Малкин забил победный гол «Вашингтону», став 1-й звездой матча. У него 75 очков в 73 играх
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил победную шайбу в игре с «Вашингтоном» (4:3) и был признан первой звездой.
Нападающий отличился на 59-й минуте, перед этим перехватив шайбу в средней зоне.
Россиянин набрал 75-е (25+50) очко в текущем чемпионате НХЛ, прервав 5-матчевую безголевую серию. Всего в сезоне он провел 73 игры.
Сегодня за 18:26 (4:08 – в большинстве) у Малкина 2 броска в створ ворот, 2 хита, 40% выигранных вбрасываний, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».
1) Овечкин - 822 ( 1342 матча )
2) Фёдоров - 483 ( 1248 матчей )
3) Могильный - 473 ( 990 матчей )
4) МАЛКИН - 469 ( 1054 матча )