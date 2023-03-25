Министерство спорта в целях безопасности закрыло доступ к спискам сборных России

спорта России закрыло доступ к списку кандидатов в сборные по зимним, летним и неолимпийским видам спорта.

Ранее на официальном сайте министерства доступ к спискам кандидатов в сборные России был открытым, сами списки периодически обновлялись. Как заявили в ведомстве, информацию закрыли в целях безопасности.

«Из соображений информационной безопасности данные предоставляются уполномоченным организациям по официальному запросу в Минспорт России», – сообщили в пресс-службе Минспорта.