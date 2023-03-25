Уткин считает Казанского лучшим комментатором: «Безоговорочно. Просто не с кем сравнивать»
Василий Уткин назвал Дениса Казанского лучшим комментатором в России.
«Италия – Англия [1:2]. Высочайший класс комментаторской работы. Казанский безоговорочно лучший, просто не с кем сравнивать», – написал Уткин.
Казанский после ухода с «Матча»: не скучает по постоянным комментариям (стали рутиной), фобия – вернуться на ТВ в Липецк
Звучит тошнотно, ей богу. Вкусно 🤦🏻♂️
Не истории, не предыстории
Ну Стас тоже начитан)
Оба хороши
Самый предвзятый и самый который несет чушь, а не комментирует матч.
Очень противно слушать этого человека в эфире!!!