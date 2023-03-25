заявил, что не держится за пост главного тренера в сборной России.

«Готов ли подать в отставку, если проиграем ? А что изменится? Нас вернут? Нет.

Да, я так же не держусь за место в сборной, как и в « ». Мне нравится в сборной, но если уволят, то уволят. Что я, умру от этого?» – сказал главный тренер сборной России.