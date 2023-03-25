Владислав Третьяк: «Мы воспитываем патриотов России. Это очень важно сейчас. Спорт объединяет людей»
Владислав Третьяк считает, что спорт объединяет людей.
Глава ФХР выступил на открытии Года корпоративного спорта в Ульяновской области. Он отметил, что в России проводят очень много соревнований по разным видам спорта.
«Для чего мы это все делаем? Для того, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни, чтобы наши мальчишки и девчонки занимались физкультурой и спортом. Какой бы профессией они в будущем не занимались, им нужны силы.
А самое главное – мы воспитываем патриотов своей страны. Это очень важно сейчас. Спорт объединяет людей», – заявил президент ФХР и депутат Государственной думы.
Владислав Третьяк: «Россия – спортивная держава. В Сочи были самые лучше организованные Игры на Земле»
2) спорт объединяет людей
то есть патриотизм патриотизмом, но с людьми других наций надо объединяться на почве спорта?
Патриотов воспитываем , катки строем , Красная машина в деле