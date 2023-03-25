Тухель о работе в «Баварии»: «Понимаю, что Нагельсманн чувствует себя униженным. Но это не моя ответственность»

считает, что увольнение из «Баварии» его не касается.

«Я понимаю, что Юлиан чувствует себя униженным. Это не моя ответственность, поэтому я подхожу к работе с предвкушением и энергией.

Я не собираюсь говорить с Юлианом напрямую, потому что хочу подойти к задаче непредвзято», – сказал новый тренер «Баварии».

Увольнение Нагельсманна – очень странное и грустное решение