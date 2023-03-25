Дмитрий Медведев о переходе российского спорта в Азию: «Почему нет? Там, где уровень азиатской федерации высокий, надо переходить»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Азиатская футбольная конфедерация Дмитрий Медведев Политика Р-Спорт Лыжи

Дмитрий Медведев высказался о переходе российского спорта в Азию.

«В отношении перехода в азиатские федерации. Если это выгодно для спортсменов, почему нет? Где-то это дает плюсы, где-то дает минусы.

Но там, где уровень азиатской федерации высокий, надо переходить. Если что, вернемся потом или там останемся.

Китай, в конце концов – один Китай достойный соперник вообще по всем видам спорта.

Они еще в хоккей играют так себе, но, уверен, скоро будут играть весьма и весьма хорошо», – сказал зампред Совета безопасности РФ.

Российские шахматы переехали в Азию. Что изменится? Неужели нам вернут флаг и гимн?

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32 комментария

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Ярослав Ройс
Через 5 лет с Азией тоже разосрутся и будут угрожать ракетами которых уже нет
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Россия будет свободной
похоже, любой президент России обречен стать в итоге посмешищем
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Mark Semenyuk
Ответ tyuiop tyuiop
украинские грузинские и армянские довольно много играли в Европе точно заметят
Даже восточной Европы не заметят особо. не говоря уже о бывшем СССР.
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mekafff
Ответ Александр Кудрявцев
Да и не мечтайте. Хотя бы из группы выйте
А вы хотя бы квалы пройдите
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Lina Starkova
Ответ whereissuso
Он высокий только в шахматах и там уже перешли
Бокс, борьба, тяжелая атлетика, настольный теннис
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Gepard_GRIN
Ответ tyuiop tyuiop
вы я вижу плотно следите)))
За постсоветским пространством, таки да.
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Anton S
В принципе у них скоро начнётся переход в Азию.
Всякие соловьевы и симоняны убегут в Дубай, где на такой случай приобретены апартаменты.
Чем не переход в Федерацию Азии? Может даже в Конмебол подадутся. Только вот все равно трансфер в Европу по итогу.
В Нидерланды.
В Адо Ден Хааг.
Очень хочется снова «поболеть за наших» на голландских полях, так сказать))
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tyuiop tyuiop
Ответ Gepard_GRIN
Полтора землекопа сложно назвать "довольно много".
вы я вижу плотно следите)))
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Gepard_GRIN
Ответ tyuiop tyuiop
украинские грузинские и армянские довольно много играли в Европе точно заметят
Полтора землекопа сложно назвать "довольно много".
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tyuiop tyuiop
Ответ Red Line
вот что водка внутривенно творит с людьми)
главное не переборщить и не мешать . у димона с этим проблемы
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Андрей Балабаев
Ответ BLACK JESUS
Хоть где-то Зенит дойдет до 1/2 финала ЛЧ(азиатской)
А ЦСКА не вылетит в квалификации лиги Азии)
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tyuiop tyuiop
Ответ Gepard_GRIN
Так же как и о российских, украинских или армянских. Убери футболистов постсоветского пространства из мирового пространства никто кроме постсоветского пространства не заметит. Будут футболисты РФ играть в Азии или Европы серьёзного значения не имеет, как были по пояс деревянными так и останутся.
украинские грузинские и армянские довольно много играли в Европе точно заметят
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Rio de Janeiro
Понятно что спортс с утра набрасывает для хомячков корма но Медведев действительно клоун и фантастический неадекват.Если бы по соседству в палате No 6 не было украинских политиканов, то было бы вообще грустно
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Mukunku 64
Чё то вспомнилось про азиатский спорт Лимона
3 марта 2012 года. Медведев, с грустной прощальной улыбкой:
- ... и играйте в бадминтон, господа, почаще играйте в бадминтон! Все
глупости в этом мире совершаются людьми, не умеющими играть в бадминтон!
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tim55555
Уйти не так легко, а вернуться будет потом практически невозможно.
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МИХАЛЫЧ
Всё верно
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Денис Пупкин
Раздражает этот тупой клоун...
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Alla Belova
Что касается ФК - уж всяко повыше европейского уровень, в одиночке точно, да и пара оказалась ЧМ, а в танцах мы пока и сами лохи
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-2
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Александр Кудрявцев
Ответ BLACK JESUS
Хоть где-то Зенит дойдет до 1/2 финала ЛЧ(азиатской)
Да и не мечтайте. Хотя бы из группы выйте
+5
-2
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зак
Как можно было продать себя Китайцам? если честно, я не ожидал такого и очень разочаровался..
+3
-4
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Ilja Zuev
А Китай-то спросили, согласны ли они играть с россиянами?

Выдвинет международная федерация ультиматум Китаю: если вы играете со сборной РФ, то получаете бан.

Что выберут китайцы соревноваться со всем миром или сидеть в загончике с РФ? Ответ очевиден.
+7
-4
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Gepard_GRIN
Ответ Lionel Andres Messi 10
Комментарий удален пользователем
Так же как и о российских, украинских или армянских. Убери футболистов постсоветского пространства из мирового пространства никто кроме постсоветского пространства не заметит. Будут футболисты РФ играть в Азии или Европы серьёзного значения не имеет, как были по пояс деревянными так и останутся.
+4
0
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melmi
Ответ Anton S
И ударить ядерной ракетой по Европе!!1!11!! И по второй!
Между первой и второй промежуток не большой
+6
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T-10
Медведев превращается в Милонова)
+3
-3
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NoWar
Дмитрий Медведев? Кто это вообще?
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