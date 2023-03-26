Никола Йокич набрал 31 очко и сделал 11 передач в победном матче против «Милуоки»

31 очко и 11 передач центрового помогли « » одержать победу над « » (129:106) во встрече лидеров конференций.

Сербский бигмен реализовал 10 из 20 с игры, 1 из 6 из-за дуги, 10 из 11 с линии штрафных. Также на его счету 6 подборов, 1 перехват и 3 потери за 32 минуты на площадке.

Джамал Мюррэй добавил 26 очков, 9 передач и 6 подборов. Майкл Портер отметился 19 очками и 7 подборами. Лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо набрал 31 очко, сделал 9 подборов, 4 передачи и 4 перехвата.

«Наггетс» одержали 50-ю победу в сезоне при 24 поражениях. У «Бакс» по-прежнему лучшие показатели в лиге – 53 победы и 21 поражение.

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