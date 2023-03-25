назвал Дениса Казанского лучшим комментатором в России.

«Италия – Англия [1:2]. Высочайший класс комментаторской работы. Казанский безоговорочно лучший, просто не с кем сравнивать», – написал Уткин.

Казанский после ухода с «Матча»: не скучает по постоянным комментариям (стали рутиной), фобия – вернуться на ТВ в Липецк