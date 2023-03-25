Министерство спорта в целях безопасности закрыло доступ к спискам сборных России
Министерство спорта России закрыло доступ к списку кандидатов в сборные по зимним, летним и неолимпийским видам спорта.
Ранее на официальном сайте министерства доступ к спискам кандидатов в сборные России был открытым, сами списки периодически обновлялись. Как заявили в ведомстве, информацию закрыли в целях безопасности.
«Из соображений информационной безопасности данные предоставляются уполномоченным организациям по официальному запросу в Минспорт России», – сообщили в пресс-службе Минспорта.
Будут отправлять на согласования в МФ, кого не пропустят будут заменять.
И как бы почти все пройдут.
Столько разной информации уже закрыли, почему в спорте должно быть иначе?
Печально... Непонятно только, как открытая информация могла помешать безопасности спортсменов...
Пентагон и ЦРУ уже выезжали отравить Худабердиеву, но тут мудрое правительство скрыло доступ к спискам!
Предлагаю в следующем матче сборной с Ираком выводить футболистов на поле в масках, как у Осимхена например. Или в масках американских президентов ))