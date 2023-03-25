Дмитрий Медведев назвал отстранение колоссальным испытанием для российских спортсменов.

«Спорт переживает, конечно, сложные времена. Для спортсменов колоссальное испытание.

Это очень сложно, потому что ты готовишься, готовишься, а потом по политическим причинам тебя отрезают.

Поэтому я здесь никого строго не сужу, очевидно, что то, что они не участвуют в соревнованиях – это результат политически мотивированных решений спортивных организаций. За них стыдно. За всех, включая, естественно, Олимпийский комитет и его руководство», – сказал Медведев.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

В фехтовании вернули Россию – и страны отменяют турниры. И что, ничего нельзя сделать?