«Бостон» обеспечил себе победу в Атлантическом дивизионе после 6 побед подряд

«Бостон» выиграл 6 матчей подряд в .

Команда тренера обыграла « » (2:1).

До этого были победы над «Монреалем», «Оттавой», «Баффало», «Миннесотой» и «Виннипегом».

« » занимает 1-е место в Восточной конференции, набрав 117 очков в 72 матчах.

Кроме того, «Бостон» обеспечил себе победу в Атлантическом дивизионе по итогам сезона-2022/23.

«Брюинз» выиграли дивизион в 27-й раз в своей истории.