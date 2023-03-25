Нельсона Пике оштрафовали на $953 000 за расистские оскорбления Хэмилтона
Трехкратный чемпион «Формулы-1» Нельсон Пике выплатит почти миллион долларов за оскорбления пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
Бразильский суд оштрафовал Пике за высказывания, которые были сделаны в ноябре 2021 года. Тогда Нельсон использовал расистский термин в адрес семикратного чемпиона мира, комментируя его столкновение с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на Гран-при Великобритании. Ферстаппен встречается с Келли Пике – дочерью бразильца.
Обвинения против Пике выдвинули правозащитные группы, которые требовали взыскать с экс-гонщика 10 миллионов бразильских реалов (около 1,9 миллиона долларов по нынешнему курсу). Суд выписал штраф в 5 миллионов реалов (953 000 долларов).
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Ну и сумма штрафа как я и сказал заоблачно абсурдна, даже если бы сам Хэмилтон решил подать иск за оскорбление. В Бразилии 4 года назад из за селевого потока с хвостохранилища, погибло 270 человек, что то я сомневаюсь что там родственники погибших получали соразмерные суммы, в сравнении с штрафом за СЛОВА.
Соразмерность деяния и наказание за оное, должно же быть адекватным.
Ещë и в 2 раза больше хотели состричь.
PS Если конечно апелляция не отменит.
Такой бред конечно.
Прошло достаточно времени с момента аварии Пола Эспаргаро во второй практике первого этапа MotoGP. Ни слова. Спортсру ✊👍🤝