Карпин о сборной России: «Я не держусь за место. Мне нравится, но если уволят, то уволят. Что я, умру от этого?»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Ирака по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Валерий Карпин заявил, что не держится за пост главного тренера в сборной России.

«Готов ли подать в отставку, если проиграем Ираку? А что изменится? Нас вернут? Нет.

Да, я так же не держусь за место в сборной, как и в «Ростове». Мне нравится в сборной, но если уволят, то уволят. Что я, умру от этого?» – сказал главный тренер сборной России.

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60 комментариев

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5pt25hj795
Валера красавчик! Минимум воды, максимум правды!В наших реалиях эта должность только лишь винтик в механизме освоения кормушки(
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Vir_Cotto
Ответ Иди подумай
Подай лучше сам в отставку, не нужен России тренер с таким подходом
Черчесов со своим подходом не нужен. Карпин со своим подходом не нужен. До этого Капелло со своим подходом был не нужен. Ещё раньше - Газзаев и Романцев. Кто же он, ваш идеальный тренер сборной России?
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Магомед Саид Амирханов
Ответ evil
самый бесполезный тренер в истории сборной России по футболу
И команда тоже
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dimitrii36
потенциала нет у игроков сборной нет, хоть ведмедя поставь у руля, стабильности не прибавит, ну а карп сказал, что сказал, в своём стиле
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PobeditelZ
Ну и иди на х уй
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Vir_Cotto
Ответ Adeen
Я, конечно, ни на что не намекаю, но 13 пенальти за сезон выглядит, как... некая поддержка клуба, сверху. Конкретно поддержка гл. тренера сб. России.
13 пенальти выглядят как 13 нарушений соперниками в своей штрафной. Или они все до единого придуманные?
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ evil
надо убирать этого физрука и Мостового ставить
Гениально! И ведь лицензия не нужна, всё равно одни товарняки😍
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Герман Ткаченко
Разве нельзя конструктивно и интеллигентно ответь. Зачем всегда делать вид, что его всё напрягает. Уйди сам тогда. А то всегда такую позицию занимает, что ему все должны.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Vićtor Diaź
А за что увольнять то? За результаты в товарняках?😂 Такими темпами Карпин может продержаться так долго, что станет самым долгим по времени тренером сборной России
Держисрака с хорватами была бы отличным поводом, но тут эстонского маэстро спасли санкции и РФС теперь его будет держать до последнего, ибо вряд ли кто-то ещё согласится. А про совестливые "уйду сам" тут даже разговора и нет, кушац хочицца всем🤓
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Лысый череп
Ответ evil
самый бесполезный тренер в истории сборной России по футболу
А какую он сейчас пользу та может принести?
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Vir_Cotto
Ответ Ussaev M
ему на###ть на сборную. вышвырнули бы поскорее
Тебе легче станет? Черчесова уже вышвырнули.
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Vir_Cotto
Ответ Артём Толоконников
Разве может тренер сборной так говорить??? Это неуважение и к сборной и к болельщикам
Я не вижу в данном случае неуважения к себе как к болельщику.
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Евгений Соболев
Да сборная сегодня и игрокам то не особо интересна...
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Александр Зубков
Пассивная агрессия на то и пассивная, что не каждый уловит.
Вот именно, даже улыбаться можно по-разному и необязательно это будет означать что-то приветливое и радостное. Маньяки тоже улыбаются, например😬
А тут конкретный смысл сказанного имеется🤓
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Vitalij Gorsanovs
Нужно было пояснить, ЧТО ему нравится в сборной...
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siragh@yandex.ru
Ответ Михаил Максаков
Предлагаю тренерский тандем Мостового и Ловчева, чтоб они всем показали как правильно тренировать надо
Ага
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Verhovn
Ответ инок
У меня такое ощущение, что Карпин специально все делает для того чтобы его убрали из сборной...
Не у тебя одного)
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инок
У меня такое ощущение, что Карпин специально все делает для того чтобы его убрали из сборной...
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Carver
Увольте его уже, пожалуйста.

Сборная это сборная, мне ближе Стас с его контрольными матчами, чем Карпин, который демонстративно на них плюет.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Adeen
Я, конечно, ни на что не намекаю, но 13 пенальти за сезон выглядит, как... некая поддержка клуба, сверху. Конкретно поддержка гл. тренера сб. России.
Из 13 два (в ворота Торпедо и в Самаре) признаны "левыми". По остальным 11-ти какие вопросы? Может обратить внимание на игроков соперников Ростова, нарушавших правила в своей штрафной? Например на Рыбуся из Спартака.
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Дима Зезуль
Мостовой уже в предвкушении что накинуть
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DonaldBrashear 2.0
просто конченный, вали уже из сборной. делаем нам все одолжение прямо.

почему его вообще терпят??? за что?
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Михаил Максаков
пора уволить Валеру за то что не вышел на чемпионаты мира и Европы
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Александр Каретников
Валера сам уходи, не нужно участвовать в этом цирке и футболистам тоже стоит задуматься.
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Adeen
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Фактами сможешь аргументировать своё "Ростов тащат"?
Я, конечно, ни на что не намекаю, но 13 пенальти за сезон выглядит, как... некая поддержка клуба, сверху. Конкретно поддержка гл. тренера сб. России.
+1
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