«Бавария» представила Тухеля в качестве главного тренера

представлен в качестве главного тренера «Баварии».

Вчера мюнхенский клуб объявил о заключении с 49-летним тренером контракта до лета 2025 года.

«Когда подписываешь контракт с «Баварией», это большая честь. Я выражаю благодарность за доверие , , и .

Даже если ты какое-то время поработаешь за границей, ты еще больше осознаешь важность «Баварии». ДНК клуба – это работа. В «Баварии» главное – победы, а также то, каким способом они были достигнуты.

Эта команда – одна из самых талантливых и лучших в Европе. Я с большим нетерпением жду возможности поработать с этой командой», – сказал Тухель.

Фото: REUTERS/LUKAS BARTH

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