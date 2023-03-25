Томас Тухель: «Бавария» в АПЛ боролась бы за титул. Статус и мощь клуба неоспоримы»

уверен, что «Бавария» боролась бы за титул в .

«Премьер-лига Англии – исключительный турнир, это самый большой вызов в Европе. Но «Бавария» боролась бы за титул в АПЛ благодаря широте и глубине состава.

Конечно, я знаю состав «Баварии», как команда выступала – я продолжал смотреть футбол, потому что это делает мой день лучше. Это вошло у меня в привычку.

Нужно ждать и быть терпеливым. Во вторник я впервые начал думать о составе «Баварии».

В Англии или в Париже о «Баварии» чрезвычайно высокого мнения. Никто не любит играть против «Баварии». Статус и мощь клуба неоспоримы», – сказал новый тренер «Баварии», ранее работавший в «ПСЖ» и «Челси».

Уход Нагельсманна олицетворяет современную культуру управления клубами. Она слишком суровая (и не факт, что сильно эффективная)

Увольнение Нагельсманна – очень странное и грустное решение

«Бавария» внезапно убрала Нагельсманна. Вместо него – Тухель