Губерниев о словах Медведева про Fan ID: «Он прав, корректировка нужна. На футбол никто не ходит, у клубов огромные убытки. И так в стране денег нет»

поддержал предложение Дмитрия Медведева доработать закон о Fan ID.

«В Премьер-лиге на футбол никто не ходит, а на Кубке России, где нет Fan ID, паломничество. наверняка видит очевидные вещи.

Рано или поздно все это будет скорректировано. Нужно так или иначе менять какую-то конструкцию с учетом того тупика, к которому пришли.

Дмитрий Медведев – зампред Совбеза Российской Федерации. А Fan ID – закон, который был принят Государственной думой, утвержден Советом Федерации и одобрен президентом. Я назвал механизм, в котором кто-то из людей, которые принимали и продвигали этот закон, должен инициировать в нем некоторые изменения.

Главный фактор – это не слова Дмитрия Медведева, а то, что на футбол с Fan ID никто не ходит. Клубы терпят огромные убытки. И так в стране денег нет.

Поэтому Медведев прав: закон нуждается в корректировке», – сказал комментатор «Матч ТВ».

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