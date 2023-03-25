Дюков и руководство «Спартака» обсудили судейство в РПЛ и женский футбол

Теги Спартак премьер-лига Россия женский футбол РФС судьи Александр Дюков Спорт-Экспресс Полина Юмашева Женская футбольная Суперлига Футбол

Александр Дюков провел встречу с руководителями «Спартака». 

По информации «Спорт-Экспресса», одной из тем разговора президента РФС с членами совета директоров московского клуба стала работа судей в матчах Мир РПЛ

«Руководство РФС регулярно встречается с клубами, обсуждается широкий спектр актуальных тем: от выступлений основных команд и клубной инфраструктуры до женского футбола и подготовки молодежи.

На встрече с руководством «Спартака» женский футбол был одной из основных тем, во встрече также участвовали председатель комитета женского футбола РФС Полина Юмашева и руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова.

Тема судейства не была предметом встречи, но так или иначе она затрагивалась», – заявили в пресс-службе РФС.

Ранее стало известно, что штаб «Спартака» встретился с Виталием Мешковым и Павлом Каманцевым, которые признали ряд ошибок судей.

«Спартак» о встрече с судьями: «Диалог есть, детали пусть останутся внутренним делом. Результат важнее процесса»

21 комментарий

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Ильдар Фарукшин
Кто повыше есть кому встречаться. Явно это не Спартак
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Александр Смирнов
Ответ Direct free kick
Хватит мочить главный клуб России. Долой дюковщину
Главный клуб России? Когда пришло это осознание? После 10 места в прошлом сезоне?
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Назар Игорь
На очереди встречи с Мишустиным, Путиным, эти ребята своего добьются. Дух Салиховой ими руководит.
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Александр Смирнов
Ответ Спартак-лучшая команда России
Zenit v FNL
вы были ближе в прошлом сезоне
+1
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Олег Сагайдачный
Собрались, борща похлеболи и разошлись каждый по своим делам.
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Андрей Белоусов
Ответ Алексей Антонов
Увы, это не помешает гегемонии
Гегемонии помешает только пример Ювентуса со ссылкой в пердив без права подъёма в течение трех лет. Да и кому сейчас этот зенит нужен-лч нету, а бабки через него и так отмываются
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Игорь Замаруев
Ответ Спартак-лучшая команда России
Zenit v FNL
с 10 места ближе до ФНЛ было, чем с первого:))
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Зелёный гопник
Ответ Спартак-лучшая команда России
Zenit v FNL
Влажный сон всех болельщиков КБ😅
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Сергей Жиронкин
Ответ Vanek1411
Ну, соберите тогда встречу с руководством всех 16 клубов РПЛ. Или ошибаются только против "Спартака"? Что за непонятные кулуарные разборки в кабинетах.
Главное зенитка чампиен.
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Спартак-лучшая команда России
Zenit v FNL
+2
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ss_podonok
встреча добра и зла
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T622222
А я бы лучше обсудил с футболистами как можно быть такими донными и Паша Маслов точно ли он футболист!
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-3
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Сергей Круглов
Ответ qiqe
1-18
Опять запахло на ветке навозом
+6
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Сергей Круглов
Ответ Vanek1411
Ну, соберите тогда встречу с руководством всех 16 клубов РПЛ. Или ошибаются только против "Спартака"? Что за непонятные кулуарные разборки в кабинетах.
Остальным значит не надо, или вы считаете, что Спартак это будет организовывать?
+9
-6
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Vanek1411
Ну, соберите тогда встречу с руководством всех 16 клубов РПЛ. Или ошибаются только против "Спартака"? Что за непонятные кулуарные разборки в кабинетах.
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petrgusev917@gmail.com
Зря потраченное время. Пока питерцы рулят,судейства нормального не будет,а будет судилище.Да и о каком справедливом судействе может идти речь, если такие как мешков и казарцев продолжают в коротких шортиках бегать по зелёной травке,и наказывать или не наказывать неугодных газовикам субъектов.
+5
-6
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Никита Самарин
Едва ли это на что-то повлияет, но попытка не пытка.
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mean machine/
Заремовцы продолжают подковерную возню в кабинетах.
+6
-9
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qiqe
1-18
+1
-4
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Direct free kick
Хватит мочить главный клуб России. Долой дюковщину
+5
-6
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Алексей Антонов
Увы, это не помешает гегемонии
+3
-5
-2
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