Андрей Канчельскис: «Fan ID – это бред, правильно болельщики не ходят. Что за беспредел? У нас свободная страна, и должен быть свободный вход везде»
Андрей Канчельскис высказался против Fan ID.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил: «Нужно корректировать правила. Вижу много нареканий».
«Дай бог, чтобы последовали изменения. Зачем нужен паспорт болельщика? В мире на матчи ходят без паспорта. В Англии, Шотландии такого нет.
Паспорт болельщика – это бред. Они его придумали, а болельщики не ходят на матчи. И правильно делают!
Что это за беспредел? У нас свободная страна, и должен быть свободный вход везде, где хочешь. Тем более на футбол.
Мы же ходим на футбол, чтобы получать удовольствие, а не для того, чтобы стоять в очередях перед матчем. Для чего секьюрити тогда на стадионе?
Сложно сказать, какие последствия будут у этого заявления и какие будут приняты решения. Как и говорил раньше, это неправильно и так быть не должно.
Чего хотят добиться? Чтобы болельщики перестали ходить на стадион и играть при пустых трибунах? Ну, давайте и дальше всех удивлять», – сказал экс-игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед».
Медведев критикует Fan ID! Задела история с 7-месячным ребенком
Таких денег большинство россиян в глаза не видели.
Просто они выбрали такой образ жизни, маргинальность и саморазрушение.
Их уже на заставить быть социализированными.