Смолов о спортивных СМИ: «Они очень плохо подготовлены, задают дурацкие вопросы, скатились в желтуху, в кликбейт. Поэтому не хочется с ними общаться»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Нобель Арустамян Евгения Медведева Футбол

Федор Смолов раскритиковал спортивных журналистов в беседе с Евгенией Медведевой.

– Твое общение в микст-зоне после матчей уже стало легендой. Ты сказал, что особо не даешь интервью, и, я так понимаю, не общаешься с журналистами? Есть какая-то определенная причина? Или уже просто [достало]?

– Я упомянул, что обещал Нобелю [Арустамяну] интервью. Мы ждем момента года два с половиной – когда он настанет.

Просто спортивные медиа очень сильно разочаровывают, поэтому не хочется с ними общаться, потому что они очень плохо подготовлены, они задают плохие вопросы, они скатились в желтуху, в кликбейтинг.

Мне такое не по душе. Ну, то есть люди не разбираются в предмете от слова совсем и задают дурацкие вопросы, – сказал нападающий «Динамо» двукратной чемпионке мира по фигурному катанию.

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27 комментариев

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Alex Slobodskikh
Какие-то депутаты Терюшковы и прочие, медиафутбол, всевозможные фрики.
Спортц полностью подходит под описание сСолова
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sebastian1410
Ответ МАГА 123
Недавно, было интересное интервью, двух мэтров Слуцкого и Семина, спортс ни одной выкладки из интервью не дал, зато публикуют каждый чих Загитовой, Заремы, или Мостового
Так сайт sports.ru давно не про спорт. Чему удивляться то?
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ЧакСевернаяКорея
Они не просто плохо подготовлены,они не подготовлены вообще!
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Syndycate
Ответ atomio
Спорц наконец-то запостил новость про самих себя 😂🤡
Аккуратнее тут с такими шутками, меня недавно забанили за подобную шутку) тут очень нежная администрация)
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Егор Егор
Ивлеева не задает "умные" вопросы, она просто в случае со своим корешем Смоловым не провоцирует его ради кликбейта, именно поэтому Смолову с ней "по кайфу" поговорить. Странно, что некоторые тут не понимают этой банальной разницы...
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Tun
Ответ Геннадий Тёкин
Спортс конечно себя к таким СМИ не относит)).😂
Это другое (с)
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Gagarin Party
Ответ Tpy6kaMerlina
Всё превратилось в кликбейт, по тому же Спортсу это очень заметно. Да и не только по нему. Клики, громкие провокационные заголовки, нелепые противоречивые статьи - всё, чтобы спровоцировать активность, чтобы триггернуть. Честно говоря, это путь в никуда.
я иногда на чемпионат заглядываю. Они хотя бы не режут интервью на сто частей.
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Николай Криницкий
Спортс остановись, теперь мы должны читать новости, о персонажах, которые несут бред, за чашкой чая.
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МАГА 123
Недавно, было интересное интервью, двух мэтров Слуцкого и Семина, спортс ни одной выкладки из интервью не дал, зато публикуют каждый чих Загитовой, Заремы, или Мостового
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+5
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Санитар-волк
Что характерно, народец тут в комментариях кроет "желтую" прессу. Однако, коммерчески она очень успешна, то есть, её таки читают.
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justbored
Прочёл как "Смолов о противных СМИ".
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Дима Зезуль
У нас и футболисты под стать, зачем то идут бить паненкой
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Руслан Ганбаров
Ответ Геннадий Тёкин
Спортс конечно себя к таким СМИ не относит)).😂
Спортс с пьедестала смотрит вниз на своих жёлтых учеников
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Илья Еремеев
Ответ Игорь Новиков
Федор устал от дурацких вопросов. Поэтому дает интервью Ивлеевой.
Это же поднимает "медийку" ты чего это другое
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atomio
Спорц наконец-то запостил новость про самих себя 😂🤡
+17
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Игорь Новиков
Ответ Destro7451
это больше дружеская беседа, да (лицо)торговля
Беседа-то дружеская, но вопросы стали умнее от этого, что ли?)
+4
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Destro7451
Ответ Игорь Новиков
Федор устал от дурацких вопросов. Поэтому дает интервью Ивлеевой.
это больше дружеская беседа, да (лицо)торговля
+1
-3
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Алексей Сигаев
Спортивные СМИ без желтизны не будут успешны коммерчески. Наш спортс тому подтверждение.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Какие спортсмены, такие спортивные журналисты
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Спартак-лучшая команда России
Джордан прав
+1
-1
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Tpy6kaMerlina
Всё превратилось в кликбейт, по тому же Спортсу это очень заметно. Да и не только по нему. Клики, громкие провокационные заголовки, нелепые противоречивые статьи - всё, чтобы спровоцировать активность, чтобы триггернуть. Честно говоря, это путь в никуда.
+8
-2
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кракадил
Какое точное описание спортса
+10
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Cruel Snake
Замените СМИ просто на Матч ТВ
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Evgeny Trifonov
какая игра от тебя, такие и вопросы
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Геннадий Тёкин
Спортс конечно себя к таким СМИ не относит)).😂
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