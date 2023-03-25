Дюков и руководство «Спартака» обсудили судейство в РПЛ и женский футбол
Александр Дюков провел встречу с руководителями «Спартака».
По информации «Спорт-Экспресса», одной из тем разговора президента РФС с членами совета директоров московского клуба стала работа судей в матчах Мир РПЛ.
«Руководство РФС регулярно встречается с клубами, обсуждается широкий спектр актуальных тем: от выступлений основных команд и клубной инфраструктуры до женского футбола и подготовки молодежи.
На встрече с руководством «Спартака» женский футбол был одной из основных тем, во встрече также участвовали председатель комитета женского футбола РФС Полина Юмашева и руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова.
Тема судейства не была предметом встречи, но так или иначе она затрагивалась», – заявили в пресс-службе РФС.
Ранее стало известно, что штаб «Спартака» встретился с Виталием Мешковым и Павлом Каманцевым, которые признали ряд ошибок судей.
«Спартак» о встрече с судьями: «Диалог есть, детали пусть останутся внутренним делом. Результат важнее процесса»
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