«Интер» может подписать Обамеянга в случае ухода Лукаку

Теги Интер Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Пьер-Эмерик Обамеянг Ромелу Лукаку Роберто Фирмино Футбол

Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в Италии.

По данным La Gazetta dello Sport, габонским нападающим интересуется «Интер». «Нерадзурри» рассматривают приобретение форварда «Челси» на случай ухода Ромелу Лукаку, арендованного у «Челси».

Обамеянг перестал быть важным игроком в «Челси», что может поспособствовать выгодным условиям сделки, считают в итальянском клубе.

Также «Интеру» интересен Роберто Фирмино. Руководство уже встречалось с агентами бразильца, который летом покинет «Ливерпуль».

В текущем сезоне Обамеянг провел 12 матчей в АПЛ и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Обамеянг больше не нужен «Челси». Почему так и что теперь?

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8 комментариев

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Виталий Ан
А ведь может хорошо заиграть в Интере! Легко могу себе представить стать лучшим бомбардиром.
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xoms
Обамеянг это что футбольная., каждое окно куда то сватают.
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melmi
Лучше в Барсу вернись . Время свое получишь . Коллектив подходит , чувствуешь себя как дома ( появление в раздевалки после Класико только подтвердило это)
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Lucky Z
Ответ HellLight
ох Интер. У вас когда то был роналдо, а тут обама. жесть.
Какая связь? Как будто Мукунку хотят купить.
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Злобный Конь
Можно из 2Drots кого взять. А то они не угомонятся никак.
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HellLight
ох Интер. У вас когда то был роналдо, а тут обама. жесть.
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Sevuska
Челси фарм клуб Интера
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QWertY
Потом Челси купит Обамеянга за 126 млн€, а через сезон вновь отдаст Интеру в аренду. Приятного просмотра)
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