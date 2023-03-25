Дмитрий Медведев о Fan ID: «Нужно корректировать правила. Вижу много нареканий»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва Дмитрий Медведев Краснодар Политика Fan ID Футбол

Дмитрий Медведев считает, что правила Fan ID нужно корректировать.

«Насчет Fan ID – не считаю себя специалистом в этом вопросе. Знаете, надо смотреть за тем, как этот инструмент работает, но вообще вижу, что много нареканий и вопросов он вызывает.

Если во время чемпионата мира хотя бы было понятно, что речь идет об обеспечении глобальной безопасности, то сейчас это приобретает совершенно абсурдные формы.

Недавно читал о том, что на футбольный матч не пустили семью, потому что у семимесячного ребенка не было Fan ID. Ну слушайте, это же издевательство.

Нужно как минимум корректировать правила тогда», – сказал зампред Совета безопасности РФ.

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103 комментария

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Теннисный абсолют
Дмитрий Медведев - один из величайших русских политиков за последние 100 лет
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Sergeev55
Будем надеяться, что за этими словами последуют действия!
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Sergeev55
Ответ Serega862
Медведев помню отменил тех.осмотр в ГАИ и тем самым сделал хороший подгон народу (возможно, единственный). Видимо, решил еще раз что-то такое устроить.
Может этого человека послушают
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Иван Алейников
Ответ Сергей Логинов
Это точно Медведев сказал?
Популизм
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ShaD
Ответ Spartakovec navsegda
За время, проведенное на этом сайте, никогда такое количество минусов не имел, как на теме фан-айди. Одни уперлись, что примите все как есть, другие, что только отмена полная и никак иначе. На деле, нужно доработать закон, если он так нужен, и убрать перегибы с грудными детьми и т.д. Создать систему, где будет четко видно какой именно сотрудник внес физ. лицо в базу, по запрету посещения, на каком основании, чтобы были исключены ошибки, которые явно могут быть, потому что без них никак. В вузах создать юридическую специализацию по направлению фан-айди, для несовершеннолетних нарушителей фан-айди создать комнаты просмотра матчей, при рецидивах должно быть создано направление психологии по фан-айди нетерпимости и помощи в этих случаях. Конечно - это то, что быстро пришло на ум. Доработки должны быть гораздо фундаментальнее и учитывающие интересы всех сторон.
Я, кроме воплей, так ни одного внятного аргумента против и не увидел.
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semenoffp3trok
Ответ Serega862
Медведев помню отменил тех.осмотр в ГАИ и тем самым сделал хороший подгон народу (возможно, единственный). Видимо, решил еще раз что-то такое устроить.
а какое отношение зампред Совбеза имеет к фанайди?
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zuma
🤡
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BenderRodri
Ответ Илья Ильич
Ну уж если кто-то наверху про это сказал, может быть надежда, что этот закон пересмотрят в сторону болельщиков
Надежда умирает последней, поэтому не женитесь на Надежде
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МИХАЛЫЧ
Ответ Интересная личность
Потом окажется, что фанайди придумали хрюкающие подсвинки по указу Фашингтона
Всё понятно , ты и есть свинка хрюкающая ..
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Den Mir3o
Ответ artem saribekyan
Они все сейчас за спиной И.Сталина прятаться будут... Даже его авторитет в народе воровать начнут.
Да они с таким же успехом могут Гитлера цитировать.
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PobeditelZ
Ответ Spartakovec navsegda
За время, проведенное на этом сайте, никогда такое количество минусов не имел, как на теме фан-айди. Одни уперлись, что примите все как есть, другие, что только отмена полная и никак иначе. На деле, нужно доработать закон, если он так нужен, и убрать перегибы с грудными детьми и т.д. Создать систему, где будет четко видно какой именно сотрудник внес физ. лицо в базу, по запрету посещения, на каком основании, чтобы были исключены ошибки, которые явно могут быть, потому что без них никак. В вузах создать юридическую специализацию по направлению фан-айди, для несовершеннолетних нарушителей фан-айди создать комнаты просмотра матчей, при рецидивах должно быть создано направление психологии по фан-айди нетерпимости и помощи в этих случаях. Конечно - это то, что быстро пришло на ум. Доработки должны быть гораздо фундаментальнее и учитывающие интересы всех сторон.
Никто не понял
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Slavnov
Упростят,как и хотели нытики,сделают вход до года,без фан уйди
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semenoffp3trok
Ответ Guillermo
Если Димон об этом заговорил, значит подгорает там наверху от этого безобразия. Это хорошо
думаю что там наверху, большинство даже не знает что это) это не их уровня вопрос, поэтому мб подкорректируют, но отменять никто не будет
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Pavol Demitra
Много пиара последнее время, думаю надо готовится к новому призеденту России.
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Александр Жердин
Ответ Spartakovec navsegda
За время, проведенное на этом сайте, никогда такое количество минусов не имел, как на теме фан-айди. Одни уперлись, что примите все как есть, другие, что только отмена полная и никак иначе. На деле, нужно доработать закон, если он так нужен, и убрать перегибы с грудными детьми и т.д. Создать систему, где будет четко видно какой именно сотрудник внес физ. лицо в базу, по запрету посещения, на каком основании, чтобы были исключены ошибки, которые явно могут быть, потому что без них никак. В вузах создать юридическую специализацию по направлению фан-айди, для несовершеннолетних нарушителей фан-айди создать комнаты просмотра матчей, при рецидивах должно быть создано направление психологии по фан-айди нетерпимости и помощи в этих случаях. Конечно - это то, что быстро пришло на ум. Доработки должны быть гораздо фундаментальнее и учитывающие интересы всех сторон.
Да не нужен этот фан-уйди! От слова - совсем. Вы потратили громадные деньги, на ни на что. Зато не автоматическое определение офсайда и взятие ворот - денег нет! Но кто-же признается, что просто "освоили" деньги?
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Андрей Андреев
Приемник 2030
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semenoffp3trok
Ответ otchim kaloeda
Фан iD полная херня.А если какой-нибудь турист из Таджикистана хочет посмотреть матч?
все тоже самое что и для гражданина РФ, но тебе же лень на госуслугах глянуть, но ты же не читатель, ты писатель, да?)
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Serega862
Ответ Guillermo
В этом нет ничего плохого, если оно летом после 20:00 заходит.
Раньше у нас в июне спокойно можно было до 23:00 гулять. С работы рванешь на отдых, полежишь под теплым солнцем и в 22:00 домой. Сейчас же такое не провернешь. Делюсь личными ощущениями.
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ks-1993
Железный Димон сейчас все порешает. С учётом Батальона Эспаньола странно такую тему мутить
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МИХАЛЫЧ
Ответ Интересная личность
Объявил старт конкурса по переобуванию
Так и понял что ты балабол
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Konstantin Zorin
Анатолич, давай, отменяй эту ересь!
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semenoffp3trok
Ответ fc_champion
Говорят, в одном маленьком голландском городке хорошо корректируют подобных персонажей
и много кого скорректировали, а вырусь?
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Viktor Martunov
Ответ Владимир Самсонов
Бухой Медведев адекватнее большинства политиков.
Согласен, и танцевать умеет.
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Can
Ответ Serega862
Медведев помню отменил тех.осмотр в ГАИ и тем самым сделал хороший подгон народу (возможно, единственный). Видимо, решил еще раз что-то такое устроить.
возможно лучший президент рф в 21 веке
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Никому_никабельный
Ответ utsh44psmr
Димооон
Он вам не Димон
+5
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