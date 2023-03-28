Месси на церемонии КОНМБЕОЛ получил копии Кубка мира, Кубка Америки и трофея Финалиссимы. Лео также показали его статую в натуральную величину
КОНМЕБОЛ организовала мероприятие в честь победы сборной Аргентины на ЧМ-2022.
Игроки и тренеры аргентинской команды посетили штаб-квартиру Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), где президент организации Алехандро Домингес передал им награды в знак признания их достижения.
Лионель Скалони и его тренерский штаб получили копии Кубка Америки, трофея Финалиссимы и Кубка мира. Футболистам вручили медали и статуэтки в виде их самих.
Лионель Месси получил копии трофеев, завоеванных им со сборной – Кубка мира, трофея Финалиссимы и Кубка Америки. Также форварду показали его статую в натуральную величину – она изображает Месси, позирующего с Кубком мира. Она будет храниться в музее КОНМЕБОЛ.
Чемпион мира 2022 – Лучший игрок турнира, лучший игрок Финала
Серебряный призер чемпионата Мира – Лучший игрок
Чемпион молодежного ЧМ – 2005 – Лучший игрок
турнира, лучший игрок финала
Финалиссима – 2021 – Лучший игрок
Копа Америка – 2021 Лучший игрок
Победитель Олимпийских игр – 2008
Рекорды поставленные Месси на ЧМ
Месси единственный игрок в истории ЧМ с 32мя командами, кто забивал на каждой стадии турнира.
Рекордсмен ЧМ по результативным действиям
Кринжтиану
Евро 2016 – Лучший игрок турнира Гризманн, лучший игрок финала Пепе
ЛН – 2019 – Лучший игрок Диаш
Единственный игрок в истории, кто за 5 ЧМ не сделал ни одного результативного действия в ПО
Единственный игрок в истории ЧМ, кто за 5 Чемпионатов не взял ни одной медали
1.Орден Заслуг Великого Герцогства Люксембургского
2.Орден Заслуг Княжества Лихтенштейн
3.Орден «За заслуги перед Литвой»
4. Орден Карла Великого за заслуги перед Княжеством
Андорры
5. Крест Свободы за заслуги перед Эстонской республикой, был вручен лично Игорем Новиковым
Кроме Эрнандесов, Романов, великих Алонсо и других жалких хейтерочков
P.ds: Месси: Greatest of all time (GOAT) Лучший на все времена
Лучший футболист в истории.
Теперь ждём победы на КА 2024.