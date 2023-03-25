Дмитрий Медведев: «То, что россияне не участвуют в соревнованиях – результат политически мотивированных решений спортивных организаций. За них стыдно»

Теги Сборная России по хоккею премьер-лига Россия Сборная России по футболу МОК КХЛ Дмитрий Медведев Политика Р-Спорт Легкая атлетика

Дмитрий Медведев назвал отстранение колоссальным испытанием для российских спортсменов.

«Спорт переживает, конечно, сложные времена. Для спортсменов колоссальное испытание.

Это очень сложно, потому что ты готовишься, готовишься, а потом по политическим причинам тебя отрезают.

Поэтому я здесь никого строго не сужу, очевидно, что то, что они не участвуют в соревнованиях – это результат политически мотивированных решений спортивных организаций. За них стыдно. За всех, включая, естественно, Олимпийский комитет и его руководство», – сказал Медведев.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 

В фехтовании вернули Россию – и страны отменяют турниры. И что, ничего нельзя сделать?

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80 комментариев

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Аркаимец
Ответ damondiamond
политика закончилась одним февральским днём, все остальное - попытки вразумить
Кого? Наказываемых спортсменов?
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AlexM37
Мы сели за стол и потом, опьянев,
Ты рассказала гостям анекдот.
Все громко смеялись, но не знала ты,
Что смеются они над тобой.

Про "опьянев" особенно аутентично
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Winbreaker
Ответ Mark Andre Ter Shtegen
Честно?Нет, горжусь, что есть такой человек, великий человек!
Ты гордишься медведевым? Ты что, дурачок?)
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Виталий
Ответ T622222
Так он сказал и сразу хряпнул 100 гр
А он похоже перманентно пьян либо под воздействием более крепких веществ.
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Виктор Литвинов
Ответ TUOMAS
А чего им стыдиться... Они душу продали за ценности сша. Эти ребяты скоро будут проводить ЛГБТ олимпиады. Русские в этом участвовать точно не хотят
А ты совесть свою уже продал?
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Виктор Литвинов
Ответ Viks
результат политически мотивированных решений " --- Да. А при чём тут стыд? Запад ведёт войну с Россией и с её гражданами, во всех сферах.
Ну и расскажи нам как дела во всех этих сферах?
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Колбаскер тут
Ответ Алексей Воскресенский
Странно, мне стыдно за Медведева...
А мне за тебя
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RembaXXX
Этому больше не наливать.
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yul
Всё такЪ.
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TUOMAS
А чего им стыдиться... Они душу продали за ценности сша. Эти ребяты скоро будут проводить ЛГБТ олимпиады. Русские в этом участвовать точно не хотят
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Viks
результат политически мотивированных решений " --- Да. А при чём тут стыд? Запад ведёт войну с Россией и с её гражданами, во всех сферах.
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tyuiop tyuiop
Ответ KillFish
Вспомнили резко, что «спорт вне политики». А сами то чего раньше спортсменов по митингам ЕР в поддержку власти таскали?
типа щас не таскают
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tyuiop tyuiop
Ответ 0mertas626
забавно конечно, что по факту, по цифрам, по ощущениям, в его президентство были лучшие годы россии. позорище мерзкое
это показатель того насколько плох был основной президент
а теперь представьте, что был бы не хороший, а хотя бы просто нормальный
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Кондаша42
стыдно за дурачка, который умудрился побывать в президентском кресле...
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Basil Poliduris
Смешно наблюдать как он пыжица и строит из себя альфу
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korablev
Ответ KillFish
Вспомнили резко, что «спорт вне политики». А сами то чего раньше спортсменов по митингам ЕР в поддержку власти таскали?
А какой смысл имеет выражение "Спорт вне политики"? Речь идет о том, что даже если спортсмен ваш идеологический враг, который открыто ненавидит режим вашей страны, то все равно он выходит на арену против спортсмена ненавистного ему государства и соревнуется с ним (по правилам!) в рамках спортивного состязания.

И никто (правительства разных стран в первую очередь!) не должен не пускать его на это состязание! Он имеет на него право по умолчанию. Спорт для всех, а не для "с тем хочу играть, а с этим нет".
Вот в этом смысл выражения "спорт вне политики", а не в том, что спортсмен не имеет права участвовать в политических мероприятиях. Еще как имеет! И это не может мешать ему участвовать в соревнованиях.

Удивительно, что вы выдумали какую-то свою трактовку этого тезиса, и за счет нее пытаетесь делить спортсменов на хороших и плохих.
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tyuiop tyuiop
Ответ Шагри
А кого я поддерживаю?
плешивого царя
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Кац Мац
готовишься, готовишься а тут бац! вторая смена:)
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aim
Надо было еще поугрожать ляпнуть по ФИФА ядерной ракетой. По совершенно неполитическим причинам. Какой то он сильно миролюбивый сегодня. Наверное, бодун нетяжелый
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9wkbc9rjcb
Смешно спорт вне политики, смешно.
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Guillermo
Все побежали аппелировать к личности, а по сути возразить Медведеву и нечего. Он прав
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Алексей Сигаев
Ответ melmi
За себя не стыдно ?
А почему ему должно быть за себя стыдно?
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joze mourino
это не политически мотивированный. даже если нас везде допустят - никто с нами участвовать не будет. а если кто-то попробует, типа венгрии, сербии или боснии - они будут подвержены астракизму остальных и сразу же перехотят
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Mark Andre Ter Shtegen
Ответ ОпричникПитер
Который грел место 4 года без политических амбиций и своего мнения?
Ты лично рядом стоял и мнение подсказывал
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molot p
стыдно это когда медведев свою хрень несёт в телеге
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