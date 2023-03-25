Фанаты ЦСКА вывесили баннер с датой начала бомбардировок Югославии
Фанаты ЦСКА вывесили баннер, посвященный событиям 24-летней давности в Югославии.
24 марта 1999 года начались бомбардировки Югославии в рамках военной операции НАТО, которая длилась до 10 июня 1999-го.
На трибуне ЦСКА во время товарищеского матча с клубом Winline Медиалига 2Drots появился баннер с датой начала бомбардировок Югославии.
На баннере был сербский текст: «Не заборави никад» («Никогда не забывайте»).
"К сожалению, от электроэнергии также зависят системы командования и управления. Если [югославский лидер Слободан] Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, все, что он должен сделать, – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию. Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией. Если это будет иметь последствия для населения, это его [Милошевича] проблемы. Водоснабжение и электричество используются против народа Сербии, мы "отключили" их навсегда или на долгое время ради жизней 1,6 млн. косоваров, которых выгнали из домов и чьим жизням был нанесен существенный урон. Эта разница понравится не всем, но для меня эта разница фундаментальна", - сказал пресс-секретарь НАТО
- А если нас начнут в ответ?
- Так а нас-то за что?