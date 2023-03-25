Уткин считает Казанского лучшим комментатором: «Безоговорочно. Просто не с кем сравнивать»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия телевидение Денис Казанский Футбол

Василий Уткин назвал Дениса Казанского лучшим комментатором в России.

«Италия – Англия [1:2]. Высочайший класс комментаторской работы. Казанский безоговорочно лучший, просто не с кем сравнивать», – написал Уткин.

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48 комментариев

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Александр Боровицкий
Александр Неценко хороший комментатор.
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ɔculpa
Ответ Барсик91
Денис да, у него еще речь интересная, с оборотами играет и очень оригинально причём, в отличие от шнякиных и пр. + начитан и аналогии у него вкусные))) Ну Стас тоже начитан) Оба хороши
Думаю, Денис ни за что в жизни не употребил бы слово "вкусно" в значении "хорошо/здорово и т.д."
Звучит тошнотно, ей богу. Вкусно 🤦🏻‍♂️
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brace
3 хвалебные строчки Уткина запостили... позорище.
Не истории, не предыстории
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garp
дичайше соглашаюсь
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Mihei4
А самый блестящий комментатор - Илюша Казаков. Апача!
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RashNomadKazakh
Ответ dreamstep
Казанского и слушать приятно, и он чушь не несёт как Генич и Ипотека.
А мне вот как раз таки слушать Казанского неприятно, голос неприятный. Я в силу отсутствия возможности смотреть трансляции на русс.языке уже и не знаю кто сейчас топ.
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ymuller
Чего? Мне противно его слушать
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Барсик91
Ответ софочка
Кривохарченко
Хорошо преподносит сам процесс игры. Но скучноват(
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Барсик91
Ответ Дмитрий Якушевич
Стас Минин. Казанский наверное хорошо освещает футбол для «широких масс». Но Стас намного детальнее погружен в суть игры
Денис да, у него еще речь интересная, с оборотами играет и очень оригинально причём, в отличие от шнякиных и пр. + начитан и аналогии у него вкусные)))
Ну Стас тоже начитан)
Оба хороши
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Amalfitano
Ответ Александр Сандалов
На вкус и цвет ,но очень в глаза бросается когда он кинчится в каждом репортаже знанием матчасти и при этом сам в ней ошибается
Так это есть его работа. Или он должен говорить:"Я глубоко знаю мат часть, но я не буду этим кичиться и рассказывать вам. Давайте я поору в микрофон".
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Торна
Уткин Казанского это как Монако Головина?
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Раиль Хафизов
Ответ Александр Сандалов
На вкус и цвет ,но очень в глаза бросается когда он кинчится в каждом репортаже знанием матчасти и при этом сам в ней ошибается
как Неценко
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Amalfitano
Ответ софочка
Кривохарченко
Адназначна!
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Amalfitano
Кривохарченко, Стогниенко и Керимов.
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Bayern777
Трушечкин лучший
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Эрнандес Эрнандес
Не знаю про лучшего, но худший комментатор - Генич

Самый предвзятый и самый который несет чушь, а не комментирует матч.

Очень противно слушать этого человека в эфире!!!
+6
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ɔculpa
Ответ SRvR
Нагучев тоже весьма недурен в своем ремесле
Мне поначалу нравился Рома, но затем я начал замечать, что для футбольного комментатора он хреновато разбирается в самом футболе) Таких эпизодов за матч может пара будет, но когда этих матчей много, то срабатывает накопительный эффект в общем впечатлении. С матчастью тоже бывает подтупливает. Язык у него неплохо стелет, откровенной дичи, как всем известные ребятки, он не несёт, но было бы неплохо, если бы он подмечал побольше даже не просто интересных, а и откровенно необходимых для подмечания моментов в игре. Иногда он слишком увлекается собственной болтовнёй, на мой вкус. Временами она забавна, но иногда, когда он наслаждается русским языком, надо бы говорить именно о футболе. В последнее время нередко мне начинает казаться, что он не просто проигнорировал какой-то классный, к примеру, технический момент, а он именно не понял, что этот момент был действительно классным)
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МИХАЛЫЧ
Трушечкин топ
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Макс Y-O-Y
Ответ Lionel Andres Messi 10
Шумиха вокруг Стогниенко – это одна из загадок человечества. Человек в последний раз хорошо комментировал 10 лет назад, но есть люди, которые на автомате продолжают им восторгаться и, какую бы тот чушь не нёс в эфире, всё равно благодарят его за работу.
Ну, не 10. Матч на ЧМ 18 с Испанцами был шикарным и из-за его комментариев. Он определенно легенда российской комментаторской школы/лиги, просто человек «наелся» и ничего плохого в этом нет. Нашел себя в смежной профессии
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Алексей Ненахов
Согласен Казанский вообще очень грамотно рассуждает приятно смотреть его выпуски
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градус ненависти
Ответ Aristokrat_13
Еще Стогниенко и Елагин есть
Вы говорите о людях, которые были хорошими комментаторами больше 10 лет назад
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Владимир Самсонов
Мне например Стогниенко больше нравится.
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Мукунку хороший
Ответ Ivchev
Ох.. Они оба очень сильно деградировали, осталость от комментирования только их имя... Стогниенко так больше уже управленец.
Но намного лучше Генича с Жорой..
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liverpoolart
Ответ Дмитрий Якушевич
Стас Минин. Казанский наверное хорошо освещает футбол для «широких масс». Но Стас намного детальнее погружен в суть игры
Позер он, копирующий раннего стогни. И он уж точно не эксперт , так что лучше бы молчал
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Евгений Резцов
Ответ Lionel Andres Messi 10
Шумиха вокруг Стогниенко – это одна из загадок человечества. Человек в последний раз хорошо комментировал 10 лет назад, но есть люди, которые на автомате продолжают им восторгаться и, какую бы тот чушь не нёс в эфире, всё равно благодарят его за работу.
Стогниенко просто очень воспитанный и многим это нравится. Но, вспоминаю его передачи на радио спорт в 15:00 на час: 40 минут он воспитанно уходит от ответов и только 20 минут по делу. Шарлатан как Гвардиола
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