«Милану» интересен Мората. «Атлетико» запросит не больше 15-20 млн евро – контракт форварда истекает в 2024-м
Альваро Мората может перейти в «Милан».
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб может купить нападающего «Атлетико» в летнее трансферное окно.
«Россонери» считают Морату нападающим высокого уровня. Кроме того, Мората умеет играть в нападении в роли единственного центрфорварда или в паре с другим игроком. Альваро, игравший за «Ювентус», знаком с чемпионатом Италии и обладает большим опытом.
Срок действия контракта Мораты с «Атлетико» истекает в 2024 году. Считается, что за трансфер игрока этим летом мадридский клуб запросит не более 15-20 миллионов евро.
В текущем сезоне Ла Лиги форвард провел 26 матчей, забил 10 голов и отдал 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь.
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