«Бавария» представила Тухеля в качестве главного тренера
Томас Тухель представлен в качестве главного тренера «Баварии».
Вчера мюнхенский клуб объявил о заключении с 49-летним тренером контракта до лета 2025 года.
«Когда подписываешь контракт с «Баварией», это большая честь. Я выражаю благодарность за доверие Оливеру Кану, Хасану Салихамиджичу, Герберту Хайнеру и Ули Хенессу.
Даже если ты какое-то время поработаешь за границей, ты еще больше осознаешь важность «Баварии». ДНК клуба – это работа. В «Баварии» главное – победы, а также то, каким способом они были достигнуты.
Эта команда – одна из самых талантливых и лучших в Европе. Я с большим нетерпением жду возможности поработать с этой командой», – сказал Тухель.
Фото: REUTERS/LUKAS BARTH
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Теперь ещё больше хочется пройти Реал и встретиться с Баварией в полуфинале.
Томаса ждёт темный приём на Бридже.
Удачи ему.