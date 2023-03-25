Владислав Третьяк: «Мы воспитываем патриотов России. Это очень важно сейчас. Спорт объединяет людей»

Теги ФХР Владислав Третьяк Государственная дума Политика детский хоккей Хоккей

Владислав Третьяк считает, что спорт объединяет людей.

Глава ФХР выступил на открытии Года корпоративного спорта в Ульяновской области. Он отметил, что в России проводят очень много соревнований по разным видам спорта.

«Для чего мы это все делаем? Для того, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни, чтобы наши мальчишки и девчонки занимались физкультурой и спортом. Какой бы профессией они в будущем не занимались, им нужны силы.

А самое главное – мы воспитываем патриотов своей страны. Это очень важно сейчас. Спорт объединяет людей», – заявил президент ФХР и депутат Государственной думы.

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4 комментария

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Павел Светлов
1) мы воспитываем патриотов своей страны

2) спорт объединяет людей

то есть патриотизм патриотизмом, но с людьми других наций надо объединяться на почве спорта?
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Назар Игорь
Почему в его речи нет упоминания о заслугах ВВП в деле воспитания патриотов среди молодежи?
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Александр Кудрявцев
Что то начинает надоедать Третьяк
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melmi
Иногда кажется что Третьяк по одной шпаргалке говорит
Патриотов воспитываем , катки строем , Красная машина в деле
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