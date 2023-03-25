«Милану» интересен Мората. «Атлетико» запросит не больше 15-20 млн евро – контракт форварда истекает в 2024-м

Теги Милан Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Альваро Мората Футбол

Альваро Мората может перейти в «Милан».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб может купить нападающего «Атлетико» в летнее трансферное окно.

«Россонери» считают Морату нападающим высокого уровня. Кроме того, Мората умеет играть в нападении в роли единственного центрфорварда или в паре с другим игроком. Альваро, игравший за «Ювентус», знаком с чемпионатом Италии и обладает большим опытом. 

Срок действия контракта Мораты с «Атлетико» истекает в 2024 году. Считается, что за трансфер игрока этим летом мадридский клуб запросит не более 15-20 миллионов евро. 

В текущем сезоне Ла Лиги форвард провел 26 матчей, забил 10 голов и отдал 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь

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35 комментариев

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MilanLombardia
Ответ отец карим
почему Милан не покупает форвардов лет 19-25?
покупали из недавнего Андре Силву,не оправдал вложенные,но форвард то хороший
Был еще Пентек,но тот в самом деле оказался деревяшкой
Ну а в последние сезоны да Ибра,Манджукич,Жиру...знак качества,еще и бесплатно
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Denis242424
Милану игроки нужны. На супер-пупер никто денег не даст. Мората вполне пригодится, а может и блеснет в комфортной ауре Милана. Ощущение позитивное от такой возможности.
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NartApsua
Ответ Demyan Grachev
зачем макаронники вечно западают на старперов??🤦‍♂️🤦‍♂️
Затем, что нет денег на топовых игроков в пиковом возрасте.
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whereissuso
Мората - хороший игрок, но не очень хороший завершитель. Это не совсем то, что нужно Милану, но в любом случае, я буду рад его увидеть
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Niko [Ars]
Ответ <~Inter~>
Вот именно, что максимум это стратегия даёт возможность оставаться на плаву. Клубы не пытаются анализировать, проводить активную скаутскую и аналитическую работу при подборе игроков. Мышление итальянских клубов скатывается к тому, чтобы взять что плохо лежит без какого-либо дальнейшего плана
да почему? в Милане есть молодые парни, клуб не только стариков покупает, за другие говорить не стану. клуб развивается насколько позволяет бюджет, недостатки есть всегда и у всех
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<~Inter~>
Ответ Niko [Ars]
эта стратегия как раз таки позволяет держаться на плаву и даже медленно прогрессировать. к чему рисковать и ссориться деньгами, когда их мало? ну купили Кетеларе и что делать теперь с ним?
Вот именно, что максимум это стратегия даёт возможность оставаться на плаву. Клубы не пытаются анализировать, проводить активную скаутскую и аналитическую работу при подборе игроков. Мышление итальянских клубов скатывается к тому, чтобы взять что плохо лежит без какого-либо дальнейшего плана
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skorpion n
Ответ Заяцволк
А как будет "эскортница", только мужского пола ? Эскортник что ли ?
проститут
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ST-L
Ответ Владислав Долгих
Как он это делает?
профессионал. в отношениях с клубом, тренером, игроками, контрактом, агентом
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Блуждающий странник
Буду рад его увидеть в составе Милана. Слишком много критики незаслуженной, в футбол Пиоли он идеально впишется, а 30 лет для Италии ещё совсем не возраст. Зная Милан могут и на 10 сторговаться тогда сделка будет отличной
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Niko [Ars]
Ответ <~Inter~>
Только вот подобная стратегия не подразумевает какого-то развития. Лишь показывает, что амбиции клуба заканчиваются на желании удержаться там где он находится сейчас. Печально, что большинство клубов серии А придерживаются подобного пути который во много лишь способствует деградации всего чемпионата
эта стратегия как раз таки позволяет держаться на плаву и даже медленно прогрессировать. к чему рисковать и ссориться деньгами, когда их мало? ну купили Кетеларе и что делать теперь с ним?
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Блуждающий странник
Ответ отец карим
почему Милан не покупает форвардов лет 19-25?
Деньги. У Милана нет денег, одного молодого взяли Де Кеталаре за оверпрайс по итогу полный провал. Правда и можно про Ориги сказать, но там хотя бы только личка огромная. Милан может покупать только совсем зеленых молодых, которые усилением не будут, а потенциальных топов никак не привлечь, за ними очередь среди английских клубов и грандов
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Адильхан Абдусаламов
Ответ DonaldBrashear 2.0
хорошее приобретение будет для Милана, и отличное место для Мораты. я почему-то уверен, что со временем он станет только лучше, а Италия для этого просто идеально подходит. очень много проблем у него именно с психологией, думаю, после 30 успокоится, не будет больших ожиданий, и он начнет клепать голы. Да, не будет давать больше прессинга и черновой работы, но почему-то уверен, что его лучшие годы еще впереди, именно в плане забитых голов.
После 40 точно заиграет,скриньте
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Костя Киреев
Зачем Милану это не забивающее полено, с психологическими проблемами?
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krealpmoney
Ответ Khairba4i
потом в Ювентус перейдет
в Интер же
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Михаил Стентор
Ответ Фарид Харисов
Учитывая сколько сейчас просят за молодых нападающих, которые подходят по уровню Милану (не меньше 80 миллионов) лучше каждые 2-3 года закупаться парочкой проверенных опытных форвардов. Молодая звезда может легко стать трансферным провалом, нужен минимум год на адаптацию, а опытный игрок скорее всего свои 2-3 года будет приносить пользу, а потом его можно будет относительно дёшево заменить таким же.
Поэтому они всех Кетеларе покупают?)
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Айдын
Если не решится вопрос с Миликом,то к нам перейдёт.
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<~Inter~>
Ответ Фарид Харисов
Учитывая сколько сейчас просят за молодых нападающих, которые подходят по уровню Милану (не меньше 80 миллионов) лучше каждые 2-3 года закупаться парочкой проверенных опытных форвардов. Молодая звезда может легко стать трансферным провалом, нужен минимум год на адаптацию, а опытный игрок скорее всего свои 2-3 года будет приносить пользу, а потом его можно будет относительно дёшево заменить таким же.
Только вот подобная стратегия не подразумевает какого-то развития. Лишь показывает, что амбиции клуба заканчиваются на желании удержаться там где он находится сейчас. Печально, что большинство клубов серии А придерживаются подобного пути который во много лишь способствует деградации всего чемпионата
0
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Direct free kick
Ответ Заяцволк
А как будет "эскортница", только мужского пола ? Эскортник что ли ?
Хакан Чатлахоглы
+16
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+13
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KataDiaz
Неплохая, стата в этом сезоне, можно подать конечно если будут брать кого-то лучше
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Direct free kick
Ответ Владислав Долгих
Как он это делает?
Мората сильный форвард так-то, не стал звездой из-за бабского характера, но тут ничего не сделаешь. У него жена чуть не двинула коней при родах, в итоге она же его успокаивает
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Игорь Новиков
Ну если Ориги разменять на него, это явно плюс для Милана.
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Vlad
Мората уже играл в серии А, так что в Италии он продолжит карьеру с успехом.
+1
-1
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Demyan Grachev
зачем макаронники вечно западают на старперов??🤦‍♂️🤦‍♂️
+5
-3
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Niko [Ars]
Ответ отец карим
почему Милан не покупает форвардов лет 19-25?
а кого? если молодой форвард хотя бы два сезона по 10-15 годов забьет, то за него ценник выставляют. в то время как возрастные, проверенные временем, игроки стоят дешевле
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Amalfitano
Отличный вариант за такие бабки.
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