Арсен Венгер: «Виртц попросил «Ливерпуль» играть «десятку» – это разрушило полузащиту команды, Собослаи вынужден быть на фланге. Держать Флориана в центре – стратегическая ошибка»
Арсен Венгер: Держать Виртца в центре поля – стратегическая ошибка.
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался по поводу игры Флориана Виртца в «Ливерпуле».
«Проблема кроется в требовании, которое Виртц выдвинул «Ливерпулю». Чтобы завершить трансфер, он попросил играть на позиции «десятки», а не на фланге.
Этот шаг разрушил полузащиту чемпионов прошлого сезона АПЛ, где блистали Гравенберх, Мак Аллистер и Собослаи. С появлением Вирца Собослаи теперь вынужден играть на фланге.
Если бы я был Арне Слотом, я бы вернулся к прошлогоднему составу полузащиты и поставил бы Виртца слева, обеспечив ему ширину атаки и свободу движений.
Но держать его в центре – стратегическая ошибка», – сказал Арсен Венгер.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: beIN Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости