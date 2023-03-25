Масвидаль раскритиковал фанатов Че Гевары: «Если вы так верите в коммунизм, то езжайте жить туда, собаки»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Колин Каперник Хорхе Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль высказался о спортсменах, придерживающихся левых политических взглядов. Например, он осудил людей, которые носят футболки с изображением Че Гевары.

«Это те люди, которых вы изображаете на футболках? И если ты так сильно в них веришь, любой из тех, кто выступает за социализм и коммунизм, иди и живи там, собака.

Отправьтесь туда на год. Вы не протянете там и дня. Каперник [Колин Каперник – игрок в американский футбол] или любой из этих ублюдков, выступающих за социализм и коммунизм», – сказал Масвидаль.

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5 комментариев

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Magic_Man
Ответ AILD
Так это же классика. Причём подавляющее большинство субъектов, пользующихся всяческими изображениями этого чучела, и знать не знают, собственно, кто это такой.
Я против коммунизма и социализма, но Че Гевару очень уважаю. Суть не в том, каких взглядов человек, а какие мотивы его движут и что он ради них готов отдать. Как по мне, Че это герой, которых единицы в мире...
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Sobachkin
У нам так же. Все мечтают о СССР, что жить в вакуумной среде было круто, сейчас риторика похожая
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Мага осторожный
С Путиным футболки носить вообще кринж
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Игорь Южный
“Вы не протянете там и дня» (с) 🤡🤦‍♂️🤣 Бёрнс, сделай уже своё дело, по-братски.
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AILD
Так это же классика. Причём подавляющее большинство субъектов, пользующихся всяческими изображениями этого чучела, и знать не знают, собственно, кто это такой.
+6
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