Томас Тухель: «Бавария» в АПЛ боролась бы за титул. Статус и мощь клуба неоспоримы»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Томас Тухель уверен, что «Бавария» боролась бы за титул в АПЛ.

«Премьер-лига Англии – исключительный турнир, это самый большой вызов в Европе. Но «Бавария» боролась бы за титул в АПЛ благодаря широте и глубине состава.

Конечно, я знаю состав «Баварии», как команда выступала – я продолжал смотреть футбол, потому что это делает мой день лучше. Это вошло у меня в привычку.

Нужно ждать и быть терпеливым. Во вторник я впервые начал думать о составе «Баварии».

В Англии или в Париже о «Баварии» чрезвычайно высокого мнения. Никто не любит играть против «Баварии». Статус и мощь клуба неоспоримы», – сказал новый тренер «Баварии», ранее работавший в «ПСЖ» и «Челси».

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24 комментария

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Sevuska
Ответ Я Гражданин Мира
Месси сам хозяин всего футбола Вы путайте что то Я знаю что вы очень сильно не на видите Месси, но вам надо смирится фактом что Месси лучший футболист всех времен. Хотя вам очень больно признавать этого
Не хнычь мне в личку 😆
Томас Мюллер всегда заявлял и доказывал , что против Месси играть легко и удобно.
В финале ЧМ2014 , в ЛЧ 2:8 , теперь против ПСЖ 👍
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Владислав Горшенин
Ответ Jaxongir Shodiev
Боролась бы при условии, что немецкие команды и дальше бы продолжали за бесценок отдавать своих талантов
А еще бы забивала Арсеналу по 10 мячей )
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Я Гражданин Мира
Ответ Sevuska
Недаром же другой Томас - Мюллер являются вечным хозяином Месси 😎
Месси сам хозяин всего футбола
Вы путайте что то
Я знаю что вы очень сильно не на видите Месси, но вам надо смирится фактом что Месси лучший футболист всех времен.
Хотя вам очень больно признавать этого
+1
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SexyCow
Ответ Jaxongir Shodiev
Боролась бы при условии, что немецкие команды и дальше бы продолжали за бесценок отдавать своих талантов
Бавария в одну калитку как правило вносит англоскам
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Я Гражданин Мира
Ответ Jaxongir Shodiev
Боролась бы при условии, что немецкие команды и дальше бы продолжали за бесценок отдавать своих талантов
А какая разница?
Что значить боролась?
Бавария было бы каждый год претендентом на победу в апл
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Андрей Арсентьев
Ответ доктор Ливси
Бавария и в бундеслиге борется за титул. При молодом перспективном Нагельсманне. При физруке Коваче к концу марта уже не было борьбы, а тут есть. Но есть нюанс
А в Англии условные Брэдфорды и Фулхэмы не отдают юных талантов МЮ, Ливерпулю и другим грандам?
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Iamliam
Вот потому и было бы интересно посмотреть на Суперлигу в формате чемпионата, кажется Бавария была бы в топ 3.
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j30
конечно если там даже середняк арсенал лидирует с отрывом
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tm5pvbngvj
Ответ Jaxongir Shodiev
Боролась бы при условии, что немецкие команды и дальше бы продолжали за бесценок отдавать своих талантов
А что мешает Боруссии (и другим) привлекать инвесторов и не продавать команду? Делать ее привлекательной для новых игроков? Бавария предлагает цену, предлагает контракт для игроков. Они никого насильно не тащат в свой клуб.
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TiGra
Ответ Yri Yrov
никто не сомневается стал бы чемпом
Замените «никто» на «фанаты Баварии».
Бавария в своей жизни не играла столько тяжелых матчей в сезоне. Тут с такой же вероятностью команда могла бы прилично посыпаться. Ну и АПЛ задаром тебе никто Мане или пол Бундеслиги не продаст, поэтому комплектация состава стала бы в разы сложнее, интенсивность и сложность футбола существенно выше. Куда ожидаемее в новых условиях борьба за топ-4.
Переехали бы в условный Лондон, еще бы в пробках в неделю с десяток лишних часов провели)
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Evgeny Trifonov
Ответ Jaxongir Shodiev
Боролась бы при условии, что немецкие команды и дальше бы продолжали за бесценок отдавать своих талантов
ну у неё и деньги бы были совершенно другие от телеправ апл.
+8
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доктор Ливси
Бавария и в бундеслиге борется за титул. При молодом перспективном Нагельсманне. При физруке Коваче к концу марта уже не было борьбы, а тут есть. Но есть нюанс
0
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Sevuska
Недаром же другой Томас - Мюллер являются вечным хозяином Месси 😎
+2
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Bashibuzuck
Ответ Yri Yrov
спасибо что обратили внимание, а то я себя неудобно чувствую перед серьезными большими людьми на конгрессе ООН
🤣🤣🤣
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Yri Yrov
Ответ Bashibuzuck
Запятую
спасибо что обратили внимание, а то я себя неудобно чувствую перед серьезными большими людьми на конгрессе ООН
+1
0
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Jaxongir Shodiev
Боролась бы при условии, что немецкие команды и дальше бы продолжали за бесценок отдавать своих талантов
+22
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Bashibuzuck
Ответ Yri Yrov
чё держать
Запятую
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-2
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Yri Yrov
Ответ Bashibuzuck
Держи "," 😁
чё держать
+1
-1
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Bashibuzuck
Ответ Yri Yrov
никто не сомневается стал бы чемпом
Держи "," 😁
+2
-2
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Bashibuzuck
Ответ А. Мостовой
Только вот в АПЛ им не позволят раскупать конкурентов при первой же опасности.
Почему? Разве в АПЛ такого нет?🤨
+7
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Вадим Слуцкий
С Протухелем - вряд ли. С Пепом - возможно.
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А. Мостовой
Только вот в АПЛ им не позволят раскупать конкурентов при первой же опасности.
+2
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MrWillSee
Ну посмотрим как поборется с апл через несколько дней
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Yri Yrov
никто не сомневается стал бы чемпом
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