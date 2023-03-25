Дмитрий Медведев о переходе российского спорта в Азию: «Почему нет? Там, где уровень азиатской федерации высокий, надо переходить»
Дмитрий Медведев высказался о переходе российского спорта в Азию.
«В отношении перехода в азиатские федерации. Если это выгодно для спортсменов, почему нет? Где-то это дает плюсы, где-то дает минусы.
Но там, где уровень азиатской федерации высокий, надо переходить. Если что, вернемся потом или там останемся.
Китай, в конце концов – один Китай достойный соперник вообще по всем видам спорта.
Они еще в хоккей играют так себе, но, уверен, скоро будут играть весьма и весьма хорошо», – сказал зампред Совета безопасности РФ.
Российские шахматы переехали в Азию. Что изменится? Неужели нам вернут флаг и гимн?
Всякие соловьевы и симоняны убегут в Дубай, где на такой случай приобретены апартаменты.
Чем не переход в Федерацию Азии? Может даже в Конмебол подадутся. Только вот все равно трансфер в Европу по итогу.
В Нидерланды.
В Адо Ден Хааг.
Очень хочется снова «поболеть за наших» на голландских полях, так сказать))
3 марта 2012 года. Медведев, с грустной прощальной улыбкой:
- ... и играйте в бадминтон, господа, почаще играйте в бадминтон! Все
глупости в этом мире совершаются людьми, не умеющими играть в бадминтон!
Выдвинет международная федерация ультиматум Китаю: если вы играете со сборной РФ, то получаете бан.
Что выберут китайцы соревноваться со всем миром или сидеть в загончике с РФ? Ответ очевиден.