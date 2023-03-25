Министерство спорта в целях безопасности закрыло доступ к спискам сборных России

Теги Олимпийская сборная России Министерство спорта России Легкая атлетика

Министерство спорта России закрыло доступ к списку кандидатов в сборные по зимним, летним и неолимпийским видам спорта.

Ранее на официальном сайте министерства доступ к спискам кандидатов в сборные России был открытым, сами списки периодически обновлялись. Как заявили в ведомстве, информацию закрыли в целях безопасности.

«Из соображений информационной безопасности данные предоставляются уполномоченным организациям по официальному запросу в Минспорт России», – сообщили в пресс-службе Минспорта.

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18 комментариев

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murzzzzzilka
Чо???
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Антон Сватковский
Ответ Анна Беляева
В сентябре все эти "неизвесные" выйдут на ОП. Но мы сделаем вид,что не догадываемся, почему они здесь
Если к сентябрю прокаты еще останутся О, а не З.
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Антон
No data
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expertmer2020
Наша версия.

Будут отправлять на согласования в МФ, кого не пропустят будут заменять.

И как бы почти все пройдут.
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Анна Беляева
В сентябре все эти "неизвесные" выйдут на ОП. Но мы сделаем вид,что не догадываемся, почему они здесь
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Анна Беляева
Ответ Olga.t
Чему удивляться? Столько разной информации уже закрыли, почему в спорте должно быть иначе? Печально... Непонятно только, как открытая информация могла помешать безопасности спортсменов...
Это как раз понятно. Член сборной - финансирование от государства - запрет на участие в международных стартах. А теперь, типа, никто не узнает, на этом основании отстранить нельзя.
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expertmer2020
Член сборной - скрытый член.
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Olga.t
Чему удивляться?
Столько разной информации уже закрыли, почему в спорте должно быть иначе?
Печально... Непонятно только, как открытая информация могла помешать безопасности спортсменов...
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Savarona25
Сокрытие любой информации, столь популярное и массовое явление в последнее время - верный признак демократизации и уверенного развития. Особенно прикалывает изъятие объектов недвижимости ряда лиц из общественного доступа, конечно по причине "информационной безопасности".
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expertmer2020
Ход конём - ниже пояса.
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Digger86
Ждём детей министров в составе сборных!
+3
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Геннадий Томилин
Ответ Валерий Петров
Бред какой-то. Предлагаю в следующем матче сборной с Ираком выводить футболистов на поле в масках, как у Осимхена например. Или в масках американских президентов ))
До́жили, докатились
+1
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небрат
Ответ tyuiop tyuiop
кто то собирается менять гражданство?
конечно. И мы прекрасно знаем эту пару в фигурном катании))
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Глеб Саратов
безопасность от кого?
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небрат
о да, это такая тайна!!
Пентагон и ЦРУ уже выезжали отравить Худабердиеву, но тут мудрое правительство скрыло доступ к спискам!
+7
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+7
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Валерий Петров
Бред какой-то.
Предлагаю в следующем матче сборной с Ираком выводить футболистов на поле в масках, как у Осимхена например. Или в масках американских президентов ))
+16
0
+16
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tyuiop tyuiop
кто то собирается менять гражданство?
+3
-1
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Michael1969
Правильно, незачем налогоплательщикам это знать. Есть ещё предложение засекретить персональный состав правительства, а санкции враги наложить могут, панимашь
+38
-1
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