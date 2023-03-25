«Интер» может подписать Обамеянга в случае ухода Лукаку
Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в Италии.
По данным La Gazetta dello Sport, габонским нападающим интересуется «Интер». «Нерадзурри» рассматривают приобретение форварда «Челси» на случай ухода Ромелу Лукаку, арендованного у «Челси».
Обамеянг перестал быть важным игроком в «Челси», что может поспособствовать выгодным условиям сделки, считают в итальянском клубе.
Также «Интеру» интересен Роберто Фирмино. Руководство уже встречалось с агентами бразильца, который летом покинет «Ливерпуль».
В текущем сезоне Обамеянг провел 12 матчей в АПЛ и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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