В честь Месси назвали новый комплекс на базе сборной Аргентины. Лео считает это особым признанием: «Это очень важно для меня»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Футбол

Имя Лионеля Месси увековечили в наименовании нового комплекса на базе Аргентины.

Президент Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапиа на мероприятии в Эсейсе объявил, что строящееся здание будет названо в честь капитана команды, выигравшей ЧМ-2022.

«В этом строении три этажа будут выделены для проживания наших национальных команд. Здесь будут тренировочный центр и высококлассный медицинский центр. Также здесь будут различные удобства, восстановительные комнаты влажного и сухого типа, аудитория на 360 человек.

С сегодняшнего дня этот комплекс получил новое название – имени Лионеля Андреса Месси», – заявил Тапиа.

«Я благодарен за это признание, оно очень важно для меня. Я посещаю это место уже 20 лет и сразу почувствовал особую энергию. Я пережил тяжелые времена, но даже в те моменты, приезжая сюда, я забывал обо всем, чувствовал себя счастливым от того, что нахожусь в этом месте. И я рад, что это место будет носить мое имя.

Я из тех, кто считает, что дань уважения нужно отдавать при жизни, и я думаю, что это особое признание, учитывая значимость этого места», – сказал Месси.

Изображение: afa.com.ar

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34 комментария

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фунфырь в гетрах
комплекс Месси - очень распространенное явление на спортсе
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Anton Abaturov
Ответ David Aprasidze
В Баварии в честь Месси назовут пешеходный тротуар
Ахахаха
Коммент дня👍
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Михаил Максаков
это что ещё за украинофобия? почему не назвали в честь Мыхайло Мудрыка?!!
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Роман
Ответ udiekemen
Оригинальный коммент прям
Про что и речь. Скудоумие, всё чем они могут отличиться.
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Пирс Морган
Ответ Oleg
Заслужил все то признание, которое он получает сейчас. То, что происходит у него на родине в данный момент похоже на обожествление. Они ждали 36 лет и Лео принес им это счастье. Заслужил, браво👏
Продолжает выжигать хейтеров священным огнем
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Oleg
Ответ нелюбитель футбола
Комментарий удален модератором
Или затычку прямо туда.
Дешевле выйдет.
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Роман
Ответ Арсений Жиленко
прошло уже 3 с лишним месяца. настолько сильно горит?
У вас мессибоев только один ответ. Сообразительностью никогда не блистали и не блещут.
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нелюбитель футбола
Ответ Oleg
Ребят, тут Ромке опять нехорошо. Чем мы можем помочь? Есть тут врачи?)
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нелюбитель футбола
Ответка от Гешы явно будет .. В СА точно скоро какой-нибудь "Учкудук" назовут его именем.. А-ха-ха-ха...🐫🐪🐫🐪😄..
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Oleg
Ответ Ussaev M
Комментарий удален пользователем
Еще и стадион будет, улица, дом и тд.
Все впереди.
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Oleg
Ответ Пирс Морган
Отправьте Кринжа проверить бассейны и тренажерный зал
Комплекс новый, так что там все ок)))
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Ussaev M
Комментарий удален пользователем
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Мурат Агбаев
Дворец культуры имени Смолова!
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Sevuska
Культ личности Андреса 😎
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udiekemen
Ответ Caterina
оригинальный коммент прям.
Пхах, ну и дальше продолжай повторять
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Алибек Багаутдинов
Ответ Пирс Морган
Отправьте Кринжа проверить бассейны и тренажерный зал
Аххахахахахаххахахахаххахахахахах недооцененный комментарий))
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Футбол_это_жизнь
В Португалии вывели новый сорт клубники… эмммм а при чем тут Роналду?
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Oleg
Ответ David Aprasidze
В Баварии в честь Месси назовут пешеходный тротуар
А в Порту главную стенку в городе, бетонную и назовут - Помним, любим, благодарим.
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OKayDoodle
Вполне заслуженно. Лео внёс большой вклад в футбол своей страны, да и весь по сути
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Caterina
Ответ udiekemen
В одиночку? Неужели
оригинальный коммент прям.
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David Aprasidze
В Баварии в честь Месси назовут пешеходный тротуар
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Арсений Жиленко
Ответ udiekemen
Оригинальный коммент прям
я мемуар должен был этому чудику посвятить?
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Aslan 0727
заслуженно
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udiekemen
Ответ Oleg
Заслужил все то признание, которое он получает сейчас. То, что происходит у него на родине в данный момент похоже на обожествление. Они ждали 36 лет и Лео принес им это счастье. Заслужил, браво👏
В одиночку? Неужели
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udiekemen
Ответ Арсений Жиленко
прошло уже 3 с лишним месяца. настолько сильно горит?
Оригинальный коммент прям
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