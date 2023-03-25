Фанаты ЦСКА вывесили баннер с датой начала бомбардировок Югославии

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Фанаты ЦСКА вывесили баннер, посвященный событиям 24-летней давности в Югославии.

24 марта 1999 года начались бомбардировки Югославии в рамках военной операции НАТО, которая длилась до 10 июня 1999-го.

На трибуне ЦСКА во время товарищеского матча с клубом Winline Медиалига 2Drots появился баннер с датой начала бомбардировок Югославии.

На баннере был сербский текст: «Не заборави никад» («Никогда не забывайте»).

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53 комментария

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Олег Иванов
Ответ Julius Nwosu
Боже, сколько жертв ЕГЭ. Ну или двоечников из соседних государств. В 99 году, никакой отдельной Сербии не было. Была страна Югославия. И на всех международных турнирах играла сборная Югославии, а не Сербии. Гуглится на раз. Более того, большая югославская война закончилась аж в 95 году. И в 99 были только албанские сепаратисты в югославской провинции Косово, которая не являлась территорией Албании. Боже и этот мусор, ещё и плюсуют....
И кто входил в эту югославию в 1999 году? Сербия да Черногория? По факту они могли называть себя как угодно, Анжела, Снежана, любое название. Сути это не меняет. От Югославии там остались только сербские братушки.
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Golfimbyl
Ответ Дмитрий
Сегодня день депортации жителей прибалтики в Сибирь. А еще в этот день «Зимняя вишня». Почему об этом не напомнили? Причем тут бомбежка и этот матч?🤦🏻
Ну если ты неодупляешь почему, тогда тебе на другую ветку дядь!
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Julius Nwosu
Ответ Олег Иванов
О какой Югославии в 1999 году идет речь? Хорватия, Босния, Македония и Словения вышли из нее ещё в 1991. Бомбили конкретно сербских нациков, устроивших войну и геноцид во всем регионе.
Боже, сколько жертв ЕГЭ. Ну или двоечников из соседних государств. В 99 году, никакой отдельной Сербии не было. Была страна Югославия. И на всех международных турнирах играла сборная Югославии, а не Сербии. Гуглится на раз. Более того, большая югославская война закончилась аж в 95 году. И в 99 были только албанские сепаратисты в югославской провинции Косово, которая не являлась территорией Албании. Боже и этот мусор, ещё и плюсуют....
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Олег Иванов
Ответ ks-1993
Просто жесть. Для понимания Либерды одна цитата, чтобы потом к нам претензий не было. "К сожалению, от электроэнергии также зависят системы командования и управления. Если [югославский лидер Слободан] Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, все, что он должен сделать, – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию. Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией. Если это будет иметь последствия для населения, это его [Милошевича] проблемы. Водоснабжение и электричество используются против народа Сербии, мы "отключили" их навсегда или на долгое время ради жизней 1,6 млн. косоваров, которых выгнали из домов и чьим жизням был нанесен существенный урон. Эта разница понравится не всем, но для меня эта разница фундаментальна", - сказал пресс-секретарь НАТО
Получается, генерал-армагеддон Суровикин действует в Украине по лекалам НАТО?
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Нетрезвый Взгляд*
Смешно, конечно, читать комментарии от местных экспертов которые в 98 году еще в мошонке болтались.
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Verhovn
Отличная акция. Кони молодцы✊
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ks-1993
Просто жесть. Для понимания Либерды одна цитата, чтобы потом к нам претензий не было.
"К сожалению, от электроэнергии также зависят системы командования и управления. Если [югославский лидер Слободан] Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, все, что он должен сделать, – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию. Пока он этого не сделает, мы продолжим атаковать цели, которые снабжают его армию электроэнергией. Если это будет иметь последствия для населения, это его [Милошевича] проблемы. Водоснабжение и электричество используются против народа Сербии, мы "отключили" их навсегда или на долгое время ради жизней 1,6 млн. косоваров, которых выгнали из домов и чьим жизням был нанесен существенный урон. Эта разница понравится не всем, но для меня эта разница фундаментальна", - сказал пресс-секретарь НАТО
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Слутск Халлского
так спорт в итоге вне политики или че
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Pb-SE
Ответ Андрей Балабаев
Вам бы понравились бомбы в вашем городе ради "благих" целей?
- Давай Одессу бомбить.
- А если нас начнут в ответ?
- Так а нас-то за что?
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Xameleon1992
Под какими препаратами те, кто на серьёзных щщах считает сербов виновными в геноциде в регионе?
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Youzhny23
Ответ Valeross
Теперь пусть не забудут вывесить дату начала бомбёжки Ураины
самими украинцами ? ты про АТО? вроде 2014
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Vitto
Ответ Михаил Максаков
Это ж были гуманитарные бомбардировки, вы что не знали об этом?..
По цифрам и гуманные и гуманитарные.
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ks-1993
Ответ Oleg
Не все знают историю, патриоты России считают что НАТО бомбило Югославию и мирных невинных граждан, а еще перед судом в Гааге предстал совершенно невинный Милошевич.
решение Совбеза ООН было? законно? нет, все до свидания!
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Михаил Максаков
Это ж были гуманитарные бомбардировки, вы что не знали об этом?..
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Oleg
Ответ Олег Иванов
О какой Югославии в 1999 году идет речь? Хорватия, Босния, Македония и Словения вышли из нее ещё в 1991. Бомбили конкретно сербских нациков, устроивших войну и геноцид во всем регионе.
Не все знают историю, патриоты России считают что НАТО бомбило Югославию и мирных невинных граждан, а еще перед судом в Гааге предстал совершенно невинный Милошевич.
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Нетрезвый Взгляд*
Ответ Ноу Нейм
Сербы мб и нет, а вот хорваты, боснийцы, албанцы, черногорцы, вполне себе рады
Черногорцы тогда были в составе Югославии. Чему они могли радоваться то?
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раскаявшийся жиробас
Ответ Олег Иванов
О какой Югославии в 1999 году идет речь? Хорватия, Босния, Македония и Словения вышли из нее ещё в 1991. Бомбили конкретно сербских нациков, устроивших войну и геноцид во всем регионе.
Югославия существовала до 2003 года, если что
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John Gotti
Лизнули на приору
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Михаил Максаков
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А про Украину – ничего не хотят сказать?
О мёртвых лучше никак не говорить
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Чукотский политпроект
Какие бомбардировки? Ни один мирный житель не пострадал, авиация НАТО не промахивается и гражданских не убивает. А после свержения Милошевича всем мирным раздали по лавандовому рафу.
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Любитель побеждать
Ответ Mypta3uh23
Еще 3 такие акции и 2 раза лизнуть в лысину царя, фанайди снимут говорят
Но только для фанов ЦСКА)
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Олег Иванов
Хорошо, что фан айди ввели. Поменьше таких альтернативно развитых на стадионах.
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Контрольный выстрел
Ответ Wiley Fox
Идиоты
Езжай на стадио, сообщишь людям)
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Дмитрий
Ответ Контрольный выстрел
Комментарий удален модератором
Думаешь, фашисты, центристы, шовинисты, анархисты не могут возмущаться таким показухам?
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В Питере Пять
Ответ Дмитрий
Сегодня день депортации жителей прибалтики в Сибирь. А еще в этот день «Зимняя вишня». Почему об этом не напомнили? Причем тут бомбежка и этот матч?🤦🏻
Зимняя Вишня конечно просто кошмар.
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