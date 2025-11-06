«Ахмат» обратился в ЭСК по удалению Мелкадзе и неназначению пенальти в матче с «Балтикой»

«Ахмат» обратился в ЭСК по матчу с «Балтикой».

Грозненцы уступили со счетом 0:2 в выездном матче 14-го тура Мир РПЛ 2 ноября. Главным арбитром встречи был Иван Абросимов.

Экспертно-судейская комиссия рассмотрит эпизод с неназначением пенальти в ворота «Балтики» на первой минуте добавленного к 1-му тайму времени, а также удаление на 57-й минуте Георгия Мелкадзе.