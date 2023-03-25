Владислав Третьяк: «Мы воспитываем патриотов России. Это очень важно сейчас. Спорт объединяет людей»

Владислав Третьяк считает, что спорт объединяет людей.

Глава ФХР выступил на открытии Года корпоративного спорта в Ульяновской области. Он отметил, что в России проводят очень много соревнований по разным видам спорта.

«Для чего мы это все делаем? Для того, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни, чтобы наши мальчишки и девчонки занимались физкультурой и спортом. Какой бы профессией они в будущем не занимались, им нужны силы.

А самое главное – мы воспитываем патриотов своей страны. Это очень важно сейчас. Спорт объединяет людей», – заявил президент ФХР и депутат Государственной думы.

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