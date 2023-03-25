Фанаты ЦСКА вывесили баннер с датой начала бомбардировок Югославии

Фанаты ЦСКА вывесили баннер, посвященный событиям 24-летней давности в Югославии.

24 марта 1999 года начались бомбардировки Югославии в рамках военной операции НАТО, которая длилась до 10 июня 1999-го.

На трибуне ЦСКА во время товарищеского матча с клубом 2Drots появился баннер с датой начала бомбардировок Югославии.

На баннере был сербский текст: «Не заборави никад» («Никогда не забывайте»).