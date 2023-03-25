Андрей Канчельскис: «Fan ID – это бред, правильно болельщики не ходят. Что за беспредел? У нас свободная страна, и должен быть свободный вход везде»

Теги премьер-лига Россия болельщики Андрей Канчельскис Дмитрий Медведев стадионы Политика Fan ID Футбол

Андрей Канчельскис высказался против Fan ID.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил: «Нужно корректировать правила. Вижу много нареканий».

«Дай бог, чтобы последовали изменения. Зачем нужен паспорт болельщика? В мире на матчи ходят без паспорта. В Англии, Шотландии такого нет.

Паспорт болельщика – это бред. Они его придумали, а болельщики не ходят на матчи. И правильно делают!

Что это за беспредел? У нас свободная страна, и должен быть свободный вход везде, где хочешь. Тем более на футбол.

Мы же ходим на футбол, чтобы получать удовольствие, а не для того, чтобы стоять в очередях перед матчем. Для чего секьюрити тогда на стадионе?

Сложно сказать, какие последствия будут у этого заявления и какие будут приняты решения. Как и говорил раньше, это неправильно и так быть не должно.

Чего хотят добиться? Чтобы болельщики перестали ходить на стадион и играть при пустых трибунах? Ну, давайте и дальше всех удивлять», – сказал экс-игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед».

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42 комментария

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Шлёма Презерман
Ответ Фоксвольф3399
обьясните товарищу что в свободной стране нет политзеков
некоторые, на кого вы намекаете, сидят за махинации со всякими кировлесами и прочими. а вовсе не за политоту.
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Вадим Слуцкий
Точнее, у нас САМАЯ СВОБОДНАЯ страна.
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АнтиБалошист
Ответ nmnackjbxkasbk
А он не подумал, что в Англии спокойно ходят не только на футбол, но и на гей-парады?
Участвовал?
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DVS1
Ответ Oleg
У этих нариков пособие 1500 долларов. Таких денег большинство россиян в глаза не видели. Просто они выбрали такой образ жизни, маргинальность и саморазрушение. Их уже на заставить быть социализированными.
Время о###тельных историй... А чего сразу не 15000$?
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ws357
Ответ Никому_никабельный
Если ты в запой ушёл в свободной стране, то это не значит, что выйдя из него, всё так же и осталось
Черт, у меня что-то похожее было 24 февраля
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Mixos Demid
Андрей Канчельскис - молодец!
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Gagarin Party
Ответ Фоксвольф3399
обьясните товарищу что в свободной стране нет политзеков
так и в России нет политзаключённых.
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nmnackjbxkasbk
А он не подумал, что в Англии спокойно ходят не только на футбол, но и на гей-парады?
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Gagarin Party
Ответ Jhon Jhon
Я один не понимаю когда чиновники, различные знаменитости говорят что у нас "свободная страна", это такой стёб над нами челедью?
покажи мне в принципе где есть свободная страна.
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Oleg
Ответ Гоша Петров
Ну что то я пока не видел что бы кого то из комментариев тут посадили,день и ночь страну и Путина поливают грязью.Или свобода это как в Филадельфии в районе Кенсингтон где нарки валяются на улицах и всем по барабану
У этих нариков пособие 1500 долларов.
Таких денег большинство россиян в глаза не видели.
Просто они выбрали такой образ жизни, маргинальность и саморазрушение.
Их уже на заставить быть социализированными.
+1
-3
-2
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Андрей Засенцев
Ответ Oleg
Свободная страна где за слово МИР можно стать как минимум иноагентом🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Прям в точку сказал.
+2
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Arty K.
Андрюх, закусывай
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ash918
Товарищ живет в вымышленной стране и даже когда ему водят по губам не возвращается в реальность.
+2
-2
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Oleg
Ответ Forza
А за второе слова романа Толстого, можно и в тюрьму отьехать))
Это да)
+4
-1
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Forza
Ответ Oleg
Свободная страна где за слово МИР можно стать как минимум иноагентом🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
А за второе слова романа Толстого, можно и в тюрьму отьехать))
+18
-1
+17
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Sibiryachkoff
Рейтинг Канчельскиса на спортсе медленно, но верно начал расти.
+1
-1
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Фоксвольф3399
анекдот, американец и русский спорят у кого свободная страна, американец говорит, я могу выйти к белому дому и крикнуть обама чмо, русский засмеялся и говорит а тоже могу выйти на красную площадь и крикнуть обама чмо)))
+5
-1
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Виктор Литвинов
Ответ Curforia
И что в этом плохого?
А что здесь хорошего?
+3
-8
-5
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Виктор Литвинов
Ответ Curforia
И что в этом плохого?
Такого нет практически нигде в мире
+3
-6
-3
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Curforia
Ответ Виктор Литвинов
У нас в здание вокзала без шмона не зайдешь
И что в этом плохого?
+10
-3
+7
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Фоксвольф3399
обьясните товарищу что в свободной стране нет политзеков
+8
-3
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&_Bishep_&
Ответ Никому_никабельный
Если ты в запой ушёл в свободной стране, то это не значит, что выйдя из него, всё так же и осталось
😂😂👍😂
+4
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Oleg
Ответ Jhon Jhon
Я один не понимаю когда чиновники, различные знаменитости говорят что у нас "свободная страна", это такой стёб над нами челедью?
Скорее нос по ветру, что бы быть у кормушки когда бюджет раздавать будут.
+1
-2
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Гоша Петров
Ответ Анюточка Колыханова
у нас свободная страна😄😄😄😄😄
Ну что то я пока не видел что бы кого то из комментариев тут посадили,день и ночь страну и Путина поливают грязью.Или свобода это как в Филадельфии в районе Кенсингтон где нарки валяются на улицах и всем по барабану
+3
-11
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&_Bishep_&
свободная страна 5 👋👋👋🤣
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