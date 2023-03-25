Андрей Канчельскис: «Fan ID – это бред, правильно болельщики не ходят. Что за беспредел? У нас свободная страна, и должен быть свободный вход везде»

высказался против Fan ID.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил: «Нужно корректировать правила. Вижу много нареканий».

«Дай бог, чтобы последовали изменения. Зачем нужен паспорт болельщика? В мире на матчи ходят без паспорта. В Англии, Шотландии такого нет.

Паспорт болельщика – это бред. Они его придумали, а болельщики не ходят на матчи. И правильно делают!

Что это за беспредел? У нас свободная страна, и должен быть свободный вход везде, где хочешь. Тем более на футбол.

Мы же ходим на футбол, чтобы получать удовольствие, а не для того, чтобы стоять в очередях перед матчем. Для чего секьюрити тогда на стадионе?

Сложно сказать, какие последствия будут у этого заявления и какие будут приняты решения. Как и говорил раньше, это неправильно и так быть не должно.

Чего хотят добиться? Чтобы болельщики перестали ходить на стадион и играть при пустых трибунах? Ну, давайте и дальше всех удивлять», – сказал экс-игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед».

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