Тарик Эль-Башир: «Люди, принимающие решения в «Вашингтоне», разочарованы сезоном Кузнецова. Они нуждались в том, чтобы он сделал шаг вперед»
Тарик Эль-Башир высказался касательно возможного обмена Евгения Кузнецова из «Вашингтона».
– Я знаю, что пару межсезоний назад был разговор об обмене с участием Евгения Кузнецова. Есть ли шанс, что они вернутся к нему?
– Люди, принимающие решения в «Кэпс», разочарованы сезоном Кузнецова. Они отчаянно нуждались в том, чтобы он сделал шаг вперед, а он этого не сделал.
В мае ему исполняется 31 год, он будет занимать 7,8 млн долларов под потолком зарплат в течение еще двух сезонов после этого, не забил ни одного гола в октябре, забил один гол в январе и у него весь год были проблемы в обороне.
Чтобы «Кэпс» показали хорошие результаты в следующем сезоне, им нужно, чтобы он снова играл как центр номер один. Могут ли они поверить, что он вернется в форму и будет играть последовательно? Я не могу сказать наверняка, но мне кажется, что доверие подорвано. Не знаю, что будет дальше, – написал журналист The Athletic.
На данный момент на счету Кузнецова 52 (12+40) балла в 72 играх сезона.
И действительно, как заметил пользователь "ni" есть чувство, что он утратил львиную долю навыков чтения игры...но зато забил недавно голой одной вытянутой в противоход рукой при выходе 1 в 0 - исполнил мечту (помню как лет 7 назад он восхищался таким голом Тарасенко). так что все цели в лиге наверное выполнены
Кузя играет по настроению, такой человек, талантливый лентяй и распи..яй по жизни.
С ним просто надо подписывать короткие контракты, может чуть побольше, но короткие, чтоб морковка постоянно перед носом висела))
Лезет зачем то в трафик и часто теряет шайбу.
Когда играет с горящими глазами ( как в победном плове ) -входит в топ 5 НХЛ
Но чаще мы видим Кузнецова как сейчас ..
Причем порой он сам не знает когда он сыграет хорошо
На месте вашиков на самом деле задумался в межсезонье о его обмене