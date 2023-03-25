Дмитрий Медведев: «То, что россияне не участвуют в соревнованиях – результат политически мотивированных решений спортивных организаций. За них стыдно»
Дмитрий Медведев назвал отстранение колоссальным испытанием для российских спортсменов.
«Спорт переживает, конечно, сложные времена. Для спортсменов колоссальное испытание.
Это очень сложно, потому что ты готовишься, готовишься, а потом по политическим причинам тебя отрезают.
Поэтому я здесь никого строго не сужу, очевидно, что то, что они не участвуют в соревнованиях – это результат политически мотивированных решений спортивных организаций. За них стыдно. За всех, включая, естественно, Олимпийский комитет и его руководство», – сказал Медведев.
В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.
В фехтовании вернули Россию – и страны отменяют турниры. И что, ничего нельзя сделать?
Ты рассказала гостям анекдот.
Все громко смеялись, но не знала ты,
Что смеются они над тобой.
Про "опьянев" особенно аутентично
а теперь представьте, что был бы не хороший, а хотя бы просто нормальный
И никто (правительства разных стран в первую очередь!) не должен не пускать его на это состязание! Он имеет на него право по умолчанию. Спорт для всех, а не для "с тем хочу играть, а с этим нет".
Вот в этом смысл выражения "спорт вне политики", а не в том, что спортсмен не имеет права участвовать в политических мероприятиях. Еще как имеет! И это не может мешать ему участвовать в соревнованиях.
Удивительно, что вы выдумали какую-то свою трактовку этого тезиса, и за счет нее пытаетесь делить спортсменов на хороших и плохих.