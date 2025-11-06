Директор «Зенита»: «Возврат пива на стадион обеспечит позитивный опыт посещения матчей и рост посещаемости, положительно повлияет на многие экономические аспекты»

Максим Погорелов: Возврат пива на стадион обеспечит позитивный опыт.

Заместитель председателя правления, исполнительный директор «Зенита » Максим Погорелов высказался о возможном влиянии возвращения пива на футбольные стадионы.

«Возврат пива на стадион обеспечит позитивный опыт посещения матчей для аудитории и рост посещаемости, положительно повлияет на многие экономические аспекты деятельности футбольных клубов», – сказал Максим Погорелов.