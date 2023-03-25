считает, что правила Fan ID нужно корректировать.

«Насчет Fan ID – не считаю себя специалистом в этом вопросе. Знаете, надо смотреть за тем, как этот инструмент работает, но вообще вижу, что много нареканий и вопросов он вызывает.

Если во время чемпионата мира хотя бы было понятно, что речь идет об обеспечении глобальной безопасности, то сейчас это приобретает совершенно абсурдные формы.

Недавно читал о том, что на футбольный матч не пустили семью, потому что у семимесячного ребенка не было Fan ID. Ну слушайте, это же издевательство.

Нужно как минимум корректировать правила тогда», – сказал зампред Совета безопасности РФ.

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