Тарик Эль-Башир: «Люди, принимающие решения в «Вашингтоне», разочарованы сезоном Кузнецова. Они нуждались в том, чтобы он сделал шаг вперед»

Теги Вашингтон НХЛ Евгений Кузнецов Тарик Эль-Башир Хоккей

Тарик Эль-Башир высказался касательно возможного обмена Евгения Кузнецова из «Вашингтона». 

– Я знаю, что пару межсезоний назад был разговор об обмене с участием Евгения Кузнецова. Есть ли шанс, что они вернутся к нему?

– Люди, принимающие решения в «Кэпс», разочарованы сезоном Кузнецова. Они отчаянно нуждались в том, чтобы он сделал шаг вперед, а он этого не сделал.

В мае ему исполняется 31 год, он будет занимать 7,8 млн долларов под потолком зарплат в течение еще двух сезонов после этого, не забил ни одного гола в октябре, забил один гол в январе и у него весь год были проблемы в обороне.

Чтобы «Кэпс» показали хорошие результаты в следующем сезоне, им нужно, чтобы он снова играл как центр номер один. Могут ли они поверить, что он вернется в форму и будет играть последовательно? Я не могу сказать наверняка, но мне кажется, что доверие подорвано. Не знаю, что будет дальше, – написал журналист The Athletic.

На данный момент на счету Кузнецова 52 (12+40) балла в 72 играх сезона.

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12 комментариев

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pops_79
Этот сезон он действительно стабильно плох (для уровня ЦФ1/2 команды) в отличие от всех предыдущих (на сезон 2020/2021 не смотрю - это априори скомканный и не показательный сезон, хотя бы тем что без зрителей).
И действительно, как заметил пользователь "ni" есть чувство, что он утратил львиную долю навыков чтения игры...но зато забил недавно голой одной вытянутой в противоход рукой при выходе 1 в 0 - исполнил мечту (помню как лет 7 назад он восхищался таким голом Тарасенко). так что все цели в лиге наверное выполнены
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Дима Миронов
он им кубок в одиночку принес, вообще уже, не благодарные
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Al561
Муфлон. Тянет команду на дно, и видимо даже Овечкин не может его мотивировать.
Кузя играет по настроению, такой человек, талантливый лентяй и распи..яй по жизни.
С ним просто надо подписывать короткие контракты, может чуть побольше, но короткие, чтоб морковка постоянно перед носом висела))
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Wff
Ответ Сергей Кузнецов
Сдаёт с каждым сезоном...увы, но он так и остался в перспективных...
Ни хрена себе - 52 очка в 72 матчах. У Форсберга 42 в 50.
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ni
Кузя перестал видеть площадку.
Лезет зачем то в трафик и часто теряет шайбу.
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melmi
Что поделать Кузя игрок настроения
Когда играет с горящими глазами ( как в победном плове ) -входит в топ 5 НХЛ
Но чаще мы видим Кузнецова как сейчас ..
Причем порой он сам не знает когда он сыграет хорошо
На месте вашиков на самом деле задумался в межсезонье о его обмене
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Профи66
Никогда ему не симпатизировал его игре...Всегда в нем присутсвовал лень, не выкладывается..Хотя мог бы фееричео играть..Теперь уже от него чего то ждать, нонсенс полнейшей...
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Шлёма Презерман
Надо его обратно на фланг перевести. Так сказать, вернуть в родную среду. Для центра он слаб в оборонительных действиях и на вбрасываниях. Строум-Бэкс-Алешка-Дауд - вполне рабочая центральная ось, чтоб Кузю на край двинуть.
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гермес 1989
Кузю надо менять, пока есть хоть какая-то ценность за него. Он не священная корова однозначно.
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hockeydad
Уже лет пять как ему не нужен хоккей. Ничего удивительного, сто процентов летом обменяют.
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Сергей Кузнецов
Сдаёт с каждым сезоном...увы, но он так и остался в перспективных...
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Михаил Опякин
Сошел с прямой дорожки
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