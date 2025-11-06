2

В ПАОК опровергли слухи о желании расстаться с Чаловым зимой: «Это неправда»

ПАОК не планирует расставаться с Федором Чаловым.

В ПАОК опровергли информацию Mash на спорте о том, что главный тренер Рэзван Луческу не заинтересован в Федоре Чалове и предложил руководству продать или отдать в аренду форварда в зимнее трансферное окно.

ПАОК планирует зимой продать или отдать в аренду Чалова?

– Это неправда, – сообщили в пресс-службе ПАОК.

В этом сезоне чемпионата Греции Чалов забил 1 гол в 6 матчах. Его статистика – здесь

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
