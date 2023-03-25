«Бостон» обеспечил себе победу в Атлантическом дивизионе после 6 побед подряд

Теги Бостон Тампа-Бэй НХЛ Джим Монтгомери Хоккей

«Бостон» выиграл 6 матчей подряд в НХЛ.

Команда тренера Джима Монтгомери обыграла «Тампу» (2:1).

До этого были победы над «Монреалем», «Оттавой», «Баффало», «Миннесотой» и «Виннипегом».

«Бостон» занимает 1-е место в Восточной конференции, набрав 117 очков в 72 матчах.

Кроме того, «Бостон» обеспечил себе победу в Атлантическом дивизионе по итогам сезона-2022/23.

«Брюинз» выиграли дивизион в 27-й раз в своей истории.

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1 комментарий

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igoraks24_2003@mail.ru
Почему-то есть полное ощущение, что в первом же раунде плей-офф посыпятся.
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