Эшли Вагнер: «Объясните мне, почему российские фигуристы отстранены, а российские тренеры – нет?»

Призер Сочи-2014 Эшли Вагнер высказалась о присутствии российских тренеров на ЧМ.

Российские тренеры , и сопровождают на ЧМ итальянца Даниэля Грассля, а также Мориса Квителашвили и Нику Эгадзе из Грузии.

«Только что наблюдала за прокатами мужчин на чемпионате мира. Объясните мне, почему российские фигуристы отстранены, а российские тренеры – нет?» – написала Вагнер в соцсети.

«Люди, ставящие под сомнение действительность допингового скандала, на мой взгляд, просто безумны, учитывая всю имеющуюся у нас информацию...» – добавила экс-фигуристка позже.

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