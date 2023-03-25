Нельсона Пике оштрафовали на $953 000 за расистские оскорбления Хэмилтона

Трехкратный чемпион «Формулы-1» выплатит почти миллион долларов за оскорбления пилота « » .

Бразильский суд оштрафовал Пике за высказывания, которые были сделаны в ноябре 2021 года. Тогда Нельсон использовал расистский термин в адрес семикратного чемпиона мира, комментируя его столкновение с гонщиком « » Максом Ферстаппеном на Гран-при Великобритании. Ферстаппен встречается с – дочерью бразильца.

Обвинения против Пике выдвинули правозащитные группы, которые требовали взыскать с экс-гонщика 10 миллионов бразильских реалов (около 1,9 миллиона долларов по нынешнему курсу). Суд выписал штраф в 5 миллионов реалов (953 000 долларов).

Трехкратный чемпион «Ф-1» обозвал Хэмилтона на букву «н». Мир возмущен, а у них в семье это обычное слово

Чемпион «Ф-1», обидевший Хэмилтона расистским словом, – главный трэштокер эпохи. Бил соперника, поливал всех подряд (особенно Сенну)