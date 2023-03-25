Тухель о работе в «Баварии»: «Понимаю, что Нагельсманн чувствует себя униженным. Но это не моя ответственность»
Томас Тухель считает, что увольнение Юлиана Нагельсманна из «Баварии» его не касается.
«Я понимаю, что Юлиан чувствует себя униженным. Это не моя ответственность, поэтому я подхожу к работе с предвкушением и энергией.
Я не собираюсь говорить с Юлианом напрямую, потому что хочу подойти к задаче непредвзято», – сказал новый тренер «Баварии».
«Я понимаю, что быший муж Юлиан чувствует себя униженным. Это не моя ответственность, поэтому я подхожу к женитьбе с предвкушением и энергией»
Молодец, чё
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