Чемпионат мира по фигурному катанию. Чок и Бейтс, Гиньяр и Фаббри, Гиллес и Пуарье, Фир и Гибсон представят произвольные танцы

25 марта на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме дуэты выступят с произвольными танцами. После ритм-танца лидируют американцы и .

Чемпионат мира по фигурному катанию

Сайтама, Япония

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 6:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Мария Игнатьева – Даниил Семко (Венгрия)

2. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина)

3. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)

4. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)

5. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)

Вторая разминка

6. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)

7. Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия)

8. Луасиа Демужо – Те Ле Мерсье (Франция)

9. Евгения Лопарова – Жоффре Бриссо (Франция)

10. Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония)

Третья разминка

11. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

12. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

13. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

14. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичус (Литва)

15. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США)

Четвертая разминка

16. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада)

17. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

18. Пайпер Гиллес – (Канада)

19. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

20. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

Положение после ритм-танца

1. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 91,94

2. – (Италия) – 88,21

3. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 87,34

4. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 86,56

5. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 85,59

6. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 78,74

7. Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичус (Литва) – 78,70

8. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 76,97

9. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 76,56

10. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 75,24

Расписание чемпионата мира по фигурному катанию-2023 в Сайтаме