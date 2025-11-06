  • Спортс
  • Митрофанов о пиве на стадионах: «В ТЦ можно выпить пива, и мы не говорим, что торговые центры – опасное место. Можно упоминать театры, любую сферу. Общество стало более зрелым»
Митрофанов о пиве на стадионах: «В ТЦ можно выпить пива, и мы не говорим, что торговые центры – опасное место. Можно упоминать театры, любую сферу. Общество стало более зрелым»

Генсек РФС о пиве на стадионах: общество стало более ответственным.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поддержал возвращение пива на стадионы.

«За последние годы культура нашего общества, как мне кажется, очень сильно изменилась. Общество стало гораздо более зрелым и ответственным. И если мы представим себе прогулку в парке в выходной день, то мы абсолютно точно в этом парке найдем кафе и сможем, в принципе, при желании выпить воду, чай, но можем выпить и пиво.

И у нас не происходит каких-то событий, связанных с тем, что в парке ходить опасно или в парке ходить неприятно. Они прекрасно приведены сейчас все в порядок. И это целое мероприятие для семьи.

Мы можем прийти в торговый центр, и кто-то пошел за покупками, кто-то пошел в кинотеатр, на какие-то развлекательные мероприятия для семьи. И в том числе там есть фудхолы, место, где можно в том числе перекусить и при необходимости даже выпить пиво. И мы не говорим о том, что торговые центры являются каким-то опасным местом, в котором потребление пива нужно ограничивать. И так можно продолжать. Можно упоминать театры, можно упоминать любую сферу нашей жизни.

И сегодня стадионы, которые привлекают эту самую семейную аудиторию, лишаются, по сути, одной из важнейших составляющих своих доходов – это доходы от ресторанов и кафе, которые на этом стадионе открываются, потому что определенной части аудитории, в том числе, хочется выпить пиво», – сказал Митрофанов на форуме «Россия – спортивная держава».

Мостовой о пиве: «Я его в 25 лет попробовал, за границей – в «Спартаке» боялся, взрослые товарищи запрещали. В странах, где я поиграл, болельщики много пива выпивают, но ведут себя спокойно»

Президент РПЛ Алаев: «Все 16 клубов поддерживают возвращение пива на стадионы. Мы понимаем, что решение принимает Правительство, Госдума. Надеемся, оно будет положительным»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
алкоголь и спорт
logoМаксим Митрофанов
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
