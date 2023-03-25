Тарик Эль-Башир: «Люди, принимающие решения в «Вашингтоне», разочарованы сезоном Кузнецова. Они нуждались в том, чтобы он сделал шаг вперед»

Тарик Эль-Башир высказался касательно возможного обмена Евгения Кузнецова из « ».

– Я знаю, что пару межсезоний назад был разговор об обмене с участием . Есть ли шанс, что они вернутся к нему?

– Люди, принимающие решения в «Кэпс», разочарованы сезоном Кузнецова. Они отчаянно нуждались в том, чтобы он сделал шаг вперед, а он этого не сделал.

В мае ему исполняется 31 год, он будет занимать 7,8 млн долларов под потолком зарплат в течение еще двух сезонов после этого, не забил ни одного гола в октябре, забил один гол в январе и у него весь год были проблемы в обороне.

Чтобы «Кэпс» показали хорошие результаты в следующем сезоне, им нужно, чтобы он снова играл как центр номер один. Могут ли они поверить, что он вернется в форму и будет играть последовательно? Я не могу сказать наверняка, но мне кажется, что доверие подорвано. Не знаю, что будет дальше, – написал журналист The Athletic.

На данный момент на счету Кузнецова 52 (12+40) балла в 72 играх сезона.