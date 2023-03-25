Тухель о работе в «Баварии»: «Понимаю, что Нагельсманн чувствует себя униженным. Но это не моя ответственность»

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель Юлиан Нагельсманн Футбол

Томас Тухель считает, что увольнение Юлиана Нагельсманна из «Баварии» его не касается. 

«Я понимаю, что Юлиан чувствует себя униженным. Это не моя ответственность, поэтому я подхожу к работе с предвкушением и энергией.

Я не собираюсь говорить с Юлианом напрямую, потому что хочу подойти к задаче непредвзято», – сказал новый тренер «Баварии».

Увольнение Нагельсманна – очень странное и грустное решение

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45 комментариев

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Любитель побеждать
Ответ Carver
Никогда не понимал людей, что жалели Тухеля. Все говорит о том, что он редкий говнюк, хоть и сильный тренер. Я подумал сначала, что перевод некорректный, но нет, все как в оригинале. Не понимаю, зачем нужно было говорить про унижение Нагельсманна, если можно было бы хотя бы промолчать.
Я вообще не понимаю как можно жалеть тренеров после увольнения. Не зависимо от заслужил или нет, они всегда получают такую неустойку, что большинству жалеющих и не снилась.
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Алишер Ахметов
тухель сволочь конечно редкостная
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yaebualibabu
Какой же неприятный этот Тухелишка
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Машина Мощная
Чё не так с Нагельсманом было? В ЛЧ идет дальше, это же главный турнир планеты? А всякие там чемпионаты мира и нац чемпионаты на дистанции, это всё ерунда же
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justbored
Подсидел чувачка (если верить докладам, что неделями был в Мюнхене).
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Все просто Очень
Ответ Ильдар1982
Ну что теперь посмотрим теперь как Тухель будет работать.
Да , поглядим.
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Ильдар1982
Ответ Все просто Очень
Если честно незнаю . Но Нагельсманн еще сыроват для Баварии. Для меня оптимальный был Флик.
Ну что теперь посмотрим теперь как Тухель будет работать.
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Все просто Очень
Ответ Ильдар1982
Думаешь руководство Баварий правильный выбор сделали в пользу Тухеля?
Если честно незнаю . Но Нагельсманн еще сыроват для Баварии. Для меня оптимальный был Флик.
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Ильдар1982
Ответ Все просто Очень
Ни че он не возмет. Он физрук.
Думаешь руководство Баварий правильный выбор сделали в пользу Тухеля?
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Все просто Очень
Ответ Ильдар1982
Не чё Нагельсман долго без роботы не будет сидеть и скоро возглавит какой нибудь топ. И в будущем возмет Лч.
Ни че он не возмет. Он физрук.
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Ильдар1982
Не чё Нагельсман долго без роботы не будет сидеть и скоро возглавит какой нибудь топ. И в будущем возмет Лч.
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gPk
Ответ Carver
Никогда не понимал людей, что жалели Тухеля. Все говорит о том, что он редкий говнюк, хоть и сильный тренер. Я подумал сначала, что перевод некорректный, но нет, все как в оригинале. Не понимаю, зачем нужно было говорить про унижение Нагельсманна, если можно было бы хотя бы промолчать.
Сильный трек не чемпионство с ПСЖ не упустил. А потеря чемпионства это была его заслуга с его перформансом в первом круге
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Пирс Морган
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Делаем ставки господа) Сколько продержится этот персонаж в Баварии?
Будет смешно, если летом получит пинка
+1
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Пирс Морган
Ответ Экспертное мнение
Ну так Нагельсманн тоже бросил жену ради журналистки Бильд, теперь Бавария его же бросила из-за журналистки
Как бы то ни было, не ему давать интервью про его состояние
+2
-2
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Flavius
Это как встречаться с замужней женщиной за спиной счастливого, ничего не подозревающегом мужа, и объявить:

«Я понимаю, что быший муж Юлиан чувствует себя униженным. Это не моя ответственность, поэтому я подхожу к женитьбе с предвкушением и энергией»

Молодец, чё
Облико морале
+3
-2
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Экспертное мнение
Ответ Пирс Морган
Униженным был ты, когда тебя турнули из Челси и бросила жена
Ну так Нагельсманн тоже бросил жену ради журналистки Бильд, теперь Бавария его же бросила из-за журналистки
+6
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Emotions
Ответ Carver
Никогда не понимал людей, что жалели Тухеля. Все говорит о том, что он редкий говнюк, хоть и сильный тренер. Я подумал сначала, что перевод некорректный, но нет, все как в оригинале. Не понимаю, зачем нужно было говорить про унижение Нагельсманна, если можно было бы хотя бы промолчать.
Он сказал ровно то, что у него спросили. И да, он прекрасно понимает, что чувствует сейчас Юлиан, сам был на его месте. И он действительно не виноват в этом.
+4
0
+4
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red hikkikomori
Ответ Dexter Dallas
Сама тактичность)
Сама токсичность)
+3
-1
+2
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mr kovalsky
Ответ FB001
Поттер: «понимаю Тухель чувствует себя униженным. Это не моя ответственность» Сам побывал в его шкуре и такое отношение
Де Дзерби: «понимаю, Поттер не должен чувствовать себя униженным, но он чувствует, впрочем это не моя ответственность»
+1
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as009595@icloud.com
Скоро поймет как с Хасаном работать)
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as009595@icloud.com
Вообще тухлый оправдывает свою фамилию,
+5
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Evgen_Hazard
Поттер не даст соврать
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Moe Joe
какого же топ тренера потерял Челси(
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Carver
Ответ Дмитрий Потехин
чем он в Челси говнюком был
Совершенно очевидно, что его поперли из Челси не по футбольным причинам, потому что за пару месяцев до его увольнения ему собирались дать новый многолетний контракт, а результаты в новом сезоне были хоть и посредственными, но и не катастрофой.
+5
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Ussaev M
было бы интересно если Нагельсман вернулся и наказал Баварию в плей-офф лч
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