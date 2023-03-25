Губерниев о словах Медведева про Fan ID: «Он прав, корректировка нужна. На футбол никто не ходит, у клубов огромные убытки. И так в стране денег нет»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Дмитрий Губерниев Дмитрий Медведев Политика Fan ID Футбол

Дмитрий Губерниев поддержал предложение Дмитрия Медведева доработать закон о Fan ID.

«В Премьер-лиге на футбол никто не ходит, а на Кубке России, где нет Fan ID, паломничество. Дмитрий Медведев наверняка видит очевидные вещи.

Рано или поздно все это будет скорректировано. Нужно так или иначе менять какую-то конструкцию с учетом того тупика, к которому пришли.

Дмитрий Медведев – зампред Совбеза Российской Федерации. А Fan ID – закон, который был принят Государственной думой, утвержден Советом Федерации и одобрен президентом. Я назвал механизм, в котором кто-то из людей, которые принимали и продвигали этот закон, должен инициировать в нем некоторые изменения.

Главный фактор – это не слова Дмитрия Медведева, а то, что на футбол с Fan ID никто не ходит. Клубы терпят огромные убытки. И так в стране денег нет.

Поэтому Медведев прав: закон нуждается в корректировке», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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9 комментариев

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s_h_a_m_a_n
В стране денег нет. Но призовые лыжникам и биатлонистам нужно поднять.
Губер просто Губер
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Александр Жердин
Ну то что в стране не денег, Медведев непосредственный участник.
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Mayer
Вроде, всё по плану идёт. Агент добивает страну...
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Александр Кудрявцев
Была статья про клубы и этот fan id и было написано что клубы ни каких убытков не несут
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Alda
Забавно наблюдать эту неподтвержденную фразу и сегодняшнюю же новость про 20+ тысяч на обычном шоу-матче Цска с 2drots.
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Коэн Варвар
Экономист! Экономистище!
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Никому_никабельный
Какие огромные убытки они терпят?
И почему руководители клубов молчат тогда?
Мазику лишь бы языком поработать
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LLiriKK
Ответ Гамарджоба Генацвале
Если нет денег, то на футбол ходить тоже не получится.
На Кубок и товарки - есть, а на РФПЛ - нет? Не несите бред.
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Гамарджоба Генацвале
Если нет денег, то на футбол ходить тоже не получится.
+6
-1
+5
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