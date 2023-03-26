ЦСКА проиграл клубу Медиалиги, Медведев критикует Fan ID, Уно выиграл ЧМ по фигурному катанию, РФС звал Shaman исполнить гимн России и другие новости утра

1. ЦСКА проиграл клубу Медиалиги 2Drots (1:2) в товарищеском матче. После победы президент «дротов» Некит сразу попросил у главы РФС Александра Дюкова вайлд-кард в Мир РПЛ.

На товарищескую игру пришло 15,5 тысячи зрителей – на матче армейцев с «Зенитом» было меньше 10 тысяч. Также фанаты ЦСКА вывесили баннер с датой начала бомбардировок Югославии.

2. НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Вашингтон», Малкин забросил победную шайбу на 59-й минуте, у Овечкина – 822-й гол. «Бостон» победил «Тампу» и гарантировал себе 1-е место в Атлантическом дивизионе. «Каролина» выиграла у «Торонто», Кочетков отразил 41 бросок из 44. Все результаты дня – здесь.

3. Дмитрий Медведев высказался об актуальных темах в спорте. Зампред Совета безопасности РФ раскритиковал Fan ID и призвал «корректировать правила», назвал отстранение российских спортсменов «результатом политически мотивированных решений» и допустил переход российского спорта в Азию. Позицию по Fan ID поддержали Дмитрий Губерниев и Андрей Канчельскис.

4. Квалификация Евро-2024. Испания разгромила Норвегию (3:0), Хорватия сыграла вничью с Уэльсом (1:1), Армения уступила Турции (1:2). Все результаты дня – здесь.

5. «Локомотив» обыграл ЦСКА (1:0) во 2-м раунде розыгрыша Кубка Гагарина и сократил отставание в серии – 2-3. Вратарь Даниил Исаев сделал шатаут, отразив 21 бросок.

6. Японец Шома Уно победил на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме, Чха Чжун Хван – 2-й, Малинин – 3-й.

Американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс стали чемпионами в танцах на льду, несмотря на падение, Гиньяр и Фаббри – 2-е.

7. НБА. 31 очко и 11 передач Йокича помогли «Денверу» обыграть «Милуоки» и другие результаты.

8. Трансферные новости. Шансы «Баварии» на трансфер Кейна возросли в связи с приходом Тухеля. Обамеянг согласен на серьезное снижение зарплаты ради игры за «Барселону», предложения от других клубов ему не так интересны. «Милану» интересен Мората, «Атлетико» запросит не больше 15-20 млн евро. «Интер» может подписать Обамеянга в случае ухода Лукаку. «Барса» попросит Альбу снизить зарплату или продлить контракт для перераспределения выплат, если не сможет расторгнуть с ним соглашение.

9. Теннис. Даниил Медведев обыграл Роберто Карбаллеса и вышел в 3-й круг турнира «Мастерс» в Майами, Карен Хачанов прошел Томаса Этчеверри.

У женщин Анастасия Потапова победила Коко Гауфф в 3-м круге, Людмила Самсонова уступила Циньвэнь Чжэн.

10. РФС предлагал Shaman исполнить гимн России и песню «Я русский» перед матчем с Ираком. Он отказался из-за графика.

11. В школах и ПТУ Санкт-Петербурга за Fan ID предлагают бесплатные билеты на «Зенит» – «Урал», сообщает «Фонтанка».

12. Президент РФС Александр Дюков и руководство «Спартака» обсудили судейство в РПЛ и женский футбол.

13. «Бавария» представила Тухеля в качестве главного тренера. Томас заявил, что мюнхенцы все еще могут сделать требл и боролись бы за титул в АПЛ. Еще Тухель сказал, что понимает уволенного Нагельсманна, который чувствует себя униженным, но это не его ответственность.

14. Министерство спорта в целях безопасности закрыло доступ к спискам сборных России.

15. Трехкратный чемпион «Формулы-1» Нельсон Пике выплатит 953 тысячи долларов за расистские оскорбления пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

16. В «Вашингтоне» разочарованы сезоном Евгения Кузнецова. Сам форвард уже 2 года просит клуб об обмене.

17. В честь Месси назвали новый комплекс на базе сборной Аргентины. Лео считает это особым признанием: «Это очень важно для меня».

Цитаты дня.

Карпин о сборной России: «Я не держусь за место. Мне нравится, но если уволят, то уволят. Что я, умру от этого?»

Уткин считает Казанского лучшим комментатором: «Безоговорочно. Просто не с кем сравнивать»

Американка Эшли Вагнер: «Объясните мне, почему российские фигуристы отстранены, а российские тренеры – нет?»

Масвидаль – фанатам Че Гевары: «Если вы так верите в коммунизм, то езжайте жить туда, собаки»

Смолов о спортивных СМИ: «Они очень плохо подготовлены, задают дурацкие вопросы, скатились в желтуху, в кликбейт. Поэтому не хочется с ними общаться»

Владислав Третьяк: «Мы воспитываем патриотов России. Это очень важно сейчас. Спорт объединяет людей»

Хореограф группы Тутберидзе о Fan ID: «Конечно, нужен – фанаты устраивают погромы, калечат, ломают друг друга. В фигурном катании нет смысла – это довольно мирный вид спорта»