«Интер» может подписать Обамеянга в случае ухода Лукаку

может продолжить карьеру в Италии.

По данным La Gazetta dello Sport, габонским нападающим интересуется « ». «Нерадзурри» рассматривают приобретение форварда «Челси» на случай ухода Ромелу Лукаку, арендованного у «Челси».

Обамеянг перестал быть важным игроком в «Челси», что может поспособствовать выгодным условиям сделки, считают в итальянском клубе.

Также «Интеру» интересен . Руководство уже встречалось с агентами бразильца, который летом покинет «Ливерпуль».

В текущем сезоне Обамеянг провел 12 матчей в и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Обамеянг больше не нужен «Челси». Почему так и что теперь?