перед Княжеством Андорры 5. Крест Свободы за заслуги перед Эстонской республикой, был вручен лично Игорем Новиковым
Последний нужно вручить Месси за Пента Трик прошлому году
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Kanan Jarrus
Ответ rigobersong
Месси Чемпион мира 2022 – Лучший игрок турнира, лучший игрок Финала Серебряный призер чемпионата Мира – Лучший игрок Чемпион молодежного ЧМ – 2005 – Лучший игрок турнира, лучший игрок финала Финалиссима – 2021 – Лучший игрок Копа Америка – 2021 Лучший игрок Победитель Олимпийских игр – 2008 Рекорды поставленные Месси на ЧМ Месси единственный игрок в истории ЧМ с 32мя командами, кто забивал на каждой стадии турнира. Рекордсмен ЧМ по результативным действиям Кринжтиану Евро 2016 – Лучший игрок турнира Гризманн, лучший игрок финала Пепе ЛН – 2019 – Лучший игрок Диаш Единственный игрок в истории, кто за 5 ЧМ не сделал ни одного результативного действия в ПО Единственный игрок в истории ЧМ, кто за 5 Чемпионатов не взял ни одной медали
переоцененноиу аргентинцу потребовалось 20 лет чтобы забить хотя бы 1 гол в плей-офф чм. мбаппе его хозяин
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Pok_Toholo
Ответ rigobersong
Роналду получил: 1.Орден Заслуг Великого Герцогства Люксембургского 2.Орден Заслуг Княжества Лихтенштейн 3.Орден «За заслуги перед Литвой» 4. Орден Карла Великого за заслуги перед Княжеством Андорры 5. Крест Свободы за заслуги перед Эстонской республикой, был вручен лично Игорем Новиковым
Причем Крест Свободы от Игоря Новикова был авторского производства, но не рукотворный
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rigobersong
Месси

Чемпион мира 2022 – Лучший игрок турнира, лучший игрок Финала

Серебряный призер чемпионата Мира – Лучший игрок

Чемпион молодежного ЧМ – 2005 – Лучший игрок
турнира, лучший игрок финала

Финалиссима – 2021 – Лучший игрок

Копа Америка – 2021 Лучший игрок

Победитель Олимпийских игр – 2008

Рекорды поставленные Месси на ЧМ

Месси единственный игрок в истории ЧМ с 32мя командами, кто забивал на каждой стадии турнира.

Рекордсмен ЧМ по результативным действиям

Кринжтиану

Евро 2016 – Лучший игрок турнира Гризманн, лучший игрок финала Пепе
ЛН – 2019 – Лучший игрок Диаш

Единственный игрок в истории, кто за 5 ЧМ не сделал ни одного результативного действия в ПО

Единственный игрок в истории ЧМ, кто за 5 Чемпионатов не взял ни одной медали
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simplehumble
Ответ Дри66линг Нейа
Очевидно,ты хейтер
На самом деле нет. Я обожаю Роналду, то что он сделал. Мой комент не отменяет того факта что он один из 3 лучших футболистов в истории футбола. Но то что он в арабской лиге это правда
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Goofts
Ответ Философ Востока
Ещё он получил жезл лидерства и управления футболом. Такой жезл получали только Пеле и Марадона.
Ещё получит, когда карьеру игрока закончит
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Айлин 1990
Ответ otchim kaloeda
надо совершить жертвоприношение,что бы вернуть тебе чувство юмора..
Делали уже, не помогает)))
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Философ Востока
Ещё он получил жезл лидерства и управления футболом. Такой жезл получали только Пеле и Марадона.
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rej1sta
Ответ Timeofinjoy
Статуя от известного лиссабонского мастера?))
К счастью, нет)
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rigobersong
Роналду получил:

1.Орден Заслуг Великого Герцогства Люксембургского

2.Орден Заслуг Княжества Лихтенштейн

3.Орден «За заслуги перед Литвой»

4. Орден Карла Великого за заслуги перед Княжеством
Андорры

5. Крест Свободы за заслуги перед Эстонской республикой, был вручен лично Игорем Новиковым
+12
-5
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otchim kaloeda
Ответ Tpy6kaMerlina
А потом они встали на колени и совершили ритуальное жертвоприношение к ногам Лео...
надо совершить жертвоприношение,что бы вернуть тебе чувство юмора..
+8
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Дри66линг Нейа
Ответ simplehumble
Роналду получил копию АПЛ, но не Английская премьер лига а арабская
Очевидно,ты хейтер
+2
-4
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Goofts
Величие Месси - это один важный момент, состоит он в том, чтолично за него переживало пол планеты в финале ЧМ.
Кроме Эрнандесов, Романов, великих Алонсо и других жалких хейтерочков
P.ds: Месси: Greatest of all time (GOAT) Лучший на все времена
+6
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Айлин 1990
Король Лео.
Лучший футболист в истории.
Теперь ждём победы на КА 2024.
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Timeofinjoy
Статуя от известного лиссабонского мастера?))
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Терминатор///Айлбибекович
Лео заслужил все эти трофеи как никто другой.Там кстати точно такие же статуи в полный рост есть и у Марадоны и у Пеле.Три Величайших Футболиста Всех Времен.
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p6yk3ypzzx
надеюсь он к паху эти награды не прикладывал
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Direct free kick
Позорное убийство футбола в угоду этому... Инфантино уходи
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Mazzari2.0
В натуральную!? Это с Эйфелеву башню?!
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simplehumble
Роналду получил копию АПЛ, но не Английская премьер лига а арабская
+9
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ДЖИН
Надо бы Лео статую построить на Мадейре. Гешавская некрасивая.
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Tpy6kaMerlina
А потом они встали на колени и совершили ритуальное жертвоприношение к ногам Лео...
+3
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