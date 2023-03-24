Чемпионат мира по фигурному катанию. Чок и Бейтс, Гиньяр и Фаббри, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон представят произвольные танцы

Теги чемпионат мира по фигурному катанию результаты танцы на льду Дайсуке Такахаси сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Германии сборная Великобритании сборная Чехии сборная Италии сборная Финляндии сборная Украины сборная Венгрии Поль Пуарье сборная Израиля Эван Бейтс Мэдисон Чок сборная Литвы Пайпер Гиллес Юлия Турккила Майкл Парсонс Марко Фаббри Георгий Ревия Шарлен Гиньяр сборная Грузии Жоффре Бриссо Кристина Каррейра Энтони Пономаренко сборная Австралии Лоранс Фурнье-Бодри Николай Соренсен Кана Мурамото Мария Голубцова Кирилл Белобров Маттиас Верслуйс Евгения Лопарева Эллисон Рид Саулиус Амбрулевичюс Кэролин Грин Лайла Фир Льюис Гибсон Мария Казакова Луасиа Демужо Тео Ле Мерсье Мария Игнатьева Натали Ташлерова Филип Ташлер Мария Носовицкая Михаил Носовицкий Беньямин Штеффан Даниил Семко Холли Харрис Джейсон Чан Дженнифер Янсе ван Ренсбург Виктория Манни Карло Ретлисбергер Фигурное катание

25 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме дуэты выступят с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс.

Чемпионат мира по фигурному катанию

Сайтама, Япония

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 6:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия) 

2. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина) 

3. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия) 

4. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) 

5. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия) 

Вторая разминка

6. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) 

7. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия) 

8. Луасиа Демужо – Те Ле Мерсье (Франция) 

9. Евгения Лопарова – Жоффре Бриссо (Франция) 

10. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония) 

Третья разминка

11. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) 

12. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) 

13. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) 

14. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичус (Литва) 

15. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) 

Четвертая разминка

16. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) 

17. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) 

18. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) 

19. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) 

20. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) 

Положение после ритм-танца

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 91,94

2. Шарлен ГиньярМарко Фаббри (Италия) – 88,21

3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 87,34

4. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 86,56

5. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 85,59

6. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 78,74

7. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичус (Литва) – 78,70

8. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 76,97

9. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 76,56

10. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 75,24

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию-2023 в Сайтаме

8 комментариев

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небрат
Ответ Ola Si
3 квот у Франции не будет, а 2 вполне себе будут
Да, трех квот, опечтка. Или Тео или Евгения вынуждены будут пропустить.
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Ola Si
Ответ небрат
4.5 балла отрыва Чоков от Гиллесов и итальянцы - вторые - явный признак того, что ЧБ ведут к чемпионству, а итальянцев - к медалям. Британцам и датско-канадцам также оставили шанс на бронзу в случае грубых ошибок облдателей малой медали Ну и три пары США в десятке в отсутствии Кейтлин и Жан-Люка - громкий сигнал доминирования сборной США на текущий момент Ну и 2 квот для сборной Франции не будет в следующем году, если ПС надумают вернуться, пары Тео и Евгении вынуждены будут пропустить ЧМ...
3 квот у Франции не будет, а 2 вполне себе будут
+1
-1
0
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newselena
А я желаю золота ГФ. Как мастера конька они гораздо выше ЧБ. Но, судя по сегодняшним оценкам и разрыву в 3,5балла, судьи однозначно хотят озолотить ЧБ. По мне так и ГП выше ЧБ. Новаторы и эстеты в танцах. И Лоранс с Николя тоже. Но тут уж от наших хотелок ничего не зависит. Буду с удовольствием смотреть выступление всех из десятки. Кроме финнов, потому что Юлю я в качестве танцорши не воспринимаю совсем
+3
0
+3
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Gemma157
у чок и бейтса без пападакисов, 4гг и хаббелл-донохью оценки взлетели прям в стратосферу..
+5
0
+5
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небрат
При этом всем у Лоренс и Николя прекрасный, лучший среди всех в сезоне, произвольный (ну еще у Хавайеков, но они снялись).
И если дровосек будет чуть менее дровосеком и красиво, плавно и искренне откатает, в призах может оказаться не Эвита. Или две канадские пары в призах, при очень грубых ошибках и срывах остальных. В общем, интрига есть.

Хотя что-то (а именно, слоновьи, гигантские отрывы по результатам короткого танца) подсказывает, что ЧБ и ГФ будут кататься на максимальном сохранении, как на ЧЧК и ЧЕ, и таки получат свои заслуженные, выстраданные в очереди, медали.

Характерно, что в похожих постолимпийских сезонах 14-15 годов до воцарения ПС и возвращения Тессы и Скотта, разрывы на пьедестале и в принципе, в глобальной семерке равнозначных пар, были копеечные, все решали сотые, разрыв в балл считался значимым.

А тут после короткого отрывы претендентов на золото и серебро очень большие, таким образом оставлен задел на сохранение, и даже какие-то компенсации возможных ошибок.

В общем, будем посмотреть)
+1
0
+1
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galik55
За ГФ, очень хочу , чтобы обошли ЧБ
+3
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+3
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небрат
В общем, желаю Чокам не споткнуться нигде, не сорвать вращения, получить свой титул ЧМ и уйти.
Такую очередь, как отстоял Эван, не отстоял никто.
Итальянцам, отпахавшим 4 полных олимпийских сезона, и незаслуженно опускаемым на дно десятки что на ЧМ, что на ЧЕ, во времена Капеллини- Ланотте, желаю того же. Не упасть, получить свою медаль, и в статусе ЧЕ и призеров ЧМ уйти.

Дорогу молодым!!!
+1
-3
-2
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небрат
4.5 балла отрыва Чоков от Гиллесов и итальянцы - вторые - явный признак того, что ЧБ ведут к чемпионству, а итальянцев - к медалям.
Британцам и датско-канадцам также оставили шанс на бронзу в случае грубых ошибок облдателей малой медали
Ну и три пары США в десятке в отсутствии Кейтлин и Жан-Люка - громкий сигнал доминирования сборной США на текущий момент
Ну и 2 квот для сборной Франции не будет в следующем году, если ПС надумают вернуться, пары Тео и Евгении вынуждены будут пропустить ЧМ...
0
-2
-2
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