Нельсона Пике оштрафовали на $953 000 за расистские оскорбления Хэмилтона

Теги Нельсон Пике Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Келли Пике деньги дискриминация Авто

Трехкратный чемпион «Формулы-1» Нельсон Пике выплатит почти миллион долларов за оскорбления пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

Бразильский суд оштрафовал Пике за высказывания, которые были сделаны в ноябре 2021 года. Тогда Нельсон использовал расистский термин в адрес семикратного чемпиона мира, комментируя его столкновение с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на Гран-при Великобритании. Ферстаппен встречается с Келли Пике – дочерью бразильца.

Обвинения против Пике выдвинули правозащитные группы, которые требовали взыскать с экс-гонщика 10 миллионов бразильских реалов (около 1,9 миллиона долларов по нынешнему курсу). Суд выписал штраф в 5 миллионов реалов (953 000 долларов).

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Чемпион «Ф-1», обидевший Хэмилтона расистским словом, – главный трэштокер эпохи. Бил соперника, поливал всех подряд (особенно Сенну)

21 комментарий

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Сергей Носков
Какие обидчивые нигры.
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Yury Sin
Ответ Анатолий Дегтярёв
А зачем? Там всего лишь авария, а тут negro назвали negro, ой как ужасно. Надо срочно запостить и пользователи сразу же полюбят негров и прочих
Да потому что это вы как мухи на говно слетаетесь на такие новости и откладываете миллион кирпичей в комментариях. А аффтару это и надо. На что вы школьники агритесь, то и постят.
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sfairait
Ответ TravenS
А здесь наоборот это в порядке вещей у местных
Так тут известное сборище расистов)
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sfairait
Ответ ivanzhu90
Ну я понимаю что не на их счет. Я говорю о том что, некая группа обиженных граждан, которых Пике никак не оскорблял, решила подать в суд на него, представляешь какой простор открывается, для других обиженных? Ну и сумма штрафа как я и сказал заоблачно абсурдна, даже если бы сам Хэмилтон решил подать иск за оскорбление. В Бразилии 4 года назад из за селевого потока с хвостохранилища, погибло 270 человек, что то я сомневаюсь что там родственники погибших получали соразмерные суммы, в сравнении с штрафом за СЛОВА. Соразмерность деяния и наказание за оное, должно же быть адекватным.
А почему вы считаете, что оно не соразмерно? Вот граждане Бразилии считают соразмерным, а если нет, то их дело рассуждать про фемиду в их стране.
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Kemal Gul
Ответ ivanzhu90
Ну я понимаю что не на их счет. Я говорю о том что, некая группа обиженных граждан, которых Пике никак не оскорблял, решила подать в суд на него, представляешь какой простор открывается, для других обиженных? Ну и сумма штрафа как я и сказал заоблачно абсурдна, даже если бы сам Хэмилтон решил подать иск за оскорбление. В Бразилии 4 года назад из за селевого потока с хвостохранилища, погибло 270 человек, что то я сомневаюсь что там родственники погибших получали соразмерные суммы, в сравнении с штрафом за СЛОВА. Соразмерность деяния и наказание за оное, должно же быть адекватным.
Ну тут абсолютно согласен. Каким образом суд определяет размер компенсации в подобных делах, я не понимаю. Ведь компенсация - это возмещение ущерба. Как вообще можно подсчитать размер ущерба за одно неосторожно брошенное слово? И что это за ущерб такой аж на миллион долларов?
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Александр Кот
Ответ Kemal Gul
Раздел авто/мотоспорта на спортсе вообще слабо развит, за очень редким исключением новостей кроме как об Ф1 здесь и не найти
На спортсе зато хорошо развиты тему на политическую тему и что с ней связанно
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sfairait
Ответ Vitto
Здесь будет сбор на штраф? PS Если конечно апелляция не отменит.
Ну вообще, если местные расист скинуться, то прям сильно облегчает нагрузку Нельсона)
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nightline
Отлично, будет за языком следить👌👍
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ivanzhu90
Ответ Kemal Gul
Так штраф взыскан не в пользу инициативной группы, подавшей иск. Суд постановил, что компенсация за моральный ущерб должна быть направлена ​​​​в фонды, способствующие расовому равенству и борьбе с дискриминацией. Другой вопрос, будет ли кто-то следить за тем, как фонды распорядятся этими средствами
Ну я понимаю что не на их счет. Я говорю о том что, некая группа обиженных граждан, которых Пике никак не оскорблял, решила подать в суд на него, представляешь какой простор открывается, для других обиженных?
Ну и сумма штрафа как я и сказал заоблачно абсурдна, даже если бы сам Хэмилтон решил подать иск за оскорбление. В Бразилии 4 года назад из за селевого потока с хвостохранилища, погибло 270 человек, что то я сомневаюсь что там родственники погибших получали соразмерные суммы, в сравнении с штрафом за СЛОВА.
Соразмерность деяния и наказание за оное, должно же быть адекватным.
+4
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закрыт по беспределу
Нехило.
Ещë и в 2 раза больше хотели состричь.
+2
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Анатолий Дегтярёв
Ответ priova 2
Пишу в последней, по времени, «новости» в разделе Авто. Прошло достаточно времени с момента аварии Пола Эспаргаро во второй практике первого этапа MotoGP. Ни слова. Спортсру ✊👍🤝
А зачем? Там всего лишь авария, а тут negro назвали negro, ой как ужасно. Надо срочно запостить и пользователи сразу же полюбят негров и прочих
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-2
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korobokchekhova
Вот козлы.
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Kemal Gul
Ответ ivanzhu90
Интересное правосудие, истец не оскорбленный, а какая то инициативная группа. Сумма штрафа заоблачная. Такой бред конечно.
Так штраф взыскан не в пользу инициативной группы, подавшей иск. Суд постановил, что компенсация за моральный ущерб должна быть направлена ​​​​в фонды, способствующие расовому равенству и борьбе с дискриминацией. Другой вопрос, будет ли кто-то следить за тем, как фонды распорядятся этими средствами
+3
-1
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Vitto
Здесь будет сбор на штраф?
PS Если конечно апелляция не отменит.
+1
0
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ivanzhu90
Интересное правосудие, истец не оскорбленный, а какая то инициативная группа. Сумма штрафа заоблачная.
Такой бред конечно.
+22
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Kemal Gul
Ответ priova 2
Пишу в последней, по времени, «новости» в разделе Авто. Прошло достаточно времени с момента аварии Пола Эспаргаро во второй практике первого этапа MotoGP. Ни слова. Спортсру ✊👍🤝
Раздел авто/мотоспорта на спортсе вообще слабо развит, за очень редким исключением новостей кроме как об Ф1 здесь и не найти
+2
0
+2
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priova 2
Пишу в последней, по времени, «новости» в разделе Авто.
Прошло достаточно времени с момента аварии Пола Эспаргаро во второй практике первого этапа MotoGP. Ни слова. Спортсру ✊👍🤝
+4
-1
+3
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EminenceGrise
Вот же хитро***ый *****!
+1
-1
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Михаил Максаков
неужели он назвал его небелым?..
+9
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TravenS
А здесь наоборот это в порядке вещей у местных
+6
-4
+2
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Andria Managadze
Жерар: спасибо перезвоните позже
+15
-3
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