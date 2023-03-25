Эшли Вагнер: «Объясните мне, почему российские фигуристы отстранены, а российские тренеры – нет?»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию Эшли Вагнер Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Сергей Дудаков Фигурное катание

Призер Сочи-2014 Эшли Вагнер высказалась о присутствии российских тренеров на ЧМ.

Российские тренеры Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков сопровождают на ЧМ итальянца Даниэля Грассля, а также Мориса Квителашвили и Нику Эгадзе из Грузии.

«Только что наблюдала за прокатами мужчин на чемпионате мира. Объясните мне, почему российские фигуристы отстранены, а российские тренеры – нет?» – написала Вагнер в соцсети. 

«Люди, ставящие под сомнение действительность допингового скандала, на мой взгляд, просто безумны, учитывая всю имеющуюся у нас информацию...» – добавила экс-фигуристка позже. 

Главный трансфер сезона в фигурке: Грассль к Тутберидзе – ради чего и почему на него все ополчились?

Мы добрались до фигурного ЧМ в Японии! Репортаж изнутри – о том, что за кадром

39 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Беглый*
Ответ Amneris
Откуда такие наивные розовые фантазии? Весь спортивный мир уже давно и прочно сидит на тяжелой фарме. Нагрузки такие, что человеческий организм не выдерживает. Просто у кого-то хватает мозгов оформлять ТИ или рассчитывать корректно дозу, а некоторые пользуются услугами, хм, неофициальных врачей с «дедовской» аптечкой.
Была статистика, что именно в США самый большой процент ТИ. Просто кому-то удаётся заполучить липовые справки, а кому-то такое не сойдёт с рук.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Товарищ Майор.
ля ты кpыca
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mari777
А что делает куча спортсменок и спортсменов русского происхождения и, о Боже, с русскими именами на ЧМ. Илья Малинин, например? 😳
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
elmih16
Заходи на Спортс, щас тебе объяснят.😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Amneris
Ответ Беглый*
Объясните мне, как американские атлеты и тренеры смотрят в глаза своим соперникам, когда весь мир знает, что почти все "достижения" амер. спорта - это следствие наркотических и психотропных препаратов? Как эти лицемеры ходят по земле, зная, что их государство разожгло более ста военных конфликтов по всей планете?
Откуда такие наивные розовые фантазии? Весь спортивный мир уже давно и прочно сидит на тяжелой фарме. Нагрузки такие, что человеческий организм не выдерживает. Просто у кого-то хватает мозгов оформлять ТИ или рассчитывать корректно дозу, а некоторые пользуются услугами, хм, неофициальных врачей с «дедовской» аптечкой.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кваксель
Не переживай, Эшли, скоро и фигуристов вернут. И будете снова лицемерно давить лыбу и смотреть на чужой успех где-то с места во 2 десятке)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
76yjgh98tr675dyt45
Уже пора на эти все рты заводить дела. Есть реальные законы под которые это попадает. Преследование, деформация, публичные оскорбления.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gast
Ответ tim55555
Спортсмены сборной России являются официальными представителями России как государства. А тренеры российские, тренирующие иностранных фигуристов, представляют интересы Федераций других стран. Почему иностранные фигуристы должны страдать?
То есть получается, что наши тренеры, имея государственные награды, не являются официальными представителями России как государства?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pennywise
Ответ tim55555
Спортсмены сборной России являются официальными представителями России как государства. А тренеры российские, тренирующие иностранных фигуристов, представляют интересы Федераций других стран. Почему иностранные фигуристы должны страдать?
Спортсмен представляет спортивную федерацию, а не государство. От федерации он выступает, т.к. членом ИСУ являются именно федерации.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Готовьтесь и к возвращению российских фигуристов. Скоро ларчик откроется...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sasha0872
Ответ Татьяна Семёновна
А присутствие на ЧМ Рукавицына, Урманова, Свинина и Жук, Лебедевой - прямо десант российских тренеров - не смущает? Полное расстройство у Э.Вагнер!
но не у них же спортсмен пойманный с допингом
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elenavasilevna
ё- моё! Ей то какое дело? Интересно, у нас информации минимум, а у них больше, что ли?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Brokkoli
Примем как намек на допуск росс спортсменов, раз уж тренеры допущены
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Manukello
Ответ Toba Door
Вест тренерский штаб хрустального под следствием должен быть, такие тренера тоже должны отбывать наказание если вдруг камилу признают виновным, быть тренером 15 ребенка давать ей таблетки это другой уровень ответственности, мама Алсу не меньше виновата
всё так
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
seasea
Ответ Настя 999
Завидую вашему непониманию))
А мы завидуем вашему лицемерию
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Manukello
а чо неправильного она говорит? допускаете российских тренеров, допускайте и спортсменов. лживые западные чиновники пропагандисты двойных стандартов
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gast
Ответ Татьяна Семёновна
А присутствие на ЧМ Рукавицына, Урманова, Свинина и Жук, Лебедевой - прямо десант российских тренеров - не смущает? Полное расстройство у Э.Вагнер!
Верный вопрос задает Эшли. Получается, дети больше виноваты, чем взрослые, в таком устройстве мира и больше успели согрешить.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
breeze1989
А она до сих пор думает, что наши спортсмены из-за допингового скандала отстранены?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
olvl
Понятно почему, они тренируют спортсменов из других стран, которые должны ездить с тренерами на турниры. Или все обязаны бегом тренеров менять?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tania09**
Ответ Toba Door
Вест тренерский штаб хрустального под следствием должен быть, такие тренера тоже должны отбывать наказание если вдруг камилу признают виновным, быть тренером 15 ребенка давать ей таблетки это другой уровень ответственности, мама Алсу не меньше виновата
Подайте иск в суд. Ждём.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sat397
Если бы Американских тренеров отстраняли, когда их подопечные ловятся на допинге, тогда её слова имели бы хоть какой-то вес. А так, хорошая попытка, но нет...
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Храбрая виолончелистка
Соотечественников-то успела поздравила с золотой медалью?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лакс
самой Эшли, значит, можно было тренироваться у русских тренеров, а другим - нельзя.
И если уж всю инфу, то и в Америке сомневались и в т.ч. в статье Вашингтон пост еще во время ОИ.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
22somebody22
Терпеть её не могу,но не согласиться просто невозможно!
+4
-10
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Беглый*
Объясните мне, как американские атлеты и тренеры смотрят в глаза своим соперникам, когда весь мир знает, что почти все "достижения" амер. спорта - это следствие наркотических и психотропных препаратов? Как эти лицемеры ходят по земле, зная, что их государство разожгло более ста военных конфликтов по всей планете?
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий