Смолов о спортивных СМИ: «Они очень плохо подготовлены, задают дурацкие вопросы, скатились в желтуху, в кликбейт. Поэтому не хочется с ними общаться»

раскритиковал спортивных журналистов в беседе с Евгенией Медведевой.

– Твое общение в микст-зоне после матчей уже стало легендой. Ты сказал, что особо не даешь интервью, и, я так понимаю, не общаешься с журналистами? Есть какая-то определенная причина? Или уже просто [достало]?

– Я упомянул, что обещал Нобелю [ ] интервью. Мы ждем момента года два с половиной – когда он настанет.

Просто спортивные медиа очень сильно разочаровывают, поэтому не хочется с ними общаться, потому что они очень плохо подготовлены, они задают плохие вопросы, они скатились в желтуху, в кликбейтинг.

Мне такое не по душе. Ну, то есть люди не разбираются в предмете от слова совсем и задают дурацкие вопросы, – сказал нападающий « » двукратной чемпионке мира по фигурному катанию.