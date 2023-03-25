Смолов о спортивных СМИ: «Они очень плохо подготовлены, задают дурацкие вопросы, скатились в желтуху, в кликбейт. Поэтому не хочется с ними общаться»
Федор Смолов раскритиковал спортивных журналистов в беседе с Евгенией Медведевой.
– Твое общение в микст-зоне после матчей уже стало легендой. Ты сказал, что особо не даешь интервью, и, я так понимаю, не общаешься с журналистами? Есть какая-то определенная причина? Или уже просто [достало]?
– Я упомянул, что обещал Нобелю [Арустамяну] интервью. Мы ждем момента года два с половиной – когда он настанет.
Просто спортивные медиа очень сильно разочаровывают, поэтому не хочется с ними общаться, потому что они очень плохо подготовлены, они задают плохие вопросы, они скатились в желтуху, в кликбейтинг.
Мне такое не по душе. Ну, то есть люди не разбираются в предмете от слова совсем и задают дурацкие вопросы, – сказал нападающий «Динамо» двукратной чемпионке мира по фигурному катанию.
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