Александр Мостовой: «Я за пиво на стадионах, люди из Испании приезжали на ЧМ, каждый день без пива – просто не день. В Испании и Франции футболисты любят выпить»

Александр Мостовой: я однозначно за появление пива на стадионах.

Александр Мостовой выступил за возвращение пива на стадионы.

«И в Испании, и во Франции футболисты любят выпить – ну, опять же, в пределах разумного. Я однозначно за то, чтобы пиво появилось на стадионах. Я думаю, что здесь никаких проблем не возникнет. Тем более сейчас на каждом столбе есть камера, есть видеонаблюдение.

Опыт проведения чемпионата мира [в России] всем доказал. Люди из Испании приезжали на чемпионат мира, я с ними проводил время. И каждый день без пива – просто не день. Если не было пива – день, прожитый зря. Я, правда, выпивал вино», – сказал бывший полузащитник «Сельты» и «Страсбура».