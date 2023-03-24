Чемпионат мира по фигурному катанию. Уно, Малинин, Чха, Мессинг, Аймо, Браун, Грассль выступят с произвольными программами

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25 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме мужчины выступят с произвольными программами. После короткой лидирует японец Шома Уно.

Чемпионат мира по фигурному катанию

Сайтама, Япония

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 11:20 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Адам Хагара (Словакия) 

2. Маурицио Цандрон (Австрия)

3. Эндрю Торгашев (США)

4. Морис Квителашвили (Грузия) 

5. Андреас Нордебак (Швеция) 

6. Цзинь Боян (Китай)

Вторая разминка

7. Михаил Шайдоров (Казахстан) 

8. Сота Ямамото (Япония) 

9. Никита Старостин (Германия) 

10. Михаил Селевко (Эстония) 

11. Марк Городницкий (Израиль) 

12. Маттео Риццо (Италия) 

Третья разминка

13. Адам Сяо Хим Фа (Франция) 

14. Денис Васильев (Латвия) 

15. Владимир Литвинцев (Азербайджан) 

16. Лукас Бричги (Швейцария) 

17. Даниэль Грассль (Италия) 

18. Казуки Томоно (Япония) 

Четвертая разминка

19. Джейсон Браун (США) 

20. Кевин Аймо (Франция) 

21. Киган Мессинг (Канада) 

22. Чха Чжун Хван (Южная Корея) 

23. Илья Малинин (США) 

24. Шома Уно (Япония) 

Положение после короткой программы

1. Шома Уно (Япония) – 104,63

2. Илья Малинин (США) – 100,38

3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 99,64

4. Киган Мессинг (Канада) – 98,75

5. Кевин Аймо (Франция) – 95,56

6. Джейсон Браун (США) – 94,17

7. Казуки Томоно (Япония) – 92,68

8. Даниэль Грассль (Италия) – 86,50

9. Лукас Бричги (Швейцария) – 86,18

10. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 82,71

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию-2023 в Сайтаме

17 комментариев

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AllaS
Шоме здоровья и чистейшего проката ПП . Жду уникального Малинина , на ЧСША ох и восторгнул, Сила ! Пусть Победит сильнейший!
Кигану красивого , чистого проката , чтобы сам был доволен и публика .
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Алина Звягина
Всем удачи и отдельно Илюшке ❤️
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Блинчик
Шомяк, держись! Очень держись!
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Додик Аксель
У парней совсем иной расклад и результаты. Конкуренция у них на высшем уровне. Всем удачных, успешных прокатов и пусть победит сильнейший !
+2
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+2
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Светлана Романова
Ответ Simiral
Коляда слился сам, там психологические проблемы, не выдумывайте то, чего нет.
Когда регулярно квоты и не один год с ЧМ для страны привозил,никаких психологических проблем не было.С Олимпиады квоты не привозят,так иди Миша погуляй пока.Тут зеленые кузнечики попрыгать хотят на 8,15 и 19 место.
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Lavkaspice
Шоме морально и физически смочь справиться с запланированным.
Кигану красиво, и со смаком, как он может в последнее время, ттт)
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Simiral
Ответ Светлана Романова
Коляду конечно,которого в том сезоне от всех ГС страны под надуманными болезнями отстранили.Надо было молодых зеленых кузнечиков обкатывать.На зрителей нашей ФФКР по барабану.Нам овации и крики браво ,стоя на трибунах стадиона не нужны,мы ж не какая нибудь Америка или Канада.А что разве его программы "Щелкунчик" и "Белый Ворон" не достойны аплодисментов и криков браво?
Коляда слился сам, там психологические проблемы, не выдумывайте то, чего нет.
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galik55
Ответ Кот по кличке Кот
Давай, Шома, порадуй родную публику золотом ☘️
Шоме бы еще к красивой подачи программы прыжки бы докручивать.
+2
-5
-3
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Iuasamotu
Ох битва будет, похлеще чем у девчонок. Симпатии на стороне Кевина Аймо и Сёма Уно. За американцами тоже будет очень интересно понаблюдать
+5
-4
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Светлана Романова
Ответ Большое Путешествие Рузика
А возрастных спортсменов это кого???
Коляду конечно,которого в том сезоне от всех ГС страны под надуманными болезнями отстранили.Надо было молодых зеленых кузнечиков обкатывать.На зрителей нашей ФФКР по барабану.Нам овации и крики браво ,стоя на трибунах стадиона не нужны,мы ж не какая нибудь Америка или Канада.А что разве его программы "Щелкунчик" и "Белый Ворон" не достойны аплодисментов и криков браво?
+5
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+2
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galik55
Ответ Katerina Sunny
Шоме откатать чисто ПП со всеми запланированными прыжками. Илье рисковать на прыжках, но при этом не потерять шансов не только на медаль, но и на золото. Кигану получить удовольствие от проката ПП. Мише Селевко прыгнуть всё по плану без неприятных сюрпризов. Маттео и Бояше забыть КП и откатать чисто ПП. Дане показать в ПП всё, что умеет. Для многих это последнее соревнование в сезоне.
Вот кто кто, а Кигакан всегда катает в удовольствие
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galik55
Победы желаю Малинину, Хвану чистого проката и войти в тройку. Маттео и Адам Сяо Хим Фа и Данику подняться выше.
+2
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Кот по кличке Кот
Давай, Шома, порадуй родную публику золотом ☘️
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asusp527
Удачи малышатине!
+6
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Светлана Романова
Очень хочу,чтобы Киган Мессинг или Джейсон Браун,а может и тот и другой ,вошли в призовую тройку на ЧМ.Тем самым утерли бы нос нашей ФФКР,которая не ценит возрастных спортсменов и каждого зеленого кузнечика готова сделать лидером МО нашей страны.
А возрастных спортсменов это кого???
+1
-1
0
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Светлана Романова
Очень хочу,чтобы Киган Мессинг или Джейсон Браун,а может и тот и другой ,вошли в призовую тройку на ЧМ.Тем самым утерли бы нос нашей ФФКР,которая не ценит возрастных спортсменов и каждого зеленого кузнечика готова сделать лидером МО нашей страны.
+7
-7
0
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Katerina Sunny
Шоме откатать чисто ПП со всеми запланированными прыжками.
Илье рисковать на прыжках, но при этом не потерять шансов не только на медаль, но и на золото.
Кигану получить удовольствие от проката ПП.
Мише Селевко прыгнуть всё по плану без неприятных сюрпризов.
Маттео и Бояше забыть КП и откатать чисто ПП.
Дане показать в ПП всё, что умеет.
Для многих это последнее соревнование в сезоне.
+6
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