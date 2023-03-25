«Бавария» представила Тухеля в качестве главного тренера

Теги Бавария Оливер Кан Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Ули Хенесс Кан Томас Тухель Герберт Хайнер Футбол

Томас Тухель представлен в качестве главного тренера «Баварии». 

Вчера мюнхенский клуб объявил о заключении с 49-летним тренером контракта до лета 2025 года. 

«Когда подписываешь контракт с «Баварией», это большая честь. Я выражаю благодарность за доверие Оливеру Кану, Хасану Салихамиджичу, Герберту Хайнеру и Ули Хенессу.

Даже если ты какое-то время поработаешь за границей, ты еще больше осознаешь важность «Баварии». ДНК клуба – это работа. В «Баварии» главное – победы, а также то, каким способом они были достигнуты.

Эта команда – одна из самых талантливых и лучших в Европе. Я с большим нетерпением жду возможности поработать с этой командой», – сказал Тухель.

Фото: REUTERS/LUKAS BARTH

Уход Нагельсманна олицетворяет современную культуру управления клубами. Она слишком суровая (и не факт, что сильно эффективная)

Увольнение Нагельсманна – очень странное и грустное решение

«Бавария» внезапно убрала Нагельсманна. Вместо него – Тухель

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45 комментариев

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BarCa
Ответ Брулин
Скорее всего Нагельсманна уволили бы рано или поздно, а Тухель мог принять ПСЖ, там тоже пока неизвестно.
Думаешь Шейхи позвали бы его назад?
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белошип
Ответ Bayern_Norway
Добро пожаловать в семью Тухель.Желаю удачи.
В семью,которая через год тебя выпнет из клуба)
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Пепкины Квадруплы
Ответ Пенс
Тут Баварию можно только поздравить. Ну, и хорошо, что Томас не оказался в болоте типа Тотена или (упаси боже) сериале.
Поздравишь через 2 года, когда разосрётся со всеми и потеряет раздевалку :D
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Егор Егор
Ответ Эден Азаров
Эх, до сих пор горит с того, как поступил с ним Челси. Как можно было променять его на Поттера((
Никто никого не променял, хватит уже говорить так. С Тухелем просто не сработались, явно были не в лучших отношениях. Зачем все это подавать так, что спихнули Тухеля ради того, чтобы назначить Поттера? Мало того, последний даже шанса еще полноценного не получил, зато уже изгой, потому что не на 1-м месте. Сумасшедшие фанаты...
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Zlodimir
Ответ Эден Азаров
Эх, до сих пор горит с того, как поступил с ним Челси. Как можно было променять его на Поттера((
Ну там новый хозяин Теда Лассо смотрел, так что уже хорошо, что не Студебекиса позвал 😂
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Abid_88
Ответ Эден Азаров
Эх, до сих пор горит с того, как поступил с ним Челси. Как можно было променять его на Поттера((
Присоединяюсь.
Теперь ещё больше хочется пройти Реал и встретиться с Баварией в полуфинале.
Томаса ждёт темный приём на Бридже.
Удачи ему.
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Павел Храмов
Удачи, Томми
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<~Inter~>
Ответ Неби Бабаханов
Очень странное решение. В принципе упустить Тухеля это не вариант. Почему? При живом Хайнкесе также подписали Гвардиолу в середине сезона. И дали Юпу Хайкесу доиграть сезон. После чего он взял требл. Пол сезоном не думаю что то стало бы. Учитывая что сезон проводил Негельсман не плохой. т.е. Тухель мог бы ждать конец сезона с готовым контрактом. Думаю причины совсем другие. т.е. не Тухель и не результаты в БЛ. Скоро сольют в прессу всю истину. Плюс учитывая график в ЛЧ. Сити а дальше Челси/Реал то выгнать Нагельсмана после провала в одном из двух пар было бы еще куда логичнее чем щас. А так дали Тухелю прям адский график. БД дальше Сити и если все удастся то Реал или Челси. В очень сложное положение как по мне поставило руководство и себя и Тухеля. Особенно себя. Учитывая что ТТ берет клуб под конец сезона!
Тухель близко по статусу не Гвардиола. А так кажется, что определенные люди в руководстве боялись успешной концовки сезона которая уже не даст поводов для увольнения Нагельсманна
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FC BAYERN 1900
Ответ Royal Watcher
Удачи конечно… Но то как обошлись с Нагельсманом…
Согласен, мне до сих пор очень жаль его, очень жёстко с ним...
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NottinghamForest79
Ответ Акира_1
Даже я как глор Челси хотел бы, чтоб Тухель разобрал Поттера на глазах Боэли. 😆
НАГЕЛЬСМАННА НУЖНО БРАТЬ
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dpv
Ответ Bayern_Norway
Добро пожаловать в семью Тухель.Желаю удачи.
На пол года? Или год отработает?
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Брулин
Скорее всего Нагельсманна уволили бы рано или поздно, а Тухель мог принять ПСЖ, там тоже пока неизвестно.
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Из Парижа с любовью
Я так понимаю Клопп следующий?
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Пенс
Тут Баварию можно только поздравить. Ну, и хорошо, что Томас не оказался в болоте типа Тотена или (упаси боже) сериале.
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Lana Rhoades
Ответ &_Bishep_&
Тухель очень киношный типаж. Представляю его в шинели и каске , со шмайсером, на мотоцикле с люлькой в оккупированной белорусской деревне…. « бабка, давай сало и самогонка»
Мюллер еще больше подходит
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NottinghamForest79
алтлична
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Vasiliy S
Верим в Томаса и удачи!
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Bayern_Norway
Ответ Андрюха с района
Я про Тухеля) Он в лондонском середняке его парковал регулярно)
Руководство никогда не позволит чтоб тренеры ставили автобус.Это для руководство и для болельщиков унижение.
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Андрюха с района
Ответ Bayern_Norway
Когда это немцы ставили автобус?.Темболее Бавария.
Я про Тухеля) Он в лондонском середняке его парковал регулярно)
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Аваз Адылов
Ответ Anton Gusarov
Лол, с чего у него горит-то? Тухель — немец, приходит в лучший немецкий клуб в лучшем немецком городе (я тут живу, а не с дивана) с прекрасным заделом на седьмую ЛЧ
не у Тухеля горит
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Bayern_Norway
Ответ Андрюха с района
Немецкий автобус возвращается в ЛЧ)
Когда это немцы ставили автобус?.Темболее Бавария.
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Андрюха с района
Ответ Зизуха
Узнаем в 1/2 лч Бавария Челси
Ахаха) Хз, что должно случиться с Реалом, чтобы он пропустил лондонское шапито во главе с физруком дальше)
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Bayern_Norway
Добро пожаловать в семью Тухель.Желаю удачи.
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Владислав Довгань
Ответ cukken
Что ждёте от него? Какие ожидания? Интересно мнение болельщиков Мюнхена.
Больше интересно кто придет вместо него зимой
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Андрюха с района
Немецкий автобус возвращается в ЛЧ)
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