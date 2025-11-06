  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Эстевао с голом и 8.4 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Карабах» – «Челси», Хато, чьи ошибки привели к двум голам, получил 6.3. Гиттенс с оценкой 5.7 – худший
Эстевао с голом и 8.4 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Карабах» – «Челси», Хато, чьи ошибки привели к двум голам, получил 6.3. Гиттенс с оценкой 5.7 – худший

Эстевао признали лучшим игроком матча «Карабах» – «Челси».

18-летний вингер «Челси» Эстевао получил наивысшую оценку по Индексу ГОЛа среди всех в матче против «Карабаха» (2:2) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов. 

Бразилец отметился голом на 16-й минуте, его индекс – 8.4. Защитник «Челси» Джоррел Хато, ошибки которого привели к двум голам в ворота англичан, получил оценку 6.3. 

Самая низкая оценка в матче у Джейми Гиттенса из «Челси» – 5.7. 

Оценки «Карабаха»: Матеуш Кохальски (6.6), Эльвин Джафаргулиев (6.7), Кевин Медина (7.4), Бахлул Мустафазаде (6.0), Матеус Силва (7.3), Марко Янкович (7.4), Педро Бикальо (6.7), Абделла Зубир (5.9), Леандру Андраде (7.8), Кади (6.0), Камило Дуран (6.4). 

Оценки «Челси»: Роберт Санчес (6,5), Марк Кукурелья (7.0), Джоррел Хато (6.3), Тосин Адарабиойо (7.6), Рис Джеймс (7.3), Ромеу Лавия (без оценки), Андрей Сантос (7.2), Джейми Гиттенс (5.7), Жоао Педро (6.2), Эстевао (8.4), Тайрик Джордж (5.9). 

