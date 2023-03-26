Малкин забил победный гол «Вашингтону», став 1-й звездой матча. У него 75 очков в 73 играх

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил победную шайбу в игре с «Вашингтоном» (4:3) и был признан первой звездой.

Нападающий отличился на 59-й минуте, перед этим перехватив шайбу в средней зоне.

Россиянин набрал 75-е (25+50) очко в текущем чемпионате НХЛ, прервав 5-матчевую безголевую серию. Всего в сезоне он провел 73 игры.

Сегодня за 18:26 (4:08 – в большинстве) у Малкина 2 броска в створ ворот, 2 хита, 40% выигранных вбрасываний, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».

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12 комментариев

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Sibiryachkoff
Угораю, новость про бенефис Малкина, а эти сектанты из "Догнать Гретцки" и сюда лезут. Уймитесь уже, Вши мимо плова, так что смело будут на стату Санька играть. Леонсис так велел.
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димитрий
Ответ rosg63
Джино отправил Ови на пляж Малибу ..
Они заслужил
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ЭЮЯ
Сначала собрал всех у себя в гостиной, а теперь похоронил шансы Вашингтона на ПО.
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Gort
Исправился за свое глупое удаление в большинстве, с которого начался камбек Ваша.
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Кино Музыка
Как забил! Красивый гол, эмоциональнейший. В самый важный момент ведь. Трибуны взорвались буквально, да и сам Женя и вся команда. Супер, конечно.
+1
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Sibiryachkoff
Вот это манты уйгурские! Вот это зрелище! 3:0, 3:3! Овечкин гол, Кросби, Кузнецов по пасу, но победный за Малычем! Плюс 1-ая звезда! И забил в своем фирменном стиле, перехват на синей линии и выход один в ноль! Браво!
+2
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Сивуч
Всю малину испортил)) ладно, молодец Жека)
+2
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Михаил Клещев
Малкин и Овечкин вообще стареть и сдавать не собираются.
+10
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NizhV
Не зря ужинали
+1
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rosg63
Джино отправил Ови на пляж Малибу ..
+8
-4
+4
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Stewart - 25
Лучшие снайперы НХЛ ( россияне ) :
1) Овечкин - 822 ( 1342 матча )
2) Фёдоров - 483 ( 1248 матчей )
3) Могильный - 473 ( 990 матчей )
4) МАЛКИН - 469 ( 1054 матча )
+11
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Б81
Манта-балбес!!!
+10
0
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