Чемпионат мира по фигурному катанию. Чок и Бейтс, Гиньяр и Фаббри, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон представят произвольные танцы
25 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме дуэты выступят с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс.
Чемпионат мира по фигурному катанию
Сайтама, Япония
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 6:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)
2. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина)
3. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)
4. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)
5. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)
Вторая разминка
6. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)
7. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)
8. Луасиа Демужо – Те Ле Мерсье (Франция)
9. Евгения Лопарова – Жоффре Бриссо (Франция)
10. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония)
Третья разминка
11. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
12. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
13. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
14. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичус (Литва)
15. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США)
Четвертая разминка
16. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)
17. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
18. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
19. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
20. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
Положение после ритм-танца
1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 91,94
2. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 88,21
3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 87,34
4. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 86,56
5. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 85,59
6. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 78,74
7. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичус (Литва) – 78,70
8. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 76,97
9. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 76,56
10. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 75,24
Расписание чемпионата мира по фигурному катанию-2023 в Сайтаме
И если дровосек будет чуть менее дровосеком и красиво, плавно и искренне откатает, в призах может оказаться не Эвита. Или две канадские пары в призах, при очень грубых ошибках и срывах остальных. В общем, интрига есть.
Хотя что-то (а именно, слоновьи, гигантские отрывы по результатам короткого танца) подсказывает, что ЧБ и ГФ будут кататься на максимальном сохранении, как на ЧЧК и ЧЕ, и таки получат свои заслуженные, выстраданные в очереди, медали.
Характерно, что в похожих постолимпийских сезонах 14-15 годов до воцарения ПС и возвращения Тессы и Скотта, разрывы на пьедестале и в принципе, в глобальной семерке равнозначных пар, были копеечные, все решали сотые, разрыв в балл считался значимым.
А тут после короткого отрывы претендентов на золото и серебро очень большие, таким образом оставлен задел на сохранение, и даже какие-то компенсации возможных ошибок.
В общем, будем посмотреть)
Такую очередь, как отстоял Эван, не отстоял никто.
Итальянцам, отпахавшим 4 полных олимпийских сезона, и незаслуженно опускаемым на дно десятки что на ЧМ, что на ЧЕ, во времена Капеллини- Ланотте, желаю того же. Не упасть, получить свою медаль, и в статусе ЧЕ и призеров ЧМ уйти.
Дорогу молодым!!!
Британцам и датско-канадцам также оставили шанс на бронзу в случае грубых ошибок облдателей малой медали
Ну и три пары США в десятке в отсутствии Кейтлин и Жан-Люка - громкий сигнал доминирования сборной США на текущий момент
Ну и 2 квот для сборной Франции не будет в следующем году, если ПС надумают вернуться, пары Тео и Евгении вынуждены будут пропустить ЧМ...