Карпин о сборной России: «Я не держусь за место. Мне нравится, но если уволят, то уволят. Что я, умру от этого?»
Валерий Карпин заявил, что не держится за пост главного тренера в сборной России.
«Готов ли подать в отставку, если проиграем Ираку? А что изменится? Нас вернут? Нет.
Да, я так же не держусь за место в сборной, как и в «Ростове». Мне нравится в сборной, но если уволят, то уволят. Что я, умру от этого?» – сказал главный тренер сборной России.
А тут конкретный смысл сказанного имеется🤓
Сборная это сборная, мне ближе Стас с его контрольными матчами, чем Карпин, который демонстративно на них плюет.
почему его вообще терпят??? за что?