  • У Ямаля самая высокая оценка в «Барсе» за матч с «Брюгге» по Индексу ГОЛа – 8.3. Боржеш с дублем и 8.4 балла – лучший игрок встречи
Ламин Ямаль был лучшим в «Барсе» в матче с «Брюгге».

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль получил самую высокую оценку в команде по Индексу ГОЛа после матча с «Брюгге» (3:3) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов – 8.3 балла. Испанец забил один гол.

У Фермина Лопеса с двумя ассистами – 8.2, у Маркуса Рэшфорда – 6.2. Худший результат в «Барсе» у вратаря Войчеха Шченсного – 6.0.

Лучшим игроком встречи стал Карлуш Боржеш с оценкой 8.4 – полузащитник «Брюгге» сделал дубль. У хавбека бельгийцев Рафаэла Нвадике самые низкие баллы из всех – 5.4.

Оценки «Брюгге»: Нордин Яккерс (6.8), Хоакин Сейс (7.4), Брандон Мехеле (6.4), Хоэль Ордоньес (6.5), Кирьяни Саббе (7.0), Рафаэл Нвадике (5.4), Александар Станкович (6.2), Христос Цолис (6.4), Ханс Ванакен (7.8), Карлуш Боржеш (8.4), Николо Трезольди (7.2).

Оценки «Барселоны»: Войчех Шченсны (6.0), Алекс Бальде (7.3), Эрик Гарсия (7.1), Рональд Араухо (6.7), Жюль Кунде (7.2), Френки де Йонг (7.1), Марк Касадо (6.6), Маркус Рэшфорд (6.2), Фермин Лопес (8.2), Ламин Ямаль (8.3), Ферран Торрес (7.0).

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ГОЛ
