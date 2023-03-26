Малкин забил победный гол «Вашингтону», став 1-й звездой матча. У него 75 очков в 73 играх

Форвард « » забросил победную шайбу в игре с «Вашингтоном» (4:3) и был признан первой звездой.

Нападающий отличился на 59-й минуте, перед этим перехватив шайбу в средней зоне.

Россиянин набрал 75-е (25+50) очко в текущем чемпионате , прервав 5-матчевую безголевую серию. Всего в сезоне он провел 73 игры.

Сегодня за 18:26 (4:08 – в большинстве) у Малкина 2 броска в створ ворот, 2 хита, 40% выигранных вбрасываний, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».