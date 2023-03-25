Дмитрий Медведев о переходе российского спорта в Азию: «Почему нет? Там, где уровень азиатской федерации высокий, надо переходить»

Дмитрий Медведев высказался о переходе российского спорта в Азию.

«В отношении перехода в азиатские федерации. Если это выгодно для спортсменов, почему нет? Где-то это дает плюсы, где-то дает минусы.

Но там, где уровень азиатской федерации высокий, надо переходить. Если что, вернемся потом или там останемся.

Китай, в конце концов – один Китай достойный соперник вообще по всем видам спорта.

Они еще в хоккей играют так себе, но, уверен, скоро будут играть весьма и весьма хорошо», – сказал зампред Совета безопасности РФ.

Российские шахматы переехали в Азию. Что изменится? Неужели нам вернут флаг и гимн?