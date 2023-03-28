Месси на церемонии КОНМБЕОЛ получил копии Кубка мира, Кубка Америки и трофея Финалиссимы. Лео также показали его статую в натуральную величину

КОНМЕБОЛ организовала мероприятие в честь победы сборной на .

Игроки и тренеры аргентинской команды посетили штаб-квартиру Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ), где президент организации Алехандро Домингес передал им награды в знак признания их достижения.

и его тренерский штаб получили копии Кубка Америки, трофея Финалиссимы и Кубка мира. Футболистам вручили медали и статуэтки в виде их самих.

получил копии трофеев, завоеванных им со сборной – Кубка мира, трофея Финалиссимы и Кубка Америки. Также форварду показали его статую в натуральную величину – она изображает Месси, позирующего с Кубком мира. Она будет храниться в музее КОНМЕБОЛ.