Томас Тухель: «Бавария» в АПЛ боролась бы за титул. Статус и мощь клуба неоспоримы»
Томас Тухель уверен, что «Бавария» боролась бы за титул в АПЛ.
«Премьер-лига Англии – исключительный турнир, это самый большой вызов в Европе. Но «Бавария» боролась бы за титул в АПЛ благодаря широте и глубине состава.
Конечно, я знаю состав «Баварии», как команда выступала – я продолжал смотреть футбол, потому что это делает мой день лучше. Это вошло у меня в привычку.
Нужно ждать и быть терпеливым. Во вторник я впервые начал думать о составе «Баварии».
В Англии или в Париже о «Баварии» чрезвычайно высокого мнения. Никто не любит играть против «Баварии». Статус и мощь клуба неоспоримы», – сказал новый тренер «Баварии», ранее работавший в «ПСЖ» и «Челси».
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«Бавария» внезапно убрала Нагельсманна. Вместо него – Тухель
Томас Мюллер всегда заявлял и доказывал , что против Месси играть легко и удобно.
В финале ЧМ2014 , в ЛЧ 2:8 , теперь против ПСЖ 👍
Вы путайте что то
Я знаю что вы очень сильно не на видите Месси, но вам надо смирится фактом что Месси лучший футболист всех времен.
Хотя вам очень больно признавать этого
Что значить боролась?
Бавария было бы каждый год претендентом на победу в апл
Бавария в своей жизни не играла столько тяжелых матчей в сезоне. Тут с такой же вероятностью команда могла бы прилично посыпаться. Ну и АПЛ задаром тебе никто Мане или пол Бундеслиги не продаст, поэтому комплектация состава стала бы в разы сложнее, интенсивность и сложность футбола существенно выше. Куда ожидаемее в новых условиях борьба за топ-4.
Переехали бы в условный Лондон, еще бы в пробках в неделю с десяток лишних часов провели)