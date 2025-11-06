Александр Мостовой: «Я за пиво на стадионах, люди из Испании приезжали на ЧМ, каждый день без пива – просто не день. В Испании и Франции футболисты любят выпить»
Александр Мостовой: я однозначно за появление пива на стадионах.
Александр Мостовой выступил за возвращение пива на стадионы.
«И в Испании, и во Франции футболисты любят выпить – ну, опять же, в пределах разумного. Я однозначно за то, чтобы пиво появилось на стадионах. Я думаю, что здесь никаких проблем не возникнет. Тем более сейчас на каждом столбе есть камера, есть видеонаблюдение.
Опыт проведения чемпионата мира [в России] всем доказал. Люди из Испании приезжали на чемпионат мира, я с ними проводил время. И каждый день без пива – просто не день. Если не было пива – день, прожитый зря. Я, правда, выпивал вино», – сказал бывший полузащитник «Сельты» и «Страсбура».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
