Дюков и руководство «Спартака» обсудили судейство в РПЛ и женский футбол

провел встречу с руководителями «Спартака».

По информации « », одной из тем разговора президента с членами совета директоров московского клуба стала работа судей в матчах Мир .

«Руководство РФС регулярно встречается с клубами, обсуждается широкий спектр актуальных тем: от выступлений основных команд и клубной инфраструктуры до женского футбола и подготовки молодежи.

На встрече с руководством « » женский футбол был одной из основных тем, во встрече также участвовали председатель комитета женского футбола РФС Полина Юмашева и руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова.

Тема судейства не была предметом встречи, но так или иначе она затрагивалась», – заявили в пресс-службе РФС.

Ранее стало известно, что штаб «Спартака» встретился с Виталием Мешковым и Павлом Каманцевым, которые признали ряд ошибок судей.

«Спартак» о встрече с судьями: «Диалог есть, детали пусть останутся внутренним делом. Результат важнее процесса»