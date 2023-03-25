Губерниев о словах Медведева про Fan ID: «Он прав, корректировка нужна. На футбол никто не ходит, у клубов огромные убытки. И так в стране денег нет»
Дмитрий Губерниев поддержал предложение Дмитрия Медведева доработать закон о Fan ID.
«В Премьер-лиге на футбол никто не ходит, а на Кубке России, где нет Fan ID, паломничество. Дмитрий Медведев наверняка видит очевидные вещи.
Рано или поздно все это будет скорректировано. Нужно так или иначе менять какую-то конструкцию с учетом того тупика, к которому пришли.
Дмитрий Медведев – зампред Совбеза Российской Федерации. А Fan ID – закон, который был принят Государственной думой, утвержден Советом Федерации и одобрен президентом. Я назвал механизм, в котором кто-то из людей, которые принимали и продвигали этот закон, должен инициировать в нем некоторые изменения.
Главный фактор – это не слова Дмитрия Медведева, а то, что на футбол с Fan ID никто не ходит. Клубы терпят огромные убытки. И так в стране денег нет.
Поэтому Медведев прав: закон нуждается в корректировке», – сказал комментатор «Матч ТВ».
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