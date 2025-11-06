  • Спортс
  Президент РПЛ Алаев: «Все 16 клубов поддерживают возвращение пива на стадионы. Мы понимаем, что решение принимает Правительство, Госдума. Надеемся, оно будет положительным»
Президент РПЛ Алаев: «Все 16 клубов поддерживают возвращение пива на стадионы. Мы понимаем, что решение принимает Правительство, Госдума. Надеемся, оно будет положительным»

Александр Алаев: все клубы РПЛ поддерживают возвращение пива на стадионы.

Президент Мир РПЛ Александр Алаев высказался на тему возвращения пива на стадионы. 

«Тема актуальная, острая, и все мы надеемся, что дискуссия будет закрыта. При этом я сразу хочу подчеркнуть, возвращаясь в том числе к вчерашней дискуссии нашей на сессии по стратегии, мы прекрасно понимаем субъектность, мы прекрасно понимаем, что это решение правительства, Госдарственной думы.

Мы можем дискутировать, можем анализировать, можем находить какие-то аргументы, но решение будет принято в другом месте. Но все мы надеемся, что будет принято положительное решение. Почему положительное решение? Скажу и от себя, и от клубов Премьер-лиги. Тут наша позиция абсолютно единая. Все 16 клубов поддерживают возвращение пива на стадионы, рекламу пива. И сегодня уже, да, вот и Виктор [Гусев] вспоминал. И чемпионат мира, и Кубок конфедераций, чемпионат Европы. Ну, на мой взгляд, есть объективные факты, с которыми трудно поспорить.

Ну, давайте: первое – есть мировая практика. Мировая практика четко показывает, есть четкая ассоциация, что пиво на стадионах. Можно приводить много разных турниров, много разных соревнований, но культура боления, посещение стадиона по всему миру всегда ассоциируется в том числе с употреблением пивных напитков. Второе – возвращение пива позволит клубам получить дополнительные источники финансирования. Ну, на мой взгляд, это тоже очевидный факт. Вопрос дискуссионный, сколько, в каких объемах и прочее, но точно позволит увеличить доходы, в которых так нуждаются клубы сейчас в не самое простое время, – сказал Алаев. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
