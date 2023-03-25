«Милану» интересен Мората. «Атлетико» запросит не больше 15-20 млн евро – контракт форварда истекает в 2024-м

может перейти в « ».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб может купить нападающего « » в летнее трансферное окно.

«Россонери» считают Морату нападающим высокого уровня. Кроме того, Мората умеет играть в нападении в роли единственного центрфорварда или в паре с другим игроком. Альваро, игравший за «Ювентус», знаком с чемпионатом Италии и обладает большим опытом.

Срок действия контракта Мораты с «Атлетико» истекает в 2024 году. Считается, что за трансфер игрока этим летом мадридский клуб запросит не более 15-20 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард провел 26 матчей, забил 10 голов и отдал 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь.