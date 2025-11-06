В ПАОК опровергли слухи о желании расстаться с Чаловым зимой: «Это неправда»
ПАОК не планирует расставаться с Федором Чаловым.
В ПАОК опровергли информацию Mash на спорте о том, что главный тренер Рэзван Луческу не заинтересован в Федоре Чалове и предложил руководству продать или отдать в аренду форварда в зимнее трансферное окно.
– ПАОК планирует зимой продать или отдать в аренду Чалова?
– Это неправда, – сообщили в пресс-службе ПАОК.
В этом сезоне чемпионата Греции Чалов забил 1 гол в 6 матчах. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
