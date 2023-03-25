В честь Месси назвали новый комплекс на базе сборной Аргентины. Лео считает это особым признанием: «Это очень важно для меня»

Имя Лионеля Месси увековечили в наименовании нового комплекса на базе Аргентины.

Президент Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапиа на мероприятии в Эсейсе объявил, что строящееся здание будет названо в честь капитана команды, выигравшей ЧМ-2022.

«В этом строении три этажа будут выделены для проживания наших национальных команд. Здесь будут тренировочный центр и высококлассный медицинский центр. Также здесь будут различные удобства, восстановительные комнаты влажного и сухого типа, аудитория на 360 человек.

С сегодняшнего дня этот комплекс получил новое название – имени Лионеля Андреса Месси», – заявил Тапиа.

«Я благодарен за это признание, оно очень важно для меня. Я посещаю это место уже 20 лет и сразу почувствовал особую энергию. Я пережил тяжелые времена, но даже в те моменты, приезжая сюда, я забывал обо всем, чувствовал себя счастливым от того, что нахожусь в этом месте. И я рад, что это место будет носить мое имя.

Я из тех, кто считает, что дань уважения нужно отдавать при жизни, и я думаю, что это особое признание, учитывая значимость этого места», – сказал Месси.

Изображение: afa.com.ar