Масвидаль раскритиковал фанатов Че Гевары: «Если вы так верите в коммунизм, то езжайте жить туда, собаки»

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль высказался о спортсменах, придерживающихся левых политических взглядов. Например, он осудил людей, которые носят футболки с изображением Че Гевары.

«Это те люди, которых вы изображаете на футболках? И если ты так сильно в них веришь, любой из тех, кто выступает за социализм и коммунизм, иди и живи там, собака.

Отправьтесь туда на год. Вы не протянете там и дня. Каперник [Колин Каперник – игрок в американский футбол] или любой из этих ублюдков, выступающих за социализм и коммунизм», – сказал Масвидаль.

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