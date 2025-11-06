  • Спортс
  • Генпродюсер «Матч ТВ»: «Паттерн аудитории – болеть за наших против не наших. Хотелось бы Карпину показать цифры – матчи сборной попали в топ‑20 трансляций года»
Генпродюсер «Матч ТВ»: «Паттерн аудитории – болеть за наших против не наших. Хотелось бы Карпину показать цифры – матчи сборной попали в топ‑20 трансляций года»

Александр Тащин: матчи сборной России – в топ-20 трансляций 2025 года.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал о популярности матчей сборной России.

«Мы никогда не скрывали, что для нашей аудитории важны международные соревнования, где участвует наша сборная. Это основной паттерн нашей аудитории – болеть за наших против не наших.

Несмотря на то, что уровень российских соревнований за последние годы сильно вырос, не буду скрывать, что нашей аудитории интереснее следить именно за международными стартами.

Постепенно такие соревнования стали возвращаться на наш канал. В частности, сборная России по футболу проведет в этом году 10 матчей.

Это хороший шанс для нашей молодой сборной проверить себя, уверен, и на чемпионате мира мы бы не затерялись. Большое спасибо РФС.

К сожалению, здесь нет главного тренера сборной Валерия Карпина, с которым у меня состоялась дискуссия на ПМЭФ. Хотел бы показать главному тренеру цифры.

Все матчи сборной России попали в топ‑20 трансляций этого года. За последний год наш канал стал настоящим домом для сборной России по футболу.

Мы показываем матчи с обвязками, производим трансляции мирового стандарта. Мы всегда рады видеть сборную на нашем канале и отдельно Валерия Георгиевича», – сказал Александр Тащин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoВалерий Карпин
logoМатч ТВ
logoСборная России по футболу
Александр Тащин
