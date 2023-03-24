Чемпионат мира по фигурному катанию. Уно, Малинин, Чха, Мессинг, Аймо, Браун, Грассль выступят с произвольными программами

25 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме мужчины выступят с произвольными программами. После короткой лидирует японец Шома Уно.

Чемпионат мира по фигурному катанию

Сайтама, Япония

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 11:20 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Адам Хагара (Словакия)

2. Маурицио Цандрон (Австрия)

3. (США)

4. (Грузия)

5. Андреас Нордебак (Швеция)

6. Цзинь Боян (Китай)

Вторая разминка

7. Михаил Шайдоров (Казахстан)

8. (Япония)

9. Никита Старостин (Германия)

10. Михаил Селевко (Эстония)

11. Марк Городницкий (Израиль)

12. (Италия)

Третья разминка

13. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

14. (Латвия)

15. Владимир Литвинцев (Азербайджан)

16. Лукас Бричги (Швейцария)

17. Даниэль Грассль (Италия)

18. Казуки Томоно (Япония)

Четвертая разминка

19. Джейсон Браун (США)

20. Кевин Аймо (Франция)

21. Киган Мессинг (Канада)

22. Чха Чжун Хван (Южная Корея)

23. Илья Малинин (США)

24. Шома Уно (Япония)

Положение после короткой программы

1. Шома Уно (Япония) – 104,63

2. Илья Малинин (США) – 100,38

3. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 99,64

4. Киган Мессинг (Канада) – 98,75

5. Кевин Аймо (Франция) – 95,56

6. Джейсон Браун (США) – 94,17

7. Казуки Томоно (Япония) – 92,68

8. Даниэль Грассль (Италия) – 86,50

9. Лукас Бричги (Швейцария) – 86,18

10. Владимир Литвинцев (Азербайджан) – 82,71

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию-2023 в Сайтаме